Niall Horan encendió al Palacio de los Deportes en su regreso a México con su “Live on tour”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante irlandés Niall Horan (ex One Direction) arribó al Palacio de los Deportes con el espectáculo de su reciente gira “The Show: Live On Tour", siendo la velada de este viernes la primera de dos conciertos en el inmueble de Iztacalco, en donde reunió a más de 19 mil fans. Este sábado 21 de septiembre replica presentación.

El ex One Direction tiene en total cuatro fechas en el país, y a su llegada a tierra Azteca dejó clara su impresión:

"¡México, es bueno estar de vuelta! No puedo esperar a celebrar con todos ustedes esta semana con estos cuatro shows. Algunos de los recuerdos más destacados de mi carrera han sido aquí, así que espero con ansias esta noche en la Ciudad de México, también estoy ansioso por verlos a todos en Guadalajara y Monterrey”.

En su primera noche en esta ciudad, Horan, de 31 años, salió al escenario en medio de griteríos ensordecedores a los acordes de “Nice To Meet Ya”, el inmueble vibró con los saltos de los asistentes que a su vez no perdieron la oportunidad de grabar con sus teléfonos celulares y los flashes simularon estrellas el lugar.

El cantante continuó con el show y sonó "Small Talk” y “On a Night Like Tonight", las luces, los sonidos y la vibración crearon un ambiente inigualable para los fans.

Las siguientes canciones del set list fueron "On The Loose", "The Show", "Seeing Blind" y "Save Me Life".

La respuesta siempre fue enloquecedora por sus fieles, un público mayoritariamente juvenil y seguidor desde su era con la famosa banda británica One Direction, donde compartió los éxitos con Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson. El cantante supo compensar la emoción mexicana con "Stockholm Syndrome", canción emblemática de su era en la boyband, el Palacio de los Deportes estalló en júbilo.

El espectáculo continuó con "Black And White", "Flicker", "This Town" "You Could Start A Cult" y "Heaven".

El gran final del concierto llegó al ritmo de "Heartbreak Weather" y "Slow Hands", mientras las fans seguían pidiendo por más. Horan se despidió diciendo: "Te amo México, buenas noches, hasta luego".

Este sábado 21 dará su segunda fecha en el Palacio de los Deportes, para después viajar a Jalisco este lunes 23, en donde tiene cita en la Arena VFG, culminando su tour en nuestro país este 25 de septiembre en la Arena Monterrey de Nuevo León. Tras ello, el irlandés continuará su tour por Latinoamérica con presentación el 2 de octubre en Bogotá, Colombia.