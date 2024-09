Muere James Earl Jones, el actor que dio voz a Darth Vader y Mufasa

ESTADOS UNIDOS (apro).-James Earl Jones, el actor que prestó su voz al villano de Star Wars, Darth Vader, murió a la edad de 93 años.

Mejor conocido por interpretar la voz de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, ambién tuvo papeles notables en Campo de sueños (1989), Conan el Bárbaro (1982), La caza del Octubre Rojo (1990), Un príncipe en Nueva York (1990), The Sandlot (1990) y El Rey León (1994), donde interpretó a Mufasa.

Jones nació en Arkabulta, Mississippi, en 1931. Durante la Guerra de Corea, sirvió en el Ejército y siguió una carrera como actor al regresar a los Estados Unidos.

Ganó su primer premio Tony por su interpretación teatral de 1968 de The Great White Hope (y repitió el papel en la versión cinematográfica de 1970), y ganó nuevamente por Fences (1987), On Golden Pond (2005) y The Best Man (2012).

A Jones le diagnosticaron diabetes tipo 2 a mediados de la década de 1990, un hecho que reveló por primera vez en 2016.

Su gran oportunidad llegó en 1967 con The Great White Hope , una obra que se estrenó en Washington, DC, y llegó a Broadway un año después. Jones interpretó al personaje principal, Jack Jefferson (inspirado en Jack Johnson), un boxeador campeón que lucha contra el racismo dentro y fuera del ring.

A lo largo de su vida, Jones apoyó discretamente a organizaciones benéficas para tartamudos en el mundo del espectáculo, entre ellas The Stuttering Foundation y el grupo de teatro juvenil Stuttering Association for the Young (SAY). En la película The Angriest Man in Brooklyn , interpretó por fin a un personaje con una tartamudez severa.