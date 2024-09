La proyección del concierto de Juan Gabriel reunió a 70 mil almas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El público mexicano le rindió amor eterno a “El Divo de Juárez” Juan Gabriel (1950-2016) con un lleno total en el Zócalo capitalino, en donde el público disfrutó del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”.

Reunió a 70 mil personas según cifras de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Un ambiente familiar se vivió en la Plaza Mayor la noche de este domingo. Generaciones diversas se dieron cita para la actividad gratuita, en donde grupos de amigos y familias enteras aprovecharon para tomarse fotografías con el personaje caracterizado por “Jhoanfa Espejo de Juan Gabriel”, quien dijo a Proceso que la idea era buena para la población:

“Es importante que el gobierno haga este tipo de eventos para los que somos fans del maestro Juan Gabriel, ya no lo podemos ver en vida pero por lo menos en una pantalla. Yo lo vi en vivo en Tepetongo y me presenté ante él, me dijo que era su espejo y de ahí tomé el nombre, llevo imitándolo desde hace 30 años”.

Le rindieron amor eterno a Juan Gabriel 70 mil fans en el Zócalo capitalino este domingo para apreciar la proyección del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”. Fue un ambiente festivo, familiar y en una diversidad de generaciones.?????? pic.twitter.com/eHCmp6kfFi — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) September 23, 2024

Los asistentes disfrutaron de una noche fresca, algunos postrados en bancos y otros de pie. En el convite todos aprovecharon para degustar toda clase de aperitivos para la función del espectáculo grabado en 2013, el cual fue ejecutado con acompañamientos de coros y la Orquesta Internacional de las Artes con la dirección del concertador James Demster, el Mariachi De Mi Tierra, así como la participación de Isabel Pantoja.

La presentación tomó vuelo puntualmente a las 19 horas dando nota a la abertura de “Parácuaro”, “Mi pueblito” y “Querida”.

Así sigue el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo. El Divo de Juárez continúa conmoviendo a la gente. pic.twitter.com/QpbZVixd2O — Martí Batres (@martibatres) September 23, 2024

Cada uno de los cortes fueron coreados a todo pulmón, incluyendo “Me nace del corazón”, “Caray”, “Esta noche voy a verla”, “Juntos” y “Me gustas mucho”.

¡Más de 70 mil personas se reunieron en el Zócalo para revivir la icónica presentación de Juan Gabriel, "Mis 40 en Bellas Artes"! El Divo de Juárez llenó el corazón de la Ciudad de México con sus éxitos inmortales, mientras la multitud cantaba a coro los temas que marcaron… pic.twitter.com/rSWuqyFKO2 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 23, 2024

Con la Catedral Metropolitana al fondo de la pantalla se escuchó “La diferencia”, “No discutamos”. Los aplausos resonaban en eco a la filmación oyéndose “Con todo y mi tristeza, “Rondiella‘, “María José”, “Del olvido al no me acuerdo” e “Insensible”, moviendo las manos hacia el cielo los congregados entregándose con el alma.

Lo que hace un video de Juan Gabriel ????? pic.twitter.com/UEiMPDSX35 — AlmaDeliaMC (@AlmaDeliaMC) September 23, 2024

Las nostalgias calaron en algunos de los asistentes, que con ojos lacrimosos entonaron “Siempre en mi mente”, otros más bailaron al son de “Cuando quieras déjame”.

La reunión avanzó en ambiente de buena vibra a los cantos de “He venido a pedirte perdón, “Abrázame muy fuerte” y “Vienes o me voy” danzando los respetables la llamada “víbora de la mar”.

Caló hondo “Así fue” donde Juan Gabriel convidó a Isabel Pantoja, al tiempo que una llovizna mojó suavemente la plancha sin menguar los ánimos, resonando “Déjame vivir”, para delinear el final en “¿Por qué me haces llorar?”, “Que no diera yo” y alegre festín navegando en“El Noa Noa” con bailongo bajo una leve lluvia.

La velada de poco más de dos horas en el Zócalo enalteció en clamores generalizados al gran ídolo Juan Gabriel en una emotiva proyección inolvidable en el corazón de México.

¡Qué locura!



Juan Gabriel llenó la plancha del zócalo. ¿Hay otro artista no-vivo que lo haya hecho? pic.twitter.com/QoGy9xyy94 — Gonzalo Lira Galván (@gonyz) September 23, 2024

Esta proyección se dio luego de la primera realizada el 31 de agosto al Aire Libre en la Cineteca Nacional, lugar que gozó de un lleno total que llegó hasta la calle, de ahí la decisión de cancelar la segunda proyección y pasarla al Zócalo este domingo.

Cabe señalar que a la función de la Cineteca se estima arribaron poco más de 3 mil fans.