“Emilia Pérez”, con récord de nominaciones al Oscar, se estrena hoy en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El largometraje “Emilia Pérez”, del francés Jacques Audiard, ha tenido un recorrido internacional muy exitoso con premios y nominaciones a los mejores galardones de cine, aunque también el filme ha recibido críticas desde su primera proyección en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2024.

Para el Oscar -cuya ceremonia de entrega de la estatuilla será el 2 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles- ha sido nominada en 13 categorías: Mejor Película, Mejor Dirección (Audiard), Mejor Película Internacional, Mejor Actriz (Karla Sofía Gascón), Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña), Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Sonido, y Mejor Maquillaje y Peinado.

Así se ha convertido en el largometraje internacional más nominado en la historia de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood.

Además contiende a los Critics Choice Awards, cuya entrega estaba programada para el pasado 12 de enero, pero ha sufrido dos cambios de fecha a causa de los devastadores incendios en California, por lo que la actual fecha confirmada es el próximo 7 de febrero. “Emilia Pérez” está considerada en 11 candidaturas, incluyendo las categorías de Mejor película y Dirección.

La película de 130 minutos también compite en los prestigiosos Premios del Sindicato de Productores (PGA Awards) de Estados Unidos, a otorgar el 8 de febrero en el Fairmont Century y Plaza, en Los Ángeles, California. Va por la presea Darryl F. Zanuck a Mejor Productor de Películas de Cine.

Por los BAFTA (el premio inglés por antonomasia) concursa en Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Música de película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Maquillaje y Peluquería. El evento de premiación será el 16 de febrero en el Royal Festival Hall de Southbank Centre en Londres.

Finalmente “Emilia Pérez" se estrena este jueves 23 de enero en los cines mexicanos, bajo el sello de Zima Entertainment. La trama, basada en un capítulo de la novela “Écoute” (Escuchar) de Boris Razon, sigue el viaje de cuatro mujeres en México, cada una en busca de su propia felicidad. Aquí, Rita (Zoe Saldaña), una talentosa abogada poco apreciada y atrapada en un trabajo sin futuro, es contratada por el líder de un cártel (Karla Sofia Gascón) para ayudarle a fingir su muerte y poder vivir libremente como la mujer que siempre soñó ser.

También actúa la mexicana Adriana Paz, la estadounidense Selena Gómez y el venezolano Edgar Ramírez. El director de fotografía es Paul Guilhaume. Clément Ducol estuvo a cargo de la música.

La visión de Audiard

Audiard (París, 1952), quien recibió el BAFTA a Mejor Película en Habla No Inglesa en el 2005 por “De latir mi corazón se ha parado” y en 2010 por “Un profeta”, comentó en entrevista sobre su décimo largometraje, "Emilia Pérez":



“Este personaje, Emilia, proviene de una novela, es un narco mexicano, un jefe de un cártel de droga, quien decide hacer una transición, y como el autor no le dio continuidad a este personaje en su libro, yo le pedí permiso para hacerlo. Es un cambio en un medio de violencia. A mí lo que me llamaba la atención es cómo un personaje que encarna la virilidad, el patriarcado y la violencia masculina puede de pronto desear ir hacia el lado opuesto, como si intentara de alguna manera ponerle fin al círculo de violencia de los hombres, de lo masculino”.

Con respecto a las amenazas de muerte a la española Karla Sofía Gascón, que ella misma denunció en una entrevista publicada en “The Hollywood Reporter”, Audiard expuso:

“Nos parece algo inaceptable y creo que eso es incluso una cuestión que tiene que ver con la justicia”.

En la petición de firmas en change.org, que inició el 9 de este mes Artemisa Belmonte bajo el título “Ni un premio más a Emilia Pérez”, se lee:

"La película trivializa el problema de los desaparecidos en México, actores cantan y bailan con respecto a la violencia y corrupción que se vive en nuestro país, sobre la manera despiadada de actuar de los narcotraficantes, hasta de la forma en que se deshacen de los cuerpos de sus víctimas. Es una falta de respeto para todos los activistas, madres buscadoras y miles de familiares de desaparecidos en México que rebasa las 120 mil personas”.

Hasta ahora han firmado la misiva 11 mil 223 personas.

“Francamente quisiera saber de dónde viene esto y averiguar si las personas que están promoviendo esa carta ya vio la película, personalmente creo que están haciendo todo sin haber visto la cinta, y yo no estoy aquí para dar respuestas a nada, no creo que las películas tengan como misión dar respuestas, sino plantear preguntas, no sé si las preguntas resultarán pertinentes o no. Entonces estaría dispuesto a platicar con estas personas que no quieren que salga la película.

“El hecho de recibir premios me aporta alivio, y las agresiones, todas estas cosas espantosas que se han hecho en las redes sociales, pues sí me preocupan, pero yo me imagino que estas personas que están atacando la película son personas sensibles, entonces el tema político de la película los está irritando”, dijo Audiard

Adriana Paz, en la misma charla con Proceso, subrayó sobre la escena en el filme de las madres mexicanas que buscan a sus hijas o hijos desparecidos.

“Es una realidad que nosotros vivimos por desgracia todos los días, y de pronto siento que es normal que no queramos hablar de eso porque duele, pero por desgracia hay que hacerlo porque duele y porque no se ha terminado. De pronto hay gente que me ha dicho: ‘¿Por qué siguen haciendo películas sobre eso?’, y les respondo que por desgracia sigue sucediendo. Una de las cosas que me marcó en Londres, Nueva York y San Francisco son las reacciones de la gente. Resultan muy conmovedoras, venían a mí hasta temblando y me decían: ‘No sabía lo que estaba pasando en México, no tenía idea de eso y vengo muy conmovida. Tengo mucho dolor, siento mucho lo que está pasando en tu país’.

“Entonces me parece que darle esa visibilidad no solamente en México sino trascender esas fronteras de esa manera es bueno, y de ningún modo lo tomaron desde un lugar de burla, ni de querer hacer mofa, ni sacar provecho de eso. Lo que decían era: ‘Estamos sintiendo el dolor que están viviendo y no teníamos ni idea, entonces nos sentimos empáticos y sensibles con esto’”.

Y terminó:

“Es importante darle la visibilidad a un tema como éste y sacarlo de aquí y generar conversaciones, y que la gente que no estaba enterada se entere”.