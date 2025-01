Anahí responde a Televisa: “No dudaré en ejercer las acciones legales”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz, cantante y conductora Anahí aseguró que no tiene “nada que ocultar” ni se ha prestado “a ningún tipo de arreglo”, en respuesta a una denuncia que Televisa ha presentado en su contra presuntamente por haber hecho trampa en el reality show “¿Quién es la máscara?”.

Anahí, de acuerdo con las versiones difundidas, habría tenido acceso de manera irregular a la lista de participantes en el reality, con lo cual habría adivinado la identidad de siete de los competidores.

La producción del reality, a cargo de Miguel Ángel Fox, pidió una investigación formal a los departamentos de auditoría y legal de Televisa, quienes la iniciaron desde Estados Unidos, señala una nota del sitio web de la revista TV y Novelas, citando una fuente de TelevisaUnivisión.

La esposa del senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, reaccionó a la acusación a través de una carta que difundió en su cuenta oficial de Instagram.

En su posicionamiento, la conductora dijo estar a favor “de que se hagan las investigaciones correspondientes, y no dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir”.

Fechada este lunes 13 de enero, la carta de Anahí da cuenta de que la cantante aceptó las “reglas” del programa “¿Quién es la máscara?” y siempre lo hizo “con la mejor intención”.

“Por eso, las acusaciones que se están mencionando son ABSOLUTAMENTE FALSAS”, puntualizó Anahí.