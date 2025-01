Terrible la salida de EU del Acuerdo de París: David Rothenberg

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En momentos en los que la “extrema derecha” ha dado un golpe al cambio climático con la firma de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para retirar a su país del Acuerdo de París –el más importante de su tipo para mitigar los efectos del cambio climático–, el músico, filósofo y ganador de un Grammy, David Rothenberg contraataca con una “Intervención sonora” en la Casa del Lago este sábado a las 18:30 horas.

Su presentación es el cierre del “38º Coloquio Internacional y III Foro Megaciudades: Realidades urbanas. Ciudad producida, ciudad habitada”, en relación a “Secret Sounds of Ponds”, uno de sus libros más recientes, a partir del cual realiza la intervención colocando una serie de micrófonos en el agua brindando un viaje por los sonidos de la flora y fauna que suelen pasar desapercibidos al oído humano.

Rothenberg, quien también es profesor en el New Jersey Institute of Technology, ha grabado 40 discos a lo largo de su carrera con un enfoque en los sonidos de la naturaleza, y entre sus álbumes más destacados se encuentran One Dark Night I Left My Silent House, editado por el prestigioso sello ECM; Bug Music; Whale Music; Cicada Dream Band (con colaboraciones de Pauline Oliveros y Timothy Hill), e In the Wake of Memories and Faultlines, su trabajo más reciente.

En 2024, recibió un Grammy en la categoría “Best Boxed Set” por su trabajo en el álbum “For the Birds”, un reconocido homenaje a la música de las aves y al estudio del canto de los pájaros. Además de explorar a través de los libros “Whale Music” y “Secret Sounds of Ponds”, la conexión música-naturaleza.

Es justamente a partir de este último que el músico se presentó en septiembre de 2024 en una intervención en la Casa del Lago, sólo que en esa ocasión la lluvia jugó un papel improvisado para el acto, de ahí que su acto está 25 de enero sea similar a una segunda parte, pero “extendida y aumentada” dijo en entrevista telefónica a Proceso, en donde también habrá invitados especiales:

“Este concierto tomará parte en Chapultepec, un parque sorprendente rodeado de edificios, avenidas, coches, en una megaciudad en esencia como lo es la Ciudad de México, me encanta la idea de hacerlo ahí y demostrar cómo se desarrolla la vida en la naturaleza en medio de todo eso, que la gente escuche e imagine cómo la vida se abre camino en el espacio más recóndito. Y sobre todo entender que necesitamos más lugares como este en las megaciudades, no hay manera de imaginar un futuro sin la naturaleza.

“La Casa del Lago es un gran lugar para hacer la intervención, así que invito a todos a escuchar como otras criaturas hacen música en este planeta, no solo el hombre, ya sabemos que los pájaros, las ballenas, delfines, insectos, ranas, plantas, todos producen hermosos sonidos y conocemos los más obvios, pero hay muchos que están escondidos para el oído y al ampliarlos son fascinantes”.

Se le recordó la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, en específico por haber firmado una serie de documentos importantes que inciden en el resto del mundo de manera política y ambiental, específicamente la carpeta titulada. "Poniendo a Estados Unidos?primero en acuerdos ambientales internacionales”, retirando a EU del Acuerdo de París, el más importante de su tipo para mitigar los efectos del cambio climático.

Trump afirmó que ese tratado solo busca sacar dinero del gobierno de EU para llevarlo a "países que no necesitan o merecen la ayuda financiera en los intereses del pueblo estadounidense”. Al respecto, Rothenberg, cuya obra se centra en los estudios de la filosofía de la naturaleza con la música, respondió:

“En Estados Unidos hay megaciudades que están luchando en reversa de toda esa política, Los Ángeles es una muestra –ahí tenemos los terribles efectos del cambio climático con terribles incendios–, el gobierno de California, New York, es decir, hay gente que está convencida que debemos y tenemos que luchar por hacer un mejor lugar donde vivir.

“Ahora parece que las cosas están en nuestra contra, es un desafío para todos nosotros esto que estamos viviendo, afortunadamente existen institutos como 17, Instituto de Estudios Críticos que están haciendo su trabajo, todos tenemos una responsabilidad, podemos exigir a los gobiernos, pero cuando no responden entonces hay que continuar y no parar nuestro trabajo”.

Agregó:

“Es en verdad terrible que Trump haya vuelto a firmar la salida del Acuerdo de París, lo hizo la primera vez que llegó, se puede decir mucho sobre eso, y estar en desacuerdo o contra Trump, contra el gobierno en turno, pero eso es un momento. Hay que pensar en lo que las megaciudades pueden llegar a ser, en cómo podemos mejorar nosotros y lo que tenemos en nuestras manos".

El ganador de Grammy finalizó sobre lo que el público podrá escuchar este sábado 25 como parte de su “Intervención sonora”:

“Van a escuchar hermosos sonidos en lugares donde no hubieran pensado que hay música, debajo del agua, en el lago, con los grillos, la migración de las aves, los sonidos de la fotosíntesis, creo que lo van a disfrutar mucho”.

David Rothenberg presentará su “Intervención sonora” en la Casa del Lago (Primera Sección del Bosque de Chapultepec) este sábado a las 18:30 horas.