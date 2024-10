Maya Rudolph como Harris y Dana Carvey como Biden inician la temporada 50 de "Saturday Night Live"

Maya Rudolph como Kamala Harris y Dana Carvey como Joe Biden. Foto: Will Heath/NBC via AP

"Saturday Night Live" comenzó su temporada 50 con un desfile de exintegrantes de reparto, incluyendo a Maya Rudolph como la vicepresidenta Kamala Harris, Andy Samberg como su esposo Doug Emhoff y Dana Carvey como el presidente Joe Biden.

"Tenemos que mantenernos enfocados", dijo Rudolph caracterizada como Harris en un mitin simulado en la fría apertura del programa. "Si ganamos, juntos, podemos poner fin al drama y al trauma e ir a relajarnos en pijama".

Después de traer a su compañero de fórmula Tim Walz, interpretado por el comediante y actor Jim Gaffigan, invitó a Samberg, como Emhoff al escenario, y luego, casi como una ocurrencia tardía, a Biden, interpretado por el mayor del grupo, Carvey, de 69 años.

"Mucha gente se olvida de que soy presidente, incluyéndome a mí", dijo Carvey, famoso por interpretar al presidente George H.W. Bush en SNL a fines de la década de 1980.

Rudolph y Carvey dijeron la característica frase del inicio del programa "Live from New York, it's Saturday night!" ("En vivo desde Nueva York, ¡es sábado por la noche!") que lanzó la temporada 50 de esta institución de la comedia de sketches.

Se había informado del regreso de Rudolph para interpretar a Harris (ganó un Emmy por interpretarla anteriormente), pero no se sabía con certeza cuándo aparecería. La participación de Carvey, Samberg y Gaffigan fue sorpresa.

La estrella de "Designing Women" Jean Smart, que acababa de ganar su sexto Emmy por su papel protagónico en "Hacks", fue la anfitriona, un papel que la actriz de 73 años no había interpretado en una carrera de cuatro décadas.

"Recuerdo ver el primer episodio de 'SNL' y pensar: 'algún día voy a presentar ese programa'", dijo Smart en su monólogo de apertura. "Y este es el primer sábado que se ajusta a mi horario".

Ese primer episodio de SNL se transmitió el 11 de octubre de 1975, con Lorne Michaels a la cabeza, tal como está ahora.

George Carlin fue el anfitrión y la nación recibió su primera dosis de comedia con Chevy Chase, John Belushi, Gilda Radner, Dan Akroyd, Jane Curtin, Laraine Newman y Garrett Morris.

Había dos invitados musicales, Billy Preston y Janis Ian, que tocaban dos canciones cada uno, la norma en los primeros días.

El cantante de country y rapero Jelly Roll tuvo el papel musical el sábado, cantando "Liar" y "Sober". Al igual que Smart fue su debut en el programa.

Smart presentó a Jelly Roll con su coprotagonista de "Hacks", Hannah Einbinder, quien es hija del miembro del elenco original Newman.

El debut del programa es recreado en la película de Jason Reitman "Saturday Night", recientemente estrenada, que se suma a una ola de reflexión y celebración por SNL en la cúspide de su 50 aniversario.

A pesar de las llamativas estrellas invitadas de este sábado, los miembros regulares del elenco asumieron la mayor parte del espectáculo, que rápidamente se adaptó a su rutina habitual.

James Austin Johnson aprovechó para lanzar bromas contra Donald Trump, diciendo que quería a Biden como oponente en lugar de Harris.

"Extrañamos a Joe Biden, amigos", dijo como Trump. "Lo que no daríamos por tenerlo a mi lado y que fuera viejo".

Colin Jost y Michael Che regresaron para otra temporada de la serie de noticias "Weekend Update".

"Hubo tantas historias políticas locas este verano y todos me preguntaban: '¿Estás tan desanimado que no estás en el aire?'", Dijo Jost al abrir el segmento. "Y yo pensaba, 'Tengo la sensación de que va a haber más cosas que sucederán cuando regresemos'".

Rudolph, Carvey, Gaffigan y Samberg se unieron a Smart, Jelly Roll y el elenco en el escenario para la tradicional despedida.

Los próximos episodios están programados con Nate Bargatze como presentador y Coldplay como invitado musical, Ariana Grande con Stevie Nicks y Michael Keaton con Billie Eilish, entre otros.

Esos programas servirán como un preámbulo para un especial de tres horas en horario estelar el 16 de febrero, que servirá como la celebración oficial de la 50ª temporada. Seguramente contará con una amplia gama de las estrellas que ha generado el programa, incluidos Bill Murray, Eddie Murphy, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock, Tina Fey, Amy Poehler y Will Ferrell.