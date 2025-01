Así reaccionó el director de "Flow" a su doble nominación al Oscar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta letón Gints Zilbalodis, director de la película animada "Flow", publicó un video en el que aparece acompañado de su perro mientras se anuncian las nominaciones al Oscar.

La cinta estrenada en México el pasado 1 de enero aparece en las quintetas de Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional, en la que representa a Letonia.

En el video Zilbalodis está sentado comiendo una manzana, jugando con su perro mientras en la televisión se anuncia a las nominadas al mejor largometraje internacional, en la que "Flow" fue mencionado al lado de “Aún estoy aquí” de Brasil; “La chica de la aguja” de Dinamarca, “Emilia Pérez” de Francia y “La semilla del fruto sagrado” de Alemania.

Fue mayor su entusiasmo aún cuando fue nombrada en la quinteta animada junto a “Intensamente 2”; “Memoir of a Snail”; “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” y“Robot Salvaje”.

Flow director and dog react to Oscar nominations. pic.twitter.com/ovwac6V7zU — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 23, 2025

Celebra memes de México

En publicaciones anteriores, Gints Zilbalodis ha celebrado el éxito que su película ha tenido en México, primero destacando cuando superó el millón de boletos vendidos en taquilla.

Flow has had 1 MILLION admissions in Mexico in just 15 days!! This is absolutely incredible!! I love Mexico!!!



¡¡Flow ha tenido 1 MILLÓN de admisiones en México en tan solo 15 días!! ¡¡Esto es absolutamente increíble!! Amo México!!! pic.twitter.com/fO4tWYWyFg — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 16, 2025

En otra publicación, celebró los memes que se han difundido desde México a propósito de su película.

I love seeing all the Flow memes from Mexico! Keep them coming!



¡Me encanta ver todos los memes de Flow de México! ¡Sigan así! pic.twitter.com/HEmmOfbNFW — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 21, 2025

Flow, una producción que costó sólo tres millones de dólares, sorprendió al ganar el Globo de Oro como mejor película animada, por sobre las favoritas “Robot Salvaje” e “Intensa Mente 2” de los estudios hollywoodenses Dreamworks y Pixar, respectivamente.