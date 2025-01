La comedia "One of Them Days" supera a "Mufasa" en taquilla

WASHINGTON (AP) — La comedia de amigas "One of Them Days", protagonizada por Keke Palmer, se estrenó en primer lugar en las taquillas de Norteamérica durante un fin de semana particularmente lento del feriado de Martin Luther King Jr.

La película clasificada R de Sony recaudó 11.6 millones de dólares en 2 mil 675 cines, según estimaciones de los estudios el domingo, superando por poco a "Mufasa: El Rey León" de Disney. Sin embargo, para el final del feriado del lunes, se espera que "Mufasa" tome la delantera.

"One of Them Days" tuvo un costo de producción de sólo 14 millones de dólares, cifra que se espera alcanzar para el lunes. La comedia, muy bien recibida por la crítica, tiene como protagonistas a Palmer y SZA, quienes interpretan a amigas y compañeras de cuarto que se apresuran para conseguir dinero para el alquiler antes que su casero las desaloje.

Notablemente, es la primera comedia teatral dirigida por mujeres afroamericanas desde que "Girls Trip" se estrenó en 2017 y actualmente tiene una calificación estelar del 96% en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, el mercado también fue bastante débil en general. La taquilla total del viernes, sábado y domingo sumará menos de 80 millones de dólares, según datos de Comscore, lo que lo convierte en uno de los peores fines de semana del feriado de Martin Luther King Jr. desde 1997.

"Para una película individual como 'One of Them Days', este fue un gran fin de semana", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. "Aún puedes encontrar historias de éxito dentro de lo que es, en general, un fin de semana de baja recaudación para los cines".

La película de Walt Disney Co., "Mufasa", quedó en segundo lugar con 11.5 millones de dólares del fin de semana, en su quinta semana en cines. A nivel mundial, la precuela dirigida por Barry Jenkins ha recaudado 588 millones de dólares. Incluso superó a un nuevo estreno, el horror de Blumhouse "Wolf Man", que debutó en tercer lugar con 10.6 millones de dólares de 3 mil 354 cines de Norteamérica.

"Sonic the Hedgehog 3" ocupó el cuarto lugar con 8.6 millones de dólares y "Den of Thieves 2" completó los cinco primeros con 6.6 millones de dólares.

Las cifras finales domésticas se publicarán el lunes. Estimaciones de ventas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore: