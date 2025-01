Preocupa a Audiard, director de “Emilia Pérez”, el embate para cancelar su estreno

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde su estreno en mayo pasado en el Festival de Cine de Cannes, donde obtuvo los premios del Jurado y Mejor Interpretación Femenina, el thriller musical Emilia Pérez, del aclamado director francés Jacques Audiard -y basado en un capítulo de la novela Écoute (Escuchar) de Boris Razon-, ha levantado polémica.

Ahora, ante su estreno en México (donde se ubica la trama), en change.org se inició una campaña de firmas para que no se le dé un premio más al largometraje y se cancele su proyección, mientras en otra misiva de la misma página se pide otorgar a la cinta “un Golden Raspberry”, conocido popularmente como Razzie o anti-Oscar.

Audiard (París, 1952), quien recibió el BAFTA (el premio inglés por antonomasia) a Mejor Película en Habla No Inglesa en el 2005 por De latir mi corazón se ha parado y en 2010 por Un profeta, comentó en entrevista sobre su décimo largometraje, Emilia Pérez:

“Efectivamente, desde que se mostró la película en el Festival de Cannes, la extrema derecha arremetió contra la película porque se le dio el premio de actuación femenina a una actriz trans. Eso me parece escandaloso, porque yo lo que veo en Karla Sofía es simplemente una gran actriz. Y respecto a la representación de México en el filme, inicialmente lo que yo había escrito era una ópera en cuatro actos, y no se le va a exigir a una ópera que sea algo real. Pueden decir que está caricaturizando, se pueden emitir críticas, y lo que les voy a decir es: Sí es cierto, pero tomen en cuenta, por favor, que se trata de una ópera.

“A partir del momento en el que alguien abre la puerta, sale a la calle y se pone a cantar y bailar, ya se imaginarán ustedes que no estamos en algo realista. Y si a algunos espectadores mexicanos les parece que esto fue una ofensa, que fue una caricaturización, si les pareció negativo, realmente les ofrezco una disculpa”.

Tal afirmación, emitida también el miércoles pasado en conferencia de prensa, fue destacada como un mea culpa por la mayoría de los medios, sin ser así.

En Cannes se le entregó a Emilia Pérez el reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina compartido por la española Karla Sofía Gascón, las estadunidenses Zoe Saldaña y Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz.

Las críticas

Ante su estreno este 23 de enero en los cines de México, ha recibido en el país las críticas más severas, como que es “racista” y “eurocentrista”, “frívola”, “llena de clichés”, “hay un mal acento de Selena Gómez”, “lo insensible al abordar el tema de los desaparecidos”, “que se retrata mal a México”…

Incluso la han malmirado personajes destacados como el actor y productor Eugenio Derbez, quien habló de lo raro que suenan los diálogos para los mexicanos, en particular el acento de Selena Gómez, y que la interpretación de la estrella del pop “es indefendible”.

La mexicana Adriana Paz. Foto: Cortesía Zima enterteinment

La cantante le respondió a través de TikTok:

“Entiendo de dónde vienes... Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

El cineasta y fotógrafo Rodrigo Prieto, director de Pedro Páramo, expresó en una entrevista a Deadline:

“En primer lugar, no me gusta que la película no se haya rodado en México. En segundo lugar, ¿por qué no incluir a más mexicanos para que participen en la producción?”.

Y también:

“Todo es completamente falso. No me refiero al aspecto musical, que creo que es genial. Esa es una gran idea. Pero, ¿por qué no contratar a un diseñador de producción mexicano, un diseñador de vestuario o al menos algunos consultores…? Me ofendió que una historia así se retratara de una manera que pareciera tan poco auténtica”.

El escritor Jorge Volpi escribió en su columna del diario español El País en diciembre pasado que Emilia Pérez es “una de las películas más burdas y tramposas del siglo XXI”.

La otra cara

El 6 de enero, el largometraje fue uno de los ganadores en la 82 edición de los Globos de Oro. Se llevó Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña, Mejor Canción por “El mal” y Mejor Película de Habla No Inglesa. En los BAFTA británico, la cinta (que se estrenará en Londres el 16 de febrero) tiene once nominaciones, como Mejor Película, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Director y Mejor Actriz.

El cineasta jalisciense Guillermo del Toro, sin embargo, alabó el filme. Señaló que es “cine puro” mientras platicaba con Audiard, y la realizadora mexicana Issa López declaró en la alfombra roja de los Globos de Oro:

“Cuando vi la película, me volvió la cabeza. Creo que lo hizo mejor que ningún mexicano ha enfrentado ese tema en este momento”.

Incluso el director canadiense James Cameron (Titanic, Avatar y Terminator 2) confesó ser fan del filme, calificado como una de las 10 mejores de 2024 por el American Film Institute, de Estados Unidos, y seleccionado para representar a Francia en el Oscar 2025.

Karla, la actriz española. Foto: Cortesía Zima enterteinment

La cinta sigue el viaje de cuatro mujeres en México, cada una en busca de su propia felicidad: Rita Mora, una talentosa abogada poco apreciada y atrapada en un trabajo sin futuro, es contratada por el líder de un temible cartel para ayudarle a fingir su muerte y poder vivir libremente como la mujer que siempre soñó ser.

Proceso preguntó a Audiard:

-Emilia Pérez es su décimo largometraje. Es la historia de una persona que quiere cambiar para tener otra oportunidad en la vida, ¿por qué la ambientó en México y su situación de la violencia?

-Este personaje, Emilia, proviene de una novela, es un narco mexicano, un jefe de un cartel de droga, quien decide hacer una transición, y como el autor no le dio continuidad a este personaje en su libro, yo le pedí permiso para hacerlo. Es una transición en un medio de violencia. A mí lo que me llamaba la atención es cómo un personaje que encarna la virilidad, el patriarcado y la violencia masculina puede de pronto desear ir hacia el lado opuesto, como si intentara de alguna manera ponerle fin al círculo de violencia de los hombres, de lo masculino.

Personajes femeninos fuertes

En la misma charla, se le cuestionó a Adriana Paz -quien interpreta a Epifanía-:

-¿Qué destaca, ante tantos temas que hay, desde la mujer en la actualidad, la violencia doméstica que ahí con su papel se muestra muy palpable, y con una abogada que busca la justicia pero enfrenta muchos obstáculos?

-Una de las cosas que me gustaría destacar, y de las que no se ha hablado mucho, son los personajes femeninos importantes, fuertes, complejos. Una de las cosas que veía en la cinematografía cuando empecé esta carrera es que había muchos personajes masculinos que se desarrollaban, y los personajes femeninos giraban alrededor de ellos, y no eran muy complejos, o no eran muchos. O sea, yo me encontraba compañeras haciendo casting y era así de, bueno, hay siete personajes para hombres y dos para mujeres, y una de las cosas importantes en Emilia Pérez es que son cuatro personajes protagonistas femeninos, complejos, diferentes, y eso me parece sumamente importante destacar.

Zoe, una de las estadunidenses. Foto: Cortesía Zima enterteinment

“Además todo lo que ha provocado, todo lo que se ha generado, no sólo por lo que sucede dentro de la película, sino lo que se ha generado con nosotras fuera, porque a mucha gente le gustó muchísimo esta sororidad y estar las cuatro juntas tan distintas pero también con tantas coincidencias. Y me parece muy poderoso que haya una historia tan inteligente, tan femenina y tan fuerte con estos personajes que además te están contando cosas tan distintas, pero al mismo tiempo que es una historia de transformación en todos los sentidos, y que todos tienen su momento en el que su vida de pronto se transforma”.

Al comentársele que hay un homenaje a las madres que buscan sus hijos desaparecidos en México, Paz dijo:

“Es una realidad que nosotros vivimos por desgracia todos los días, y de pronto siento que es normal que no queramos hablar de eso porque duele, pero por desgracia hay que hacerlo porque duele y porque no se ha terminado. De pronto hay gente que me ha dicho: ‘¿Por qué siguen haciendo películas sobre eso?’, y les respondo que por desgracia sigue sucediendo. Una de las cosas que me marcó en Londres, Nueva York y San Francisco son las reacciones de la gente. Resultan muy conmovedoras, venían a mí hasta temblando y me decían: ‘No sabía lo que estaba pasando en México, no tenía idea de eso y vengo muy conmovida. Tengo mucho dolor, siento mucho lo que está pasando en tu país’.

“Entonces me parece que darle esa visibilidad no solamente en México sino trascender esas fronteras de esa manera es bueno, y de ningún modo lo tomaron desde un lugar de burla, ni de querer hacer mofa, ni sacar provecho de eso. Lo que decían era: ‘Estamos sintiendo el dolor que están viviendo y no teníamos ni idea, entonces nos sentimos empáticos y sensibles con esto’. Y yo creo que darle la visibilidad a un tema como éste y sacarlo de aquí y generar conversaciones y que la gente que no estaba enterada se entere, me parece importante”.

Karla Sofía Gascón ha declarado que por su papel en el filme de Audiard enfrenta mensajes de odio y acoso en medio de su posible nominación al Oscar. Incluso denunció en The Hollywood Reporter ser víctima de amenazas de muerte. Para ella, este tipo de mensajes son parte de “una ola de odio” que atribuye al rechazo de ciertos sectores hacia los avances en derechos y visibilidad de la comunidad LGBTQ+.

“Con respecto a las amenazas de muerte, nos parece algo inaceptable y creo que eso es incluso una cuestión que tiene que ver con la justicia”, subrayó Audiard a Proceso, quien opinó asimismo sobre las peticiones de que no se estrene la película en México:

“Francamente quisiera saber de dónde viene esto y saber si las personas que están promoviendo esto ya vio la película, personalmente creo que están haciendo todo sin haber visto la cinta, y yo no estoy aquí para dar respuestas a nada, no creo que las películas tengan como misión dar respuestas, sino plantear preguntas, no sé si las preguntas resultarán pertinentes o no. Entonces estaría dispuesto a platicar con estas personas que no quieren que salga la película”.

Paz interviene:

“Lo que me he dado cuenta es que un montón de reacciones vienen desde el desconocimiento, como repitiendo un mensaje, de verdad no sé de dónde viene tanta rabia y me parece muy irresponsable emitir unos juicios tan graves y con tanta ira y furia, y están hablando de violencia pero emitiendo violencia también. Además las redes se han vuelto un lugar para eso, donde un montón de gente que no está aquí y que no puedes ver, desde como la sombra, dice lo que sea. Entonces habla un poco de cómo nos encontramos en el mundo y de la rabia que hay por un montón de cosas que creo que muchas vienen de no poder comunicarse, pero no me parece que sea el camino, o sea hay que ser responsables con la violencia que también se emite en las opiniones. Así como todo el mundo tiene el derecho de opinar, hay que ser respetuoso con eso, nosotros también tenemos el derecho de hacer una película y que los demás la vean y opinen sobre ella, pero podemos tener una conversación respetuosa todos”.

La petición de firmas en change.org la inició el 9 de este mes Artemisa Belmonte. La carta se titula “Ni un premio más a Emilia Pérez”.

Se lee:

“La película trivializa el problema de los desaparecidos en México, actores cantan y bailan con respecto a la violencia y corrupción que se vive en nuestro país, sobre la manera despiadada de actuar de los narcotraficantes, hasta de la forma en que se deshacen de los cuerpos de sus víctimas. Es una falta de respeto para todos los activistas, madres buscadoras y miles de familiares de desaparecidos en México que rebasa las 120 mil personas.

“El filme lucra con lo fácil que sería encontrar a los desaparecidos si sólo se apela a la conciencia de los criminales y lo fácil que es que la sociedad (niños incluidos) se unan a la búsqueda de las personas desaparecidas, ignorando por completo los peligros, amenazas y falta de información y de apoyo del gobierno, a la que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas y los activistas que apoyan.

“Al final, Emilia Pérez es asesinada y venerada por un grupo de mexicanos, con lo cual hacen una apología del narcotráfico que tanto daño ha causado a miles de mexicanos. Es una película insensible, irrespetuosa a nuestra cultura que va mucho más allá del narcotráfico y del dolor de miles de familias”.

Selena Gómez, defensa de su lenguaje. Foto: Cortesía Zima enterteinment

Así termina el documento:

“No más premios a Emilia Pérez, No más estrenos en cines”.

Otra carta con fecha del 12 de enero en change.org, firmada por Sofía Daniela Albizo, titulada “Emilia Pérez merece un Golden Raspberry”, manifiesta:

En vista de lo ofensiva que resultó la cinta creada por un francés que no sabía absolutamente nada de México, nos vemos en la necesidad de hacerle saber al mundo lo que los mexicanos pensamos respecto a este largo metraje, y después de lo que ocurrió en los Globos de Oro considero que los Razzies, conocidos como los anti-Oscar, pueden hacer justicia poética.

-Paradójicamente la película tiene muchos premios, ¿cómo se siente con ellos? -se interrogó también a Audiard.

-Lo de los premios siempre es como una sorpresa, porque nunca se puede saber de antemano, y de alguna manera a mí eso me tranquiliza, me alivia. No le voy a decir que me la paso dudando de todo aquello que hago, pero es cierto que no viene mal que de vez en cuando a uno lo tranquilicen respecto a su propio trabajo, y sobre todo con respecto a toda esta película que ha sido una aventura porque es en español, un idioma que no domino. El hecho de recibir premios me aporta alivio, y las agresiones, todas estas cosas espantosas que se han hecho en las redes sociales, pues sí me preocupan, pero yo me imagino que estas personas que están atacando la película son personas sensibles, entonces el tema político de la película los está irritando.

Y en cuanto a la escena donde hay políticos, empresarios y mafiosos, menciona:

“Aquí es importante no equivocarse. Repito, yo situé esta historia en México porque el personaje de la novela del que partí es mexicano. También porque me encanta México y me encanta la musicalidad del español… pero lo que se muestra en la escena, ese tipo de banquetes, este tipo de sociedad, podríamos haberla filmado en Francia el día de mañana y habríamos visto lo mismo”.