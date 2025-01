Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

“La noche que jamás existió”, el sábado en Casa de la Paz?

Borba Teatro trae desde Mérida, Yucatán, a la CDMX “La noche que jamás existió”, una obra de Humberto Robles, cuya historia versa así: La reina Isabel I invita al poeta William Shakespeare a una velada para que éste la instruya en las artes del amor, una reunión entre el dramaturgo más famoso de todos los tiempos y una de las reinas más influyentes de Inglaterra, lo que sucede en esa ocasión debe ser borrado de toda memoria. La puesta en escena y dirección artística es de Nelson Cepeda Borba, que ha conseguido reconocimiento en Yucatán, con Silvia Káter y Alfonso Medina; música original y diseño sonoro de Gabriel Moreno. Borba Teatro ofrecerá dos funciones el 25 de enero en el Teatro Casa de la Paz (Cozumel 33, Roma Norte) a las 17 y 20 horas. @culturaenbici Tel. 55450 0 6820, http://www.culturaenbicicleta.com/, contacto@borbateatro.com, https://www.facebook.com/culturaenbicicleta/ y https://www.instagram.com/culturaenbicicleta/??

Lectura de textos de Margo Glanz para festejar su cumpleaños 95?

La actriz mexicana Luisa Huertas, del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, leerá textos de la escritora, ensayista, crítica literaria y académica Margo Glanz, quien también acudirá a este evento, ya que el 28 de enero cumple 95 años. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 12 horas. Entrada gratuita. Glanz obtuvo? la maestría en Letras Modernas en la UNAM y el doctorado en Letras en La Soborna, París. Ha sido profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1995 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y en 2004 recibió el Premio Nacional de Ciencia y Artes.?

“Anora”, nominada a seis Oscar?

La película estadounidense “Anora” dirigida por Sean Baker se puede ver en la Cineteca Nacional. La ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024 es una frenética odisea neoyorquina que constituye la aventura tragicómica más envolvente y lograda hasta la fecha del cineasta Baker. Anora, una joven stripper de Brooklyn, tiene la oportunidad de hacer realidad la historia de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse, ya que los padres se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio. Baker ha creado una auténtica screwball comedy del siglo XXI que aborda el trabajo sexual, el amor, la clase social y el dinero con franqueza y naturalidad. Con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borísov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Alekséi Serebryako e Ivy Wolk. Ahora busca el Oscar 2025 a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. Cineteca Nacional? México, Avenida México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez. Ciudad de México. Sala 2. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero, a las 14, 17 y 20 haras.?

En La Gruta, “Apuntes sobre el deterioro de mi madre”??

Bajo la dirección de la productora, directora y actriz Ana Graham, quien señala: “No hay nada más universal que desear que nuestra madre nos ame, no hay nada más real que el deterioro de la vejez, ni nada más importante que ser necesitado o necesitar a otro. Espero que el público se cuestione, por unos minutos, cómo vivimos, cómo queremos vivir y cómo queremos ser recordados; que se sienta movido por la obra y se vaya a su casa pensando en que fue una buena idea venir a verla”. Con Antonio Vega, Concepción Márquez y Ana Graham, “Apuntes sobre el deterioro de mi madre”, hasta el 9 de marzo de 2025 en el Foro La Gruta, sábados y domingos a las 18:00 horas. El costo de los boletos es de $330. Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, CDMX: https://www.mexicoescultura.com/recinto/52729/foro-la-gruta.html y helenico.gob.mx., tel. 55276 72461, y 55415 50900, ext. 7461.?

Gastón De Gyves, exposición “Dogma” en Tonalá 244?

Últimos días para ver la exposición del imperdible pintor De Gyves en Studio 244, colonia Roma Sur, CDMX. Visitas con presencia del artista todos los días del mes de enero y confirmar asistencia a los tels. 2215793912 y 5513393120.??

En Acapulco 62, Boris Viskin y “Where’s Daddy?”?

La obra de Viskin, con su característico enfoque conceptual y un sutil juego de ironía, nos invita a explorar preguntas profundas y personales. “Where’s Daddy?” plantea un recorrido que va más allá de lo visual, llevando al espectador a reflexionar sobre temas de identidad, relaciones y vínculos humanos. Inauguración “Where’s Daddy?” (¿Dónde está papá?) el 25 enero a las 13 pm, en Acapulco 62, calle Dr. Atl 217, Santa María la Ribera.?

Son Rompe Pera en Gato Calavera?

Son Rompe Pera comienza este 2025 con un show muy importante para la banda, ya que se presentan en el foro Gato Calavera muy punk al estilo de estos rebeldes de la marimba este sábado 25 de enero. Horarios: 20 hrs. Dj Primitivo, 21 hrs. Desechos Tóxicos y 22 horas Son Rompe Pera (https://www.youtube.com/@kexp ). Gato Calavera está en Avenida Xola 114 Colonia Álamos. Boletos:? https://www.passline.com/eventos/son-rompe-pera-en-gato-calavera? Agencia Verbigracia, tel. 55342 79381.?

Sabadito de clausura “Puro Diseño Chilango”?

Para cerrar como se debe el éxito que fue la tienda efímera, “Puro Diseño Chilango”, este sabadico a las 11 horas habrá un increíble programa público como parte de Ciudad de México, Ciudad de Diseño. Entre las actividades estará la charla de Santiago Arau, quien además estará firmando su libro “Patrimonio” a quien lo compre en la tienda. A las 13:30 pm habrá una mesa sobre publicaciones de diseño con diferentes artistas en la que podrás entender un poco más de lo que hay detrás del mundo editorial de diseño en nuestra ciudad. La tarde estará acompañada de esquites y clamatos. 25 enero, 11 am en Masaryk 172, Polanco.?

Se van los Antififís de La Quiñonera y Galería Epifanía?

Hasta el 25 de enero, último chance para ver a ese montonal de artistas plásticos inteligentes y rebeldes, algunos de ellos censurados por los gobiernos intolerantes de México. La Quiñonera, Santa Cruz 111, Ampliación Candelaria, Coyoacán, y Epifanía, Londres 161, colonia Juárez. @egea.eduardo?

“Sex with you by Melody Lu”?

Underground Souvenirs tendrá su “pop up” especial junto a Studio H13 de Francia en un evento donde además se presentará la última co-publicación de Can Can Press junto a H13 y el trabajo de Melody Lu. Música a cargo de Tony G @agualokeo desde las 17 horas; tatuajes diseñados por Melody que estará haciendo @sonido_perdon y un “drop” sorpresa de Can Can Press con H13 y Underground Souvenirs. El evento empezará a la 13 pm pero no habrá acceso después de las 18 horas. Sex with you by Melody Lu. 25 de enero, 13 horas en Dr. Lucio 181, colonia Doctores.?

AIFF primer aniversario el domingo en la Doctores?

AIFF celebra su primer año como la plataforma que redefine la escena musical emergente. Con una visión comprometida con la autogestión y la innovación sonora, AIFF es un espacio de convergencia para mentes musicales inquietas, reuniendo talentos nacionales e internacionales en una experiencia completamente alternativa. Este sábado 25 de enero festeja con UMRU, un artista trascendental de la industria musical del Hyperpop, que encabeza el desafío de las fronteras sonoras, cual reflejo del espíritu disruptivo y visionario que define a AIFF. 25 enero, 21 h., Claudio Bernard 149, Doctores.?

Domingo de “DIY”?

DIY no es solo un libro, es una invitación a experimentar, crear y cuestionar el diseño contemporáneo. Esta colección de “recetas de muebles” propone nuevas maneras de pensar la relación entre el objeto y su creador, todo desde una perspectiva práctica y accesible. Este domingo, RRETIEMBLE será el escenario de la presentación de este proyecto, que destaca el talento y la visión de diseñadores mexicanos. Se exhibirá una instalación de @ex__soup, uno de los colaboradores detrás del libro, cuyo enfoque disruptivo promete una experiencia única y reflexiva. Además, podrás adquirir ejemplares del libro y mercancía especial de esta propuesta creativa. 26 enero, a las 14:00 pm en Jesús Terán 38A, colonia Tabacalera.?

Rebanada de ficción?

Este domingo, Ricardo Saga presenta su performance “Rebanada de Ficción” acompañado por el DJ Set de @metz.m00n: dibujo, realidad virtual y música, sumergiendo al público en un entorno alterado de realidad en el Studio Berlin en la colonia Roma. Entrada $200. 26 de enero, 19 horas. Tonalá 145, Roma Norte.?

Chet Baker “Re:imagined” en DECCA?

Las piezas de uno de los inmortales del jazz reviven con voces de una nueva generación, destacando Eloise, Sarah Kand y Hohnen Ford en la disquera inglesa DECCA. Rolas y artistas: “Silver Lining”, Joel Culpepper; “That Old Feeling”, Eloise; “I’m Old Fashioned”, Sarah Kang; “I Get Along Without You Very Well”, Hohnen Ford; “There Will Never Be Another You”, Matilda Mann; “Old Devil Moon”, dodie; “It’s Always You”, Puma Blue; “Speak Low”, Ife Ogunjobi; “I’ve Never Been In Love Before”, Poppy Daniels; “Time After Time”, Benny Sings; “Like Someone In Love”, Stacy Ryan; “My Funny Valentine”, Matt Maltese; “I Fall In Love Too Easily”, mxmtoon; “But Not For Me”, grentperez; “While My Lady Sleeps”, Delaney Bailey. Info: Alberto Castillo tel. 55546 68087 (https://youtu.be/WE628J18p_w)?

“Frida Kahlo, el musical: La vida de un ícono”, estreno?

Gerardo Quiroz dirige esta pieza con los actrices Karen Espriu, Frida Moreno, Karina Amin Lozano y Ale Monterde. Y es escrita por el mismo? Gerardo Quiroz y Samantha Salgado. Es un viaje? a través del tiempo, que hará conocer desde 1918 hasta 1954 los momentos más relevantes de una de las pintoras más importantes de Latinoamérica y la catarsis que el dolor dejó en su vida, compartiendo un gran mensaje que hará pensar, inspirar, reír y llorar al conocer sus vivencias y su legado de una manera totalmente única en esta puesta en escena. La historia de mexicana Frida Kahlo cobra vida en el escenario y se transforma en un lienzo que refleja los colores, pasiones y dolores de la gran y mundialmente reconocida artista mexicana. Teatro Centenario Coyoacán 2, avenida Centenario 159, colonia Del Carmen. Teléfono: 5563820713. Se estrena hoy 23 de enero. Es para adolescentes y adultos. Las funciones serán los sábados a las 18 horas y 20 horas.?

“La fonda filosófica” de Darin McNabb en YouTube?

Radicado en México, tras años de dar cátedra en la Universidad Veracruzana, el filósofo norteamericano Darin McNabb retorna a su canal “La fonda filosófica”, invitando a los amantes del saber al nuevo video sobre Max Stirner y su escandaloso libro “El único y su propiedad”. Partimos de una revisión del contexto histórico en que escribió, a saber, los jóvenes hegelianos y sus aportes, especialmente los de Feuerbach y Marx. Imperdible… Donativos con tarjeta de crédito: https://ko-fi.com/lafondafilosofica y depósito bancario: Banorte; CLABE 072840008940049751; Darin Michael McNabb. Ver video: https://youtu.be/z6KwXTeHh2w.?

Volumen “El fin del rock” de Marc Sastre?

El título de este ensayo no es uno más de tantos certificados de defunción cultural. Es una hipótesis cuya exploración nos lleva a remontar el río de mugre, irreverencia y lirismo que nutre su propia historia en busca de ese cocodrilo mitológico que se retuerce y reinventa cada vez que el capitalismo consigue morder su núcleo mercantilizable para escupir el resto. Una poderosa indagación literaria sobre esa bestia que sigue zarandeando nuestros cuerpos con una fuerza mística e irracional y que revela su capacidad de hacer circular por ellos una energía oscura indefinible. Desde la década de 1980, Marc Sastre formó grupos de rock. En sus obras cuestiona los territorios interiores y la relación del hombre con el trabajo.?Es autor “À défaut de martyrs” (N&B Editions: 2008), “L’Homme percé” (Les Cyniques: 2011) y en la editorial Les Fondeurs de Briques los libros de Jeffrey Lee Pierce. “Aux sources du Gun Club” (2013, nueva edición en 2017), “Celui qui nous sépare” (2018) y “La fin du rock” (2021), así como en diversas revistas (Triages, Gruppen, Ballast).?https://liburuak.org/editorial/.?

Premio Gabo de Periodismo 2025?

La Fundación Gabo abre la decimotercera convocatoria de su galardón de periodismo. Los trabajos periodísticos publicados por primera vez en lengua española o portuguesa entre el 29 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, deben estar inscritos en la plataforma del premio hasta el martes 18 de febrero de 2025. Texto: para el autor o autores del mejor trabajo de periodismo escrito. Fotografía: para el autor o autores del mejor trabajo de cobertura fotográfica. Audio: para el autor o autores del mejor trabajo de periodismo sonoro. Imagen: para el autor o autores del mejor trabajo periodístico en soporte audiovisual, video, animación u otras formas de visualización digital. Cobertura: para el autor o autores del mejor trabajo sobre noticias, investigaciones y temas de actualidad en cualquier tipo de soporte o lenguaje. 35 millones de pesos colombianos para los ganadores de cada categoría, así como un diploma de acreditación y un ejemplar de la escultura ‘Gabriel’, creada por el artista colombiano Antonio Caro. https://inscripciones.fundaciongabo.org/?

