“Instrucciones para volar” de Karina Gidi: Arriesgarse a amar

CIUDAD E MÉXICO (Proceso).- Con redes sociales o sin ellas, con o sin tecnología, la necesidad de amar y sentirse amado es un viaje en el que sólo hace falta arriesgarse: Tal es la premisa de la puesta en escena Instrucciones para volar con la que la actriz Karina Gidi arranca el año, ofreciendo ante un mundo caótico un toque de esperanza.

Protagonizada (y coescrita con José Antonio Cordero) a partir de una experiencia personal de la reconocida intérprete y productora (Premio Ariel a Mejor Actriz por el filme Los adioses), se trata de un monólogo (o “unipersonal”, como ella lo llama), dirigido por el mismo Cordero, y música en vivo de Yuref Nieves, quien logra mezclar comedia con un toque de drama y música en vivo.

La obra narra la historia de Paloma Rodríguez, una actriz desempleada que vaga por internet y una plataforma de citas en línea, quien vive en un pais caluroso, y se enamora de un hombre radicado en uno muy gélido. Paralelamente, una sobrecargo (la misma Gidi) comparte con el público diversas lecciones sobre lo que implica volar, es decir, una metáfora del riesgo de amar o simplemente encarar una decisión determinante.

El montaje ya es conocido por la actriz, quien lo estrenó hace 25 años, y ahora se encuentra en corta temporada desde este 16 de enero en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (CCB), con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas hasta el 9 de febrero.

En entrevista con Proceso, Gidi, con 33 años de trayectoria, recordó que la obra se basa en una historia personal, pues conoció al que ahora es su exesposo y padre de sus dos hijas, a través de una plataforma de mensajería instantánea para hacer amistad y platicar con personas de todo el mundo conocida como ICQ, lanzada en 1996, y en su momento muy conocida entre los jóvenes.

(De hecho ICQ sentó las bases de apps mundialmente conocidas ahora como WhatsApp y Telegram en relación a lo que conocemos como chats grupales, llamadas y videollamadas, y a otras apps que funcionan abiertamente para buscar pareja, como Tinder. Desconocida para las generaciones millennial o centennial, ICQ cerró definitivamente en noviembre de 2024).

Gidi, originaria de Xalapa, Veracruz, quien a su vez también regresa al teatro luego de varios años, mencionó que el elemento tecnológico en la obra en realidad es un tema paralelo y no la esencia, pues la necesidad afectiva está en todo momento presente y, como tal, un sentimiento universal que va más allá del tiempo:

“Diría que es como un juguete escénico en donde le suceden distintas situaciones a la protagonista, y mientras le ocurren estas cosas el espectador descubre que surgen sus miedos, expectativas y dudas por iniciar una relación de amor a distancia.

“La anécdota original fue una rareza, porque hace veinticinco años era muy rara esa situación, así que se usó como arranque para una situación mucho más profunda. La obra va por otro lado, es una historia luminosa con dosis de poesía sobre dos personas a distancia, que en algún momento se encuentran con todos los miedos y proyecciones a futuro que puedan tener cuando se inicia una relación romántica, los miedos y ensoñaciones hasta decir ok, bueno, ahora quién va a emprender el vuelo para de verdad apostar por una relación”.

El monólogo dura poco más de una hora en donde la actriz (que a su vez interpreta a varios personajes, por lo cual le llama “unipersonal”), encarna a una mujer madura aventurándose “en línea” a encontrar una pareja, y al mismo tiempo realiza distintos castings. Así, vemos a “Paloma” como una periodista, una psicóloga o un personaje de Hamlet.

De esta manera la producción define a la obra en materia escénica:

“Con un diseño escénico esencial, donde cada elemento sirve para sostener las imágenes que construye Karina Gidi, Instrucciones para volar dirige su atención al vuelo simbólico de las emociones humanas. La obra explora esa aventura tan peculiar que es formar una relación a través de las apps de citas y luego intentar sostenerla frente a las distancias y las diferencias”.

Proceso estuvo presente en la función previa al estreno, en donde se aprecian todos los pequeños elementos en los que se basa Gidi para dar vida al personaje: en el inicio, una pequeña “ventana” que lo mismo transporta a la protagonista a una aplicación de citas que al espectador en el vasto internet; más tarde una maleta, una silla, de repente unas plumas blancas, música en vivo y mucha imaginación.

Tras la representación, José Antonio Cordero y Yuref Nieves (el músico en vivo) acompañaron a Gidi para responder algunas preguntas. El director afirmó que cuando Gidi y él analizaron la adaptación de la obra pensaron que habría muchos cambios, tomando en cuenta el tiempo que transcurrió, el amor-desamor y el hecho de que las citas por aplicaciones o plataformas son de lo más común hoy en día… pero no, llegaron al acuerdo de que no había tanta necesidad. Dijo:

“Nos dimos cuenta que no era necesario, que la esencia, que es el ‘aventurarse’ o ‘arriesgarse’, sigue siendo igual ahora que antes y lo será así siempre. La apuesta es por los sentimientos como lo más importante, a fin de cuentas una computadora es un medio. La protagonista busca, como todos, la forma de conectar, de llegar a sentir, de querer”.

Respecto a los 33 años de trayectoria de la actriz, también merecedora del Mayahuel de Plata en dos ocasiones (en 2001 Demasiado amor y en 2013 por Tercera Llamada), la actual directora de la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales CasAzul, relató apasionadamente lo que significa retomar los tablados:

Me hacen tomar conciencia de lo afortunada que he sido, pensando desde los inicios, que se hayan dado las condiciones de llegar de Xalapa a estudiar actuación, hay muchas cosas que intervienen para que una carrera pueda seguir su curso amablemente como ha sido la mía. Ha habido mucho trabajo de mi parte, pero también algo de suerte, a veces pienso en eso porque estoy consciente que por cada actor que hay en escena hay cientos de actores que no lo han logrado.