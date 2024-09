El día que Soda Stereo tocó en unos XV años en Ecatepec (Video)

En octubre de 1992 Soda Stereo publicó su sexto álbum de estudio, Dynamo, título que, además, un mes después, dio nombre a una gira por cinco países (Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela y México). Ésta estaba planeada para concluir con 28 fechas, sin embargo, de último momento, una más se agregó en un sitio inesperado; Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti dieron cierre a sus presentaciones con un concierto para unos XV años en una panadería en San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Eduardo “Wady” Rodríguez, diseñador, iluminador y director artístico de conciertos, quien ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Shakira, Maná, Romeo Santos y Calle 13, y que fungió como director de luces de Soda Stereo en el Dynamo Tour (1992-1993), el Sueño Stereo Tour (1995-1996) y en el Comfort y Música para Volar MTV Unplugged (1996), cuenta a Proceso acerca del concierto en Ecatepec.

Wady Rodríguez, quien nació en Haedo, Buenos Aires, trabajó como operador de luces móviles en el programa argentino “Hacelo por mí”. Algunas de los artistas que acudieron y con quienes trabajó fueron Los Ramones, Iron Maiden, Michael Jackson, B. B. King. Fue en ese programa donde se dio la conexión con Soda Stereo.

Caito Lorenzo, uno de los productores de “Hacelo por mí” —y artista visual de los álbumes "Signos", ''Ruido Blanco'' y ''Canción Animal'— se acercó durante un programa en vivo a Wady para entregarle la tarjeta de Daniel Kon —mánager de Soda Stereo—. “Acá te dejo esto, Gustavo te quiere conocer”, le comentó al ingeniero de luces.

“¡Soda Stereo, imagínate! El corazón me explotó, no creía que eso fuera real. El grupo quería que hiciera una prueba como su ingeniero de sonido porque estaban a poco de arrancar la gira de Dynamo, era octubre de 1992.

“Llegué al estudio Supersónico, en Buenos Aires, estaba muy nervioso, y cómo no estarlo si estaba ante esos tres monstruos; Gustavo, Zeta y Charly. No te puedo explicar lo que era tener a estos tipos a dos metros y encima tocando (el disco) de Dynamo. Yo creo que Gustavo me vio muy nervioso porque se me acercó y me dijo: “Diviértete y haz lo que sientas, exprésate por medio de la luz´. Ahí comencé a trabajar con los Soda”, narra Wady.