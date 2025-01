Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez”, reveló que recibió amenazas de muerte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista del musical ‘Emilia Pérez’, reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, que ha recibido mensajes de odio en redes sociales, que han llegado incluso a las amenazas de muerte.

De acuerdo con la actriz, ha recibido amenazas de muerte en España y México por su papel en la polémica película. En charla con The Hollywood Reporter, la española compartió algunos de los mensajes de odio que recibió en las últimas semanas, como "espero que mueras antes de hacer otra película", o que la encontrarían "desmembrada en una bolsa".

Karla Sofía Gascón says she reads all the hate comments online. Alongside the flood of praise for her lead performance in the #Oscars favorite #EmiliaPérez, a steady trickle of vitriol has flowed in the gutters of social media: https://t.co/H9cmjb0ZWH pic.twitter.com/GG3vi3ASjb