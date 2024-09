Rolando Villazón “debutará” en la Sala Neza como parte de Cultura UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de 14 años de no interpretar en el país, el tenor Rolando Villazón regresara a México para abrir el tercer festival Cultura UNAM, a efectuarse del 24 de septiembre al 13 de octubre, en donde afirmó “debutará” en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU).

De buen humor y afable, el tenor manifestó en video-conferencia (desde Europa) sentirse “emocionado y agradecido” por finalmente presentarse en la UNAM, un deseo que data de hace varios años por parte del artista y la universidad que inició durante la gestión de Jorge Volpi al frente de Cultura UNAM (2017-2022), y se concreta finalmente en la coordinación de Rosa Beltrán.

“Todo se alineó para que sucediera este concierto”, dijo Villazón con tremenda sonrisa a los periodistas, uno de los artistas más reconocidos de México en el mundo cuyo talento lo ha llevado a cantar en La Scalla de Milán, el Met de Nueva York, el Convent Garden de Londres, y la Berliner Staatsoper (Alemania), a la par de ser el director de la Fundación Mozarteum (fundada en 1880 para profundizar en la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart) y la Salzburgo Mozart Week, en Austria.

Villazón, de 52 años, considerado “un lujo sonoro” pisará la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el martes 24 de septiembre a las 19 horas. Como un previo a este concierto, el tenor participará en una plática con el crítico musical y divulgador operístico Gerardo Kleinburg, y Juan Ayala en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, esto el 22 de septiembre.

En la entrevista en la que también se encontró Rosa Beltrán y Juan Ayala, director de Cultura UNAM, el tenor dijo sentirse feliz por abrir el telón de Cultura UNAM con Ángel Rodríguez, pianista de talla internacional, en donde interpretarán música italiana que irá desde el Renacimiento y el Barroco, hasta el siglo XX, y melodías del repertorio napolitano de Vicenzo Bellini.

El músico quien como parte del diálogo reveló ser fanático del futbol americano, en especial de los “Acereros” de Pittsburg, ser seguidor de Silvio Rodríguez con quien tuvo la oportunidad de cantar en privado en algún momento, afirmó que su timbre de voz está en plena forma a sus 52 años:

“Estoy en un momento vocal de mucha tranquilida, calma, hay una frase que dice ‘no tengo nada, no espero nada, soy libre, y no estoy en la tumba pero me siento así tengo muchas menos expectativas en la vida, son pocas y son artísticas, en cuanto a la fama o reconocimiento los nervios bajan cuando las expectativas bajan, ahora lo que tengo es ilusión de ir a México y a la Sala Neza ¡es un debut! canté en la Ollin Yoliztli cuando era estudiante, ahora será en la Neza y estoy contento”.

El tenor que vive artísticamente entre Alemania, Francia y Austria aseguró que siempre busca innovar a través de la ópera y formatos atractivos, y como ejemplo mencionó un próximo concierto en Europa en donde la ópera y baile de hip hop unirán fuerza, o bien el montaje de la “Sonámbula” de Vincenzo Bellini en el Met de Nueva York –pospuesto para el año entrante-, en donde modificó una parte de la historia para dar fuerza a una mujer que termina abrazando su fuerza interna y erotismo.

Y sobre su percepción de éxito y los cantantes de ópera mexicanos en el mundo, expresó:

“Francisco Araiza nos hizo soñar, Ramón vargas continuó ese sueño, y de ahí venimos muchos, ojalá que estemos inspirando a muchas generaciones”.

Villazón se despidió manifestando que esperaba la llegada del festival y su debut en la Sala Neza de la UNAM.

La programación en Cultura UNAM

Ya entrada la conferencia sobre la programación, las autoridades dieron a conocer que la tercera edición de Cultura UNAM incluirá 120 actividades, entre ópera, música, teatro, danza y artes visuales, y participación de 616 artistas y especialistas de 14 países.

Además de la apertura a cargo de Villazón, se destacó el recital Puccini y su mundo que ofrecerá Arturo Chacón-Cruz, quien conmemorará el centenario de la muerte del compositor italiano, acompañado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) el 29 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl.

En la misma línea de la ópera se presentará el Avis de tempête (Alerta de tempestad), contemporánea del compositor griego Georges Asperghis, que se estrenará en América Latina. La obra está a cargo José Areán, y el montaje música electrónica y video, esto será el 27 de septiembre, en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras.

Sobre esta obra se informó que el montaje se desprende de una residencia artística de Lombardero, quien fuera director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires, que incluye la dirección escénica del espectáculo Luigi Nono y su entorno, que se llevará a cabo en el mismo foro de la FFyL el jueves 3 de octubre, con la participación del Coro de Cámara Staccato.

También se destacó la puesta “Puerto deseo” de Mariana Giménez y Gabriela Guraieb, inspirada en un Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, con textos y versos de Ricardo Flores Magón, Gustave Flaubert, Federico García Lorca, Alfonsina Storni y Jaime Gil de Biedma, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Como parte de su tercera temporada 2024, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), bajo la batuta de su director titular Sylvain Gasançon, interpretará a Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, compuesta por Félix Mendelssohn. El montaje escénico, a cargo de Juliana Faesler, contará con la participación de actores y bailarines. Las funciones se realizarán el 5 y 6 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl.

El célebre coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo reconocido por ser el creador del proyecto El Colegio del Cuerpo, que involucró a niños en condición de calle en el mundo de la danza, presentará con su compañía Cuerpo de Indias, el montaje Espíritu de pájaro, una obra-homenaje a las comunidades indígenas de Colombia. La función será el 5 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias.

Destaca también la función que dará el ensamble LADO, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Croacia, misma que ejecutará piezas icónicas del pueblo croata. Las funciones serán a partir del 7 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias.

Además, para continuar con la celebración del Premio Carlo Scarpa 2023-2024, que fue otorgado al Espacio Escultórico de la Reserva del Pedregal, se organizará una exposición fotográfica en la Facultad de Arquitectura, y la exhibición del documental “Pedregal: la historia del Espacio Escultórico”, de Davide Gambino, más un coloquio, el 9 de octubre en el auditorio del MUAC, con la participación de Rosa Beltrán, Juan Ignacio del Cueto, Louise Noelle, Silke Cram, Pedro Camarena, Isaura González Gottdiener, Peter Krieger, Patrizia Boschiero, Luigi Latini y Davide Gambin.

Las actividades completas por sede y horarios se pueden consultar en: https://festival.culturaunam.mx