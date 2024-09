Nicole Kidman abandona el Festival de Venecia por el fallecimiento de su madre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Festival Internacional de Cine de Venecia se realizó del 28 de agosto al 7 de septiembre; Nicole Kidman ganó la Copa Volpi a la Mejor actriz por su papel en la película Babygirl, sin embargo, la australiana dejó la gala debido al fallecimiento de su madre.

Halina Reijn, directora de la película, subió al escenario para recibir el galardón en nombre de Kidman y leer un discurso escrito por la actriz. Fue hasta ese momento que se supo el motivo por el cuál la actriz regresó a su natal Australia.

"Llegué a Venecia y, poco después, me informaron de que mi querida y valiente madre había fallecido. Estoy en estado de shock y necesito volver con mi familia, pero este premio es para ella, para mi madre. Fue quien me formó, me guio y me convirtió en la persona que soy hoy. Estoy profundamente agradecida por poder mencionar su nombre a través de Halina".

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Janelle Ann Kidman. Tampoco se sabe cuándo Nicole Kidman volverá a reaparecer tras este fatídico suceso que le golpeó en uno de los momentos más especiales de su vida y de su carrera.