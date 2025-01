Sin un “Archivo General de la CDMX”, la historia presente está a la deriva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Archivo Histórico de la Ciudad de México resguarda documentos valiosos, sin embargo, los históricos recientes, es decir, la historia presente del 2000 a la fecha está a la deriva, a pesar de que desde 2016 se emitieron los Lineamientos de la Ley General de Archivos de la Ciudad de México para la conformación de un Archivo General de la capital mexicana, mismo que se encuentra ausente al día hoy.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico sobre la calle de República de Chile #8, el Archivo Histórico de la Ciudad de México “Carlos de Sigüenza y Góngora” y resguarda los documentos más importantes que dan cuenta de la conformación político-administrativo de la capital mexicana a través de cinco fondos documentales, una planoteca y la Colección “Esperanza Iris”.

Entre ellos, se encuentra el “Fondo del Ayuntamiento” con documentos que van de 1524 a 1928, arco temporal en el que se forma la capital mexicana, siendo el más importante el “Libro de Cabildos”, que data de 1524 a 1529, con escritos elaborados en hojas de pulpa de algodón en donde se incluyen las primeras reuniones de cabildos (incluida una en donde participó Hernán Cortés, pues aparece su firma), la distribución de solares en la ciudad, así como de la preocupación de los españoles ante un posible levantamiento indígena.

En un recorrido realizado por Proceso, Gerardo Romero, coordinador de Investigación y Difusión del archivo, en compañía de Regina Tapia, directora del AHCDMX, explicó que el acervo solo no es consultado por investigadores o estudiosos, sino también por ciudadanos comunes que buscan ciertos elementos o documentos que les pueden ayudar en diversas situaciones, comúnmente en juicios al buscar conocer los límites o alcances de sus terrenos o propiedades.

Romero relató que el Archivo carece de un sistema de escaneo especial para digitalizar los documentos del acervo, y que solo el 5% del mismo (de 5 mil tomos de compilados) se encuentra digitalizado. Si bien explicó que no es de carácter urgente, sí se debe tomar en cuenta una tecnología que evite, en mayor medida, que la labor digitalizadora se vuelva obsoleta con el tiempo.

Otro asunto de interés para todos los capitalinos, en especial luego de conocerse que hace un mes se incendió la bodega de archivos de la Fiscalía Capitalina no. 4 en la alcaldía Gustavo A. Madero, es la importancia de que la Ciudad de México no cuenta con su propio Archivo General, instancia que debiera estar en función desde 2016. Sobre esto, Romero dijo:

“Desde los años noventas ya no recibimos documentación, técnicamente tendríamos que recibir de administraciones actuales, de la jefatura de gobierno y las alcaldías, pero no es atribución del archivo histórico porque primero debiera haber un Archivo General, existe el de la Nación pero es de la federación”.

El coordinador agregó: “Lo ideal es que esos documentos estuvieran en los archivos de concentración, porque a la fecha existen solo tres tipos de archivos: de Trámite, de concentración e histórico, el inmediato es el de trámite con el que cuentan todas las oficinas de gobierno, luego el de concentración donde se hacen estudios y se analiza si se siguen resguardando o no mediante la decisión de un comité especializado”.

“Para pasar a un archivo histórico tienen que pasar unos 30 años… así que desde 1997 no hay nada, esos documentos tienen una vigencia de 25-30 años, así que toda esa documentación pendiente no sabemos a dónde va a llegar, porque aquí no hay espacio”, subrayó.

–¿Lo que se requiere es un Archivo General de la Ciudad de México?

–Sí, en la ley ya está, pero físicamente no está, y eso debe de crearse porque si no, no habrá historia del tiempo presente. La ley esta emitida desde 2016, están los Lineamientos de la Ley General de Archivos de la Ciudad de México, ahí se estipula la creación del Archivo General de la Ciudad de México, pero no se ha hecho nada, de otra manera corremos el riesgo que documentos importantes se pierdan (y puso como ejemplo el incendio reciente de la Alcaldía Gustavo A. Madero), no sé los años pero sí se quemó, y justo esa es una consecuencia de no tener un Archivo General de la ciudad en donde debe estar en resguardo con a partir de lineamientos como contar con cajas especiales y no de cartón porque genera humedad, en estantes especiales, con un clima idóneo”.

Explicó que, de formarse el Archivo General, el Histórico tendría que pasar a formar parte del primero, y con ello tendrían una continuidad (mayor presupuesto) para realizar trabajos de restauración de documentación y servicios al público.

Y remató: “Es una urgencia y están obligados (la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Gobierno) por ley, pero no se ha cumplido”.