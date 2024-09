Entre la música y la fotografía: Colin Greenwood el “arma secreta” de Radiohead. Foto: How To Disappear: A Portrait of Radiohead

QUERÉTARO, QRO (apro).- Vía remota, aunque estaba prevista originalmente su presencia, el bajista Colin Greenwood, integrante de Radiohead, dio las claves detrás de su reciente libro fotográfico “Cómo desaparecer. Un retrato de Radiohead” (How To Disappear: A Portrait of Radiohead) en el marco del Hay Festival 2024, donde dejó ver sus instintos como amante de la lente en compaginación con la música, y hasta su reciente apertura a Instagram.

El Teatro de la Ciudad de Querétaro fue sede de la plática que se realizó como uno de los actos cúspides de cierre del festival —el público en esencia más juvenil— conoció el desenvolvimiento del inglés en el escenario, el tipo de bajos que usa, sus composiciones, inspiraciones y su relación general con la banda.

Greenwood (considerado musicalmente como el “arma secreta de Radiohead) no asistió físicamente al festival debido a una fractura en el pie, sin embargo, se conectó de manera virtual desde Reino Unido en una conversación con Javier Ramírez “El Cha”, legendario bajista en México de bandas como Fobia y Moderatto.

El tema central de la conversación (que era el libro, y que saldrá a la venta el próximo mes en todo el mundo) se dio en la ronda de preguntas, respuestas y dudas de la gente. Ahí, relató que el título es una analogía entre la “desaparición” de la banda que no ha tocado desde 2018, la aparente ‘ausencia’ del fotógrafo cuando toma una imagen, sobre lo cual aderezó que en realidad está siempre presente, y su cariño por la fotografía.

“Estas fotografías las tomé a lo largo de 20 años, gran parte de ellas las metí en una caja de zapatos y se quedaron ahí durante mucho tiempo, casi olvidadas, hasta que después cobraron vida a través del libro, vuelven a la vida cada vez que alguien habrá el libro”.

Las fotografías las tomó durante ensayos, backstage, en conciertos y después de ellos, la mayoría con una pequeña Yashica T4 Super Black, sobre lo cual dijo que sus compañeros “estaban tan perdidos en su propio momento de actuación que no me vieron con la cámara”. El volumen tiene una selección de 97 imágenes, diseño de Duncan White y 136 páginas.

Greenwood, cuyo trabajo en el bajo es notorio en temas de Radiohead como “Nothing Touches Me”, “Paranoid Android”, “The National Anthem”, “Pakt Like Sardines in a Crushd Tin Box”, “Dollars and Cents”, “Where I End and You Begin”, entre otras, explicó que muchas de las tomas las hizo entre canciones o incluso durante la ejecución de canciones en conciertos, en breves momentos durante los cuales su instrumento se ausenta:

“Usualmente, Johnny (Greenwood, guitarrista) me queda muy cerca, a veces Thom (Yorke, vocalista) y ahí hago disparos, entonces aproveché ciertos momentos para tomar la cámara, la cual suelo poner cerca de mis pies, hacer las tomas y regresar a mi trabajo.

“Es decir, por supuesto que tengo respeto a la música y la fotografía, y trato de dedicarle su tiempo a cada una, cuando estoy en ensayos trabajo en ello y estoy ahí para la música, pero a veces es inevitable tomar la cámara”.

Sobre descubrir recientemente el Instagram (@colingreenwood), donde tiene 33.3 mil seguidores, relató que le gusta por su relación con la fotografía, además de que promueve el #PhotosWithBassists (fotos con bajistas) como un medio de mayor acercamiento con su instrumento.

El volumen se podrá adquirir a partir del 15 de octubre y habrá dos ediciones, una regular y otra limitada de formato de lujo autografiado por Greenwood, que incluye un adicional de 32 fotografías de "show de luces". “Cómo desaparecer. Un retrato de Radiohead” (How To Disappear: A Portrait of Radiohead) se puede pre-adquirir en la web “Cómo desaparecer. Un retrato de Radiohead” (How To Disappear: A Portrait of Radiohead) https://howtodisappearbook.com/ o bien a través de Amazon.