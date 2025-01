Murió Oliviero Toscani, fotógrafo italiano famoso por las campañas provocativas de Benetton

MILÁN (AP) — Oliviero Toscani, el fotógrafo detrás de las provocativas campañas publicitarias de Benetton en las décadas de 1980 y 90, que más tarde rompió con la marca italiana de moda en medio de polémicas, falleció el lunes a los 82 años.

Toscani reveló el año pasado que padecía una rara enfermedad.

"Con inmenso dolor anunciamos que nuestro querido Oliviero ha emprendido su próximo viaje", dijeron en un comunicado su esposa, Kirsti, y sus tres hijos. Falleció en un hospital de Livorno, Toscana, informó la agencia de noticias ANSA.

Toscani sufría de amiloidosis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de depósitos anormales de proteínas en el cuerpo. En agosto del año pasado dijo al diario italiano Corriere della Sera que había perdido 40 kilos (casi 90 libras) en un año, añadiendo: "No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero de todas formas no me interesa vivir así".

Foto: Benetton

Toscani señaló que le gustaría ser recordado "no por una sola foto, sino por todo mi trabajo, por el compromiso".

El fotógrafo fue la fuerza creativa detrás de las impactantes campañas publicitarias de los años 80 y 90 que presentaban imágenes como el papa besando en los labios a un imán, lo que enfureció al Vaticano.

Otras imágenes que promovían a United Colors of Benetton mostraban a un sacerdote abrazando a una monja, un bebé recién nacido con su cordón umbilical y una mujer negra amamantando a un bebé blanco, parte de la defensa de la marca por la diversidad, la tolerancia religiosa y los mensajes ambientales.

Durante una sesión de fotos de 1997 de una campaña de Benetton que mostraba a judíos y árabes viviendo pacíficamente juntos en Israel, Toscani le dijo a The Associated Press: "Cualquier imagen es una imagen política, así que hacemos nuestra elección y optamos por lo real".

Añadió: "Puede que tengas que enfrentar críticas. A muchas personas no les gustan las cosas que son diferentes. A todos les gusta conformarse. Nosotros no nos conformamos".

Foto: Benetton

Su relación de décadas con Benetton se rompió en 2020 después que Toscani indignara a los familiares de las víctimas del mortal colapso del puente de Génova en 2018, diciendo a la televisora RAI: "¿A quién le importa un colapso de puente?". Toscani estaba respondiendo a una polémica pública sobre una fotografía de los miembros fundadores de un movimiento de protesta política junto a integrantes clave de la familia Benetton, que controlaba la compañía que daba mantenimiento al puente.

Toscani se disculpó en una entrevista con La Repubblica, diciendo: "Lo siento. Más aún: me avergüenza pedir disculpas. Estoy humanamente destruido y profundamente dolido". Pero el daño estaba hecho, y Benetton terminó una relación que había florecido desde 1982-2000 y se había reavivado en 2018.

Benetton recordó a Toscani en una publicación en redes sociales: "Adiós, Oliviero. Sigue soñando", debajo de la foto de Toscani de 1989 de una mano ofreciendo un ramo de flores.

Toscani nació en Milán el 28 de febrero de 1942, hijo de un fotoperiodista del Corriere della Sera. Estudió fotografía y gráficos en la Universidad de las Artes en Zúrich de 1961 a 1965, y trabajó con la recién fundada Vogue Italia y otras importantes publicaciones de moda.

A lo largo de los años, realizó campañas para marcas como Chanel, Robe di Kappa, Fiorucci y Esprit. Pero probablemente fue más conocido por su trabajo para United Colors of Benetton, con imágenes que llevaban mensajes promoviendo la igualdad y la diversidad mientras denunciaban la anorexia, la homofobia, la pena de muerte y el racismo.

Foto: Benetton

Su trabajo para United Colors of Benetton, una marca entonces conocida principalmente por sus prendas de punto coloridas, elevó su perfil global. A principios de los años 90, concibió y dirigió "Colors", una publicación global distribuida en las tiendas Benetton, y creó junto con Luciano Benetton el centro de investigación Fabrica en la ciudad natal de Benetton, Treviso, que apoyó y lanzó muchas carreras en la industria de la moda.

Toscani abordó la crisis del SIDA a principios de los 90 con una campaña de condones, durante la cual Benetton vendió una gama de condones de colores, y con un retrato del activista del SIDA David Kirby rodeado de familiares mientras moría.

En 2007, la campaña "No Anorexia" de Toscani para la marca de moda italiana Nolita generó nuevas discusiones sobre la enfermedad y su relación con la industria de la moda. La fotografía de Toscani con la modelo esqueléticamente delgada Isabelle Caro se reveló en vallas publicitarias gigantes y en anuncios de periódicos durante la Semana de la Moda de Milán y recibió atención mundial. Caro falleció en 2010.

Toscani también estuvo involucrado en proyectos que abordaban problemas como la seguridad vial, la violencia contra las mujeres y los perros callejeros.