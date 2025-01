Marco Treviño: “La ANDA en sus 90 años, un sindicato vivo y fuerte”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los actores Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Mondragón, Fernando Soler y María Tereza Montoya, entre otros, fundaron en 1934 la Asociación Nacional de Actores (ANDA) como una organización sindical.

Ya son 90 años.

El 29 de enero de 1935 quedó registrada legalmente ante la junta especial de Conciliación y Arbitraje del entonces DF, y desde entonces defiende los derechos laborales de los trabajadores actores afiliados en México, a pesar de que ha enfrentado conflictos internos en varias épocas, como la corrupción.

Su actual secretario general, el actor Marco Treviño (Guadalajara, 1961), expresa en entrevista que varias personas le han manifestado que no hay nada que celebrar tras nueve décadas, y él piensa todo lo contrario:

“¡Sí hay que celebrar! Seguimos operando y defendiendo los derechos laborales de actrices y actores. Es un sindicato vivo y fuerte, que tiene menos ingresos en proporción a años anteriores, pero sigue trabajando y eso es importantísimo, y hay que celebrarlo, a pesar de todos los obstáculos y los problemas, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, las transformaciones de la industria audiovisual y en general de las artes escénicas, la política, etcétera.

ANDA. El edificio histórico. Altas y bajas. Foto: José Manuel Jiménez.

“Además hay otra cosa importante, la celebración de los noventa años posee un doble objetivo: recordar el sentido del sindicato, y segundo, darlo a conocer, porque si no hacemos ruido parece que no existimos. Estamos presentes y seguimos laborando. Es un sindicato que seguirá vivo por muchos años más”.

La ANDA forma parte de la FIA (Federación Internacional de Actores) a través de la FIA-LA (Federación Internacional de Actores de Latinoamérica) que agrupa a Sindicatos de actores en América Latina y la FIA-NA (Federación Internacional de Actores de Norteamérica), así como del STPC de la RM (Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana) en su sección de actores.

Se halla conformada por artistas de cine, teatro, radio, televisión, doblaje, stunts, centros nocturnos y demás ramas artísticas y del entretenimiento.

Treviño es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVA (Universidad del Valle de Atemajac). Ha sido titular de materias como teoría de la comunicación, publicidad y producción radiofónica y audiovisual.

Con más de 45 años de trayectoria artística ha actuado en teatro, cine y televisión. En la ANDA ha ejercido el cargo de secretario del Interior y Exterior 2018-2022, y es su secretario general desde 2022, y finalizará en el 2026. Enfatiza los principales derechos de los actores y las actrices en la industria del espectáculo del país:

“De entrada que nos paguen horas extras. Hay que recordar que en la producción audiovisual los llamados pueden ser largos. La Ley Federal del Trabajo estipula ocho horas como horario laboral, en nuestro caso negociamos incluso a veces ampliar a diez horas por las circunstancias particulares del tipo de operación en una producción, sobre todo de cine o series. En las telenovelas son ocho horas, ahí no hay problema. Entonces a partir de eso, de las ocho horas empezamos a cobrar horas extras, en muchos otros países de Latinoamérica no existe esto.

“Otro derecho es que compañeras y compañeros puedan descansar entre llamado y llamado mínimo diez horas o diez horas y media, dependiendo del contrato colectivo. En las telenovelas, todas van con la ANDA, pero las series muchas veces no, bueno, el 75% de las películas en México van sin la ANDA. Entonces en cine tú terminas de trabajar a las diez de la noche o a las doce de la noche, y tu llamado te lo pueden dar a las cinco o seis de la mañana, en lo que tú te trasladas a tu casa, que puede ser media hora de camino, te estás durmiendo a la una de la madrugada, si bien te va, y tu llamada es a las cinco o seis de la mañana, tienes entre tres o cuatro horas para descansar. Eso es inhumano. Entonces, el sindicato lo que busca es regular ese tipo de cosas.

“Con la ANDA a veces lo que se logra es una negociación por una cuestión de urgencia, porque resulta que a veces no hay otra más que aceptar descansar menos de las diez horas, y entra lo que llamamos jornada continua, y desde que el trabajador actor o actriz sale de la locación o del foro a su casa sigue todavía cobrando horas extras hasta que termina la jornada del día siguiente, porque se considera que él o ella siguen trabajando porque no están descansando el mínimo obligatorio”.

Reglas insuficientes

-Entonces, ¿en el cine la mayoría trabaja sin la ANDA?

-Sí, incluso producciones apoyadas o financiadas por el gobierno federal, porque no hay las reglas suficientes de supervisión. Es algo que estamos buscando que se regule. En el proyecto de Ley de Cinematografía, la anterior titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, entendió muy bien lo que le planteábamos y ella introdujo un artículo donde los productores audiovisuales se deben reconocer como patrones y cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Por ley no podemos obligar a laborar con la ANDA, pero sí se puede obligar a que cumplan con la Ley Federal del Trabajo”.

Sobre las plataformas, indica:

“Es muy difícil controlar este tipo de producciones porque además son de duración muy corta. El tema es que por necesidad muchas y muchos compañeros aceptan trabajar sin la ANDA por miedo a no tener trabajo, es una especie de círculo vicioso. Si los actores aceptan trabajar sin la ANDA, esta instancia posee menos fortaleza para poder obligar al productor a que contrate por la ANDA. Antes era obligatorio por ley ir con sindicatos. Sin embargo, lo que la ley dice es que si el patrón contrata a alguien que pertenece o forma parte de un sindicato, está obligado a firmar un contrato colectivo con el que pertenece. Y eso no se cumple”.

Señala que hay muchos otros derechos laborales que supervisa la ANDA:

“Contar con un camerino o un espacio digno para cambiarte, para descansar, para estudiar tus líneas o esperar en lo que vas a tu escena, una hora de comida en la locación o en el foro, contar con el vestuario, que se paguen viáticos cuando sales de la ciudad, en fin. Pareciera que este tipo de derechos son comunes y eso cualquier producción lo hace. En realidad la experiencia es que cuando un productor quiere abusar, lo va a hacer, y en otros países este tipo de derechos no existen. Por ejemplo, cuando han ido compañeros a trabajar a otras naciones, como Colombia, la mayoría de los productores lo que hacen es cortar a comer y el actor debe ir a buscar dónde comer y tienes una hora para eso y regresar.

Negrete. Su toma de posesión. Foto: José Manuel Jiménez.

“Ese tipo de cosas que parecen simples resultan sumamente trascendentes para el trabajo que hacemos, porque además se trata de hacer bien nuestro trabajo, pero eso requiere de ciertos elementos que nos permitan esas condiciones”.

En el teatro, comenta, es más sencillo:

“Ahí no hay horarios largos, jornadas de trabajo largas, no hay horas extras, a menos que salgas de gira y tengas funciones todo el día. Ya los contratos son diferentes. Se estipula por función, pero en el caso del teatro justo es donde tenemos menos cobertura de contratos colectivos. Porque cuando la ley laboral cambió y permitió que ya no fuera obligatorio ir con la ANDA, y muchos productores decidieron ir sin ANDA apoyados por los compañeros y compañeras que decidieron trabajar así, porque en el teatro dicen ‘no voy a tener horario de comida’, se cambia de ropa el elenco en el camerino que está en el teatro, lo vieron como más simple y más sencillo: ‘¿Para qué cotizamos a la ANDA?, ¿para qué le pago a la ANDA?’.

“Lo que se olvida es que la ANDA tiene otras prestaciones que son, por ejemplo, jubilación y los servicios médicos, todo eso las adquieres igual que en el Seguro Social, con el tiempo. Pudiera verse no necesario, pero al final de cuentas es algo que es integral, y si eres sindicalista es importante que tengas esa conciencia de grupo, porque ese dinero que tú estás cotizando y lo que el productor paga de tus prestaciones sociales es para el fondo de jubilación, el fondo de servicios médicos y la administración de la ANDA en general”.

Treviño informa:

“A las actrices y actores con derecho a voto les llamamos socios, aunque son agremiados. Hay una confusión histórica en el caso de la ANDA, porque se llama Asociación Nacional de Actores, pero legalmente no es una asociación, es un sindicato. Luego hay confusión de que somos asociados, más que socios somos miembros todos. Agremiados formales hay alrededor de cinco mil. En registros tenemos más de 18 mil, pero la verdad es que de estos últimos, muchos y muchas sólo hicieron una escena y por esa escena se vieron obligados a inscribirse a la ANDA para poder cobrar ese llamado, y fue lo único que hicieron en su vida y ya no volvieron a trabajar. Muchas y muchos de ellos son extras que participaron en algún momento en algunas escenas y se inscribieron en la ANDA, pero realmente tienen años de no cotizar, así que están inactivos. Socias y socios activos, repito, son alrededor de cinco mil, entre meritorios, administrados, activos y honorarios.

“La otra parte son las especialidades. En este momento operamos en cine, teatro y espectáculos en vivo y variedad, televisión independiente -así le llamamos-, y las televisoras que están de planta que son Televisa, Azteca e Imagen Televisión y Multimedios de Monterrey que ya tiene una sucursal en Ciudad de México.

“Antes existía la especialidad de música tradicional mexicana, ahora se cambió a canto y música, que es para todas y todos los compañeros que cantan en restaurantes, espectáculos e incluso en las televisoras. Antes había carpa y circo, pero prácticamente desapareció, lo que está sucediendo también con canto y música, está desapareciendo dentro de la ANDA”.

Los duros problemas

-A noventa años de la creación de la ANDA, ha habido muchos problemas internos, como la corrupción principalmente, ¿cómo ve los conflictos que ha efrentado este sindicato?

-Ha sido muy difícil, como todo sindicato. Ha sido muy difícil la vida política en el sindicato, porque además somos actrices y actores, y una de las particularidades que tenemos en esta profesión es que todos los días exponemos cotidianamente nuestro ego. Y nuestro ego juega con muchas cosas, y una de ellas es la lucha de poder, el reconocimiento, la autoridad, y cuando esto lo expones o lo dejas salir en una asamblea o en una situación política dentro del sindicato, se convierte en una guerra de egos. Entonces justo de lo que se trata es de cada vez ser más conscientes de lo que realmente necesitan nuestro sindicato y la comunidad, y no el egoísmo de quienes lo conformamos.

“Yo lo que les digo a algunos es que de repente en las asambleas es ‘yo amo a la ANDA’. Entonces, ¿por qué la demandan? Además la ANDA no es un edificio, no es una oficina, no es el Comité Ejecutivo, la ANDA somos todas y todos, somos un grupo de actores y actrices trabajadores de la escena que nos unimos para protegernos unos a otros. ¿Por qué nos peleamos? Ojalá esa conciencia creciera, porque eso ayudaría muchísimo a conseguir más cosas y a regular todas las obras de teatro y muchas otras cosas que no están reguladas”.

Describe a la ANDA en su aniversario:

“Es como una montaña rusa: el arranque fue lento, pero consistente. Se fue construyendo de una manera amorosa y con mucho vigor. Nuestros fundadores hicieron un excelente trabajo, y de repente alguien por ahí tomó algún cargo y las condiciones empezaron a cambiar. Compañeros con más necesidad de trabajo optaron por laborar al sindicato porque parecía que era su salvación, pero el sindicato no está para que nosotros trabajemos en él porque no sabemos operar un sindicato. No sabemos administrarlo correctamente. Entonces hubo sus épocas de corrupción, no me atrevo a decir nombres, a definir en qué momentos, pero de que las hubo, las hubo, están ahí reconocidas y todo el mundo habla de ellas.

“Sí ha habido corrupción en diferentes niveles. Compañeras y compañeros se atrevieron a violar esta idea de comunidad y traicionar los valores y los ideales de la ANDA para sus beneficios personales y punto”.

Rememora que se creo el Sindicato de Actores Independientes (SAI) en 1977 como un reclamo, una rebeldía, porque miembros de la ANDA denunciaban corrupción en ella:

“En ese momento estaban los sindicatos protegidos por el gobierno, por el partido en el poder (el PRI) y por las empresas. Entonces estos compañeros deciden irse de la ANDA y crear el Sindicato de Actores Independientes, el cual fracasó porque no tuvo el apoyo, no les dieron nunca el registro de sindicato, por ejemplo. A final de cuentas, después de seis o siete años -no tengo toda la información, a mí no me tocó vivirlo-, tuvieron que pedir disculpas y regresar a la ANDA para poder trabajar, porque entonces no se podía trabajar si no estabas en el sindicato. Y los ingresos de la ANDA eran seguros y elevados. Había riqueza. Y la Ley Federal del Trabajo cambia para más democratización, lo cual me parece muy bueno, nada más que a nosotros nos impacta en el sentido de que muchos productores que estaban hartos de algunos abusos, aprovecharon y se quitaron de encima a la ANDA. La veían como una carga, y no es así, incluso se les puede ayudar a muchos productores a ahorrar dinero. Existen algunos productores que crean cine que me dicen: ‘Yo no trabajo sin la ANDA porque me ayuda a ordenarme y evitar pagar sanciones’. Además, los técnicos, fotógrafos y asistentes de todo el equipo de staff están de alguna manera beneficiados porque las jornadas laborales tienen un tope”.

Tiempos de Rodolfo Echeverría. A su lado, Cantinflas. Foto: José Manuel Jiménez.

-Entran menos recursos al sindicato, ¿qué dice?

-De un par de décadas para acá, sí, la ANDA ha empezado a tener problemas financieros. Que si jubilación, que si previsión social. A Jesús Ochoa le tocó enfrentar la pandemia, de entrada, eso fue un golpe brutal porque teníamos que seguir con los gastos médicos, pero con el 50% de los ingresos o menos, entonces generó un déficit muy fuerte. Y cuando llegó esta gestión, recibe una deuda de un poco más de cien millones de pesos, y ahorita ya hemos abonado 65% a esa deuda, de tal manera que vemos muy probable que podamos entregar unas finanzas sanas dentro de año y medio que terminamos esta gestión.

La Casa del Actor

El actor Jesús Ochoa, como anterior titular de la ANDA, denunció en ese tiempo a Proceso que existían irregularidades en la administración de La Casa del Actor, refugio para los artistas retirados. Esta instancia de la tercera edad pedía al sindicato alrededor de 950 mil pesos mensuales y aseguró que no era la intención “dejar en el abandono a sus habitantes”, más bien “se buscaba la transparencia, justificar los gastos”. Treviño específica:

“Segimos en litigio. Estamos tratando de negociar. La verdad es que lo que acordamos en un inicio hace casi dos años, no lo cumplieron. Nosotros cumplimos parcialmente con los pagos, hemos abonado ya alrededor de 16 millones de pesos. Empezamos a pagar mensualmente la cantidad de 400 mil pesos, que fue lo que acordamos con ellos, y de repente ya no reconocían ese pago, pretendían que les pagáramos todo completo. Entonces cuando vimos esa reacción, decidimos que íbamos a tener que hacer otra estrategia legal para que ese dinero que les pagamos se reconociera. Es bastante complejo.

“La actitud mía y del Comité Ejecutivo actual ha sido negociar y conciliar y resolver. Les hemos estado abonando, pero definitivamente el tema legal continúa porque desconocen la dependencia de La Casa del Actor hacia la ANDA, porque es una instancia de la ANDA, no es independiente. Entonces hasta que no se modifique el estatuto en los términos originales, en los términos fundacionales en donde la ANDA tiene participación incluso en el Patronato. Estamos obligados a pagar, pero no tenemos derecho de rendición de cuentas. Eso es lo que nos parece incorrecto, sí, yo te pago, pues es mi casa. Por supuesto que son mis compañeros y compañeras, por supuesto que te tengo que pagar. Pero ustedes también deben detallar cómo se ejerce el presupuesto. Rendirnos cuentas, mostrar contabilidad, aceptar hacerse auditorías, y todo eso no sucede. Entonces en la medida en que el Patronato también ceda y nos ofrezca transparencia, claridad en las cuentas y demás, todo esto se va a arreglar”.

Al final Treviño subraya que él como secretario general de la ANDA está a favor de “la transparencia, la claridad, los buenos manejos y la defensa real de los derechos laborales de las actrices y los actores”.