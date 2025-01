Sustentabilidad de “megaciudades” y su impacto ambiental será discutido en foro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 38º Coloquio Internacional y Tercer Foro de Megaciudades: "Realidades urbanas: ciudad producida, ciudad habitada” se realizará de manera virtual y presencial hasta el 25 de enero; un encuentro que cobra relevancia en materia de arquitectura, diseño, sustentabilidad, impacto ambiental, arte y urbanismo para entender el presente y posible futuro de las grandes ciudades en el mundo, como la Ciudad de México.

El coloquio del centro "17, Instituto de Estudios Críticos" cuenta con 21 conferencias y la participación de 60 especialistas de ocho países (Argentina, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Reino Unido, Venezuela, y México), expertos en distintas disciplinas como arquitectura, el urbanismo, la filosofía, el arte y el activismo,?esto a lo largo de seis días mediante diálogos presenciales (con previo registro) en el Museo de Arte Popular.

?“Las megaciudades, como Ciudad de México, enfrentan nuevos desafíos como la gentrificación, la movilidad, la digitalización, la sustentabilidad, el impacto medioambiental y nuevas formas de relación entre los habitantes. En ellas también persiste un conflicto, resultado de la planificación urbana y el habitar el territorio.? Este conflicto se debate entre la tensión social y la idea del consumo: la ciudad como un producto social e histórico o desde la mercadotecnia urbana para atraer la inversión, una reflexión que abordará el?XXXVIII Coloquio Internacional y Tercer Foro de Megaciudades: "Realidades urbanas: ciudad producida, ciudad habitada”’.

Coordinado por el arquitecto Lorenzo Rocha Cito, director de la reciente área de investigación “Estudios Territoriales” en 17 Instituto de Estudios Críticos, adelantó a Proceso que se trata de conferencias que buscan buscan brindar perspectivas y abrir la discusión sobre las “Megaciudades”, a la vez que contrastar las distintas visiones de los invitados.

Entre las actividades de interés destacan diálogos como “Espacios y mutaciones: edificaciones emblemáticas de la ciudad de Caracas”, que se desarrolló este lunes, y disponible en línea para quien se la perdió. Este martes tocará turno a cuatro charlas, entre ellas “Sentidos territoriales, que abre a las 9:30 horas, seguida del diálogo “Territorio, espacio y discapacidad”.

El miércoles 22 tocará turno a la conferencia “Los equipamientos urbanos para el consumo, crisis de movilidad y espacio social” a presentarse a las 9:30 horas; y a las 18 horas la presentación del libro?“Caosmosis 20.20 o de cómo estoy volviendo de donde nunca me fui”,?de Édgar Lacolz, obra ganadora del Premio Nacional de Crónica Carlos Monsiváis 2020.

El jueves a las 11:30 horas tocará turno, entre las diversas charlas, a una temática de interés para los habitantes de la Ciudad de México: “La problemática del agua en la zona Metropolitana del Valle de México”.

Mientras que el viernes habrá una mesa en torno a “Proyectos de investigación territorial del Center for Port-digital Cultures de la Universidad de Conventry, Reino Unido”; el sábado 25 cerrará el encuentro un concierto de David Rothenberg, músico, filósofo, escritor y profesor del New Jersey Institute of Technology, esto en Casa del Lago UNAM.

Para consultar toda la programación, así como registrarse para asistir al encuentro se puede seguir la siguiente liga: https://17instituto.org/xxxviiicoloquio-realidades-urbanas/.