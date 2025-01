Ver, Oír, Aplaudir, Silbar…

13 convocatoria del Premio Gabo 2025

La Fundación Gabo abre la decimotercera convocatoria de su galardón de periodismo. Los trabajos periodísticos publicados por primera vez en lengua española o portuguesa, entre el 29 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, deben estar inscritos en la plataforma del premio antes del martes 18 de febrero de 2025.

Texto: para el autor o autores del mejor trabajo de periodismo escrito. Fotografía: para el autor o autores del mejor trabajo de cobertura fotográfica. Audio: para el autor o autores del mejor trabajo de periodismo sonoro. Imagen: para el autor o autores del mejor trabajo periodístico en soporte audiovisual, video, animación u otras formas de visualización digital. Cobertura: para el autor o autores del mejor trabajo sobre noticias, investigaciones y temas de actualidad en cualquier tipo de soporte o lenguaje.

Se entregarán 35 millones de pesos colombianos para los ganadores de cada categoría, así como un diploma de acreditación y un ejemplar de la escultura “Gabriel”, creada por el artista colombiano Antonio Caro. https://inscripciones.fundaciongabo.org/

*

“Apuntes sobre el deterioro de mi madre” en Foro La Gruta

Bajo la dirección de la reconocida productora, directora y actriz Ana Graham, quien señala: “No hay nada más universal que desear que nuestra madre nos ame, no hay nada más real que el deterioro de la vejez, ni nada más importante que ser necesitado o necesitar a otro. Espero que el público se cuestione, por unos minutos, cómo vivimos, cómo queremos vivir y cómo queremos ser recordados... que se sienta movido por la obra y se vaya a su casa pensando en que fue una buena idea venir a verla”.

“Apuntes sobre el deterioro de mi madre”, del 17 de enero al 9 de marzo de 2025 en el Foro La Gruta, los sábados y domingos a las 18:00 horas. El costo de los boletos es de $330. mexicoescultura.com y helenico.gob.mx.

*

Concierto Interecos para Ángela Gurría en Ayapango

El concierto “Interecos. Para la puerta de Ángela Gurría” se llevará a cabo en colaboración con el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) en la Ex Hacienda de San Andrés, ubicada en Ayapango Estado de México, el sábado18 de enero de 2025 a las 14 h.

Para más información consulta la página web del Museo Palacio de Bellas Artes, así como en redes sociales (Facebook: Museo del Palacio de Bellas Artes / Instagram, Twitter, TikTok y Threads: @mbellasartes).

*

Regresa a YouTube el filósofo Darin McNabb

Radicado en México, tras años de dar cátedra en la Universidad Veracruzana, el filósofo norteamericano Darin McNabb retorna a su canal “La fonda filosófica”, invitando a los amantes del saber al nuevo video sobre Max Stirner y su escandaloso libro “El único y su propiedad”.

Partimos de una revisión del contexto histórico en que escribió, a saber, los jóvenes hegelianos y sus aportes, especialmente los de Feuerbach y Marx. Imperdible… Donativos con tarjeta de crédito: ko-fi.com/lafondafilosofica y depósito bancario: Banorte; CLABE 072840008940049751; Darin Michael McNabb. Ver video: youtu.be/z6KwXTeHh2w.

*

Expo “El peso irrefutable de una duda”

Brando Báez Rodríguez, artista mexicano multidisciplinario, presenta su primera muestra artística: “El peso irrefutable de una duda” en el espacio de Cromática gestionada por Sucesiva.

La exposición abre el campo conceptual para dar cabida a la formulación de interrogantes en torno a los efectos de la fragmentación identitaria contemporánea dentro del sistema del arte y los mecanismos de mercantilización que rodean a dicho fenómeno.

Sábado 18 enero, de 15 a 22 horas, Amatlán 37, Condesa.

*

Alan Glass en Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INBAL y del Museo del Palacio de Bellas Artes, lanzan el catálogo de la muestra “Alan Glass. Sorprendente hallazgo”, el cual contiene textos del equipo curatorial, además de imágenes de la obra y la casa-estudio del artista.

Glass (Montreal, 1932 – Ciudad de México, 2023) tuvo su acercamiento con el surrealismo cuando viajó a París en 1953. Se estableció en México a partir de la década de los sesenta, en donde se consolidó como uno de los referentes más importantes de este movimiento.

Esta publicación, además de ser un homenaje al artista que complementa la exposición, reúne todas las obras exhibidas y tres ensayos elaborados por los curadores: Joshua Sánchez, del Museo del Palacio de Bellas Artes; Xavier de la Riva, director del Laboratorio Arte Alameda; la historiadora del arte estadounidense Abigail Susik y el investigador sueco Kristoffer Noheden, los cuales profundizan en la estética del canadiense.

*

Libro “El fin del rock” de Marc Sastre

El título de este ensayo no es uno más de tantos certificados de defunción cultural. Es una hipótesis cuya exploración nos lleva a remontar el río de mugre, irreverencia y lirismo que nutre su propia historia en busca de ese cocodrilo mitológico que se retuerce y reinventa cada vez que el capitalismo consigue morder su núcleo mercantilizable para escupir el resto.

Una poderosa indagación literaria sobre esa bestia que sigue zarandeando nuestros cuerpos con una fuerza mística e irracional y que revela su capacidad de hacer circular por ellos una energía oscura indefinible.

Desde la década de 1980, Marc Sastre formó grupos de rock. En sus obras cuestiona los territorios interiores y la relación del hombre con el trabajo.?Es autor “À défaut de martyrs” (N&B Editions: 2008), “L’Homme percé” (Les Cyniques: 2011) y en la editorial Les Fondeurs de Briques los libros de Jeffrey Lee Pierce. “Aux sources du Gun Club” (2013, nueva edición en 2017), “Celui qui nous sépare” (2018) y “La fin du rock” (2021), así como en diversas revistas (Triages, Gruppen, Ballast).?

liburuak.org/editorial/. Laura Roldán Urbán, cel. 55189 12164, roul30@gmail.com

*

Domingo de Cines Feroces en Coyoacán

Este domingo, los amantes de la poesía y la contracultura tienen una cita en Cines Feroces, un evento que celebra la obra de Margaret Randall, poeta, editora y traductora, junto con la icónica revista bilingüe mexicana de poesía “El Corno Emplumado”.

Habrá ejemplares de “Pensando pensamientos” y “Nunca me fui de casa”, libros de Randall publicados por Heredad, disponibles a precio especial. Además, la exposición incluye una fascinante selección de libros y materiales relacionados. El día culmina con la proyección de “El Corno Emplumado”.

19 enero, de 10 am al cierre (proyección feroz a las 18:00 pm). París 101, Colonia del Carmen, Coyoacán.

*

Nuevos sencillos del Dr. Alakrán y el baterista David Nájera

“Cuando salga el Sol”, un tema que trata sobre la reflexión de la vida de un artista con relación a su dinámica de salir de casa, alejarse de sus seres queridos y esperar a volver para reencontrarse. En este track Dr. Alakrán une voces con XXVI, los scratches de Dj Leo Jamz, el beat por SB Reok, la producción, grabado y mezclado por Dr. Alakrán para G.Lokos Records. Asimismo, el baterista David Nájera González comparte su trabajo con el David Nájera González Trío, armado en Nueva York pero con un innegable espíritu latino.

Para muestra, el nuevo sencillo de la agrupación “Water Corner” ya está disponible en todas las plataformas. (Agencia Mala Fama Music, Patricia Cabrera P., tel. 55342 79381, https://www.facebook.com/MalaFamamusica/ y @patuchita32).

*

Chet Baker “Re:imagined” en DECCA

Las piezas de uno de los inmortales del jazz reviven con voces de una nueva generación, destacando Eloise, Sarah Kand y Hohnen Ford en la disquera inglesa DECCA. Rolas y artistas: “Silver Lining”, Joel Culpepper; “That Old Feeling”, Eloise; “I’m Old Fashioned”, Sarah Kang; “I Get Along Without You Very Well”, Hohnen Ford; “There Will Never Be Another You”, Matilda Mann; “Old Devil Moon”, dodie; “It’s Always You”, Puma Blue; “Speak Low”, Ife Ogunjobi; “I’ve Never Been In Love Before”, Poppy Daniels; “Time After Time”, Benny Sings; “Like Someone In Love”, Stacy Ryan; “My Funny Valentine”, Matt Maltese; “I Fall In Love Too Easily”, mxmtoon; “But Not For Me”, grentperez; “While My Lady Sleeps”, Delaney Bailey.

Info: Alberto Castillo tel. 55546 68087 (youtu.be/WE628J18p_w).