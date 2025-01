San Pascualito Rey, con su “Dark Guapachoso” al Lunario y gira internacional

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La discografía “Dark Guapachoso” es la más reciente creación de la banda San Pascualito Rey, material que será presentado oficialmente el próximo 8 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, oportunidad con la que celebrará sus 25 años de trayectoria para arrancar gira nacional e internacional.

La agrupación comandada por el guitarrista y vocalista Pascual Reyes, el bajista Juan Morales, el guitarrista Vicente Jauregui, el baterista Chepo Valdez y el tecladista Giancarlo Bonfanti, sobrevuela más allá de un género musical para proyectarse en el rock mexicano de influencias vernáculas.

En entrevista para Proceso, Pascual Reyes recordó que desde sus orígenes se les ha definido musicalmente como “Dark Guapachoso” por su sonido de tintes oscuros mezclados con identidad nacional, y que los llegaron a comprar con la melancolía estilística del músico y poeta español Javier Corcobado. Dichas asociaciones las han recibido con gusto, pero forjando su propia personalidad, comentó:

“Es curioso, decían que sonábamos a Corcobado, pero nadie de nosotros lo habíamos escuchado. Cuando lo conocimos, un día de ensayo en Satélite llegó Javier Corcobado y eso también hizo que él se sintiera más en confianza, que no fuéramos sólo sus fans; evidentemente fuimos labrando nuestro camino”.

Esos matices musicales han generado un distintivo en San Pascualito Rey, tal como lo reconoció su líder, quien a su vez destacó que precisamente su reciente álbum engloba un estilo conceptual. Entre los nueve temas que integran “Dark Guapachoso” se incluyó “Necesito una compañera”, en tributo a la banda de música grupera Los Bukis:

“En México nuestro rock es mestizo. El abanico es muy amplio en la música popular mexicana, tenemos la balada, la música romántica, el norteño, el norteño romántico, es una gama muy interesante.

“Incluso hoy en día, están los corridos tumbados, hay nuevos géneros regionales, a mí me encanta que existan porque es una evolución de muchas referencias. Se vuelve más rico, más rica la música. Qué bueno que existan esos géneros hoy en día, porque la única forma de subsistir es evolucionar y mutar. Esta mutación quiere decir que la música mexicana está muy viva, qué bueno que ahora se logre estar en los charts no nada más de México, sino en los charts de reproducción mundiales”.

Así también lo percibe Vicente Jauregui, quien añadió que, en los senderos de la música oscura, “cuando nos dicen darks, sí escuchamos música oscura, pero no nada más de esa, escuchamos un montón de cosas, creo que es muy diverso el ADN sonoro de cada integrante de la banda, sí está padre tener ese mote, pero somos más que eso”, y siguió:

“El rock mexicano surgió como una imitación del gringo y era normal, quizá no había tanto ese arriesgue de vamos a mezclar cosas. En los ochenta la Botellita de Jerez, fue de las primeras bandas que sí tuvo este gran tino de decir ‘nos gusta el rock, pero somos mexicanos y hablamos chilango’. Ahí está también Jaime López o ‘Rockdrigo’ González, fueron más cronistas de lo que sí estaba pasando aquí. Se quitó esa aspiración de ser una banda mexicana que anhela a ser anglo, entonces ahí surgió la Maldita Vecindad, Café Tacvba, La Barranca y nosotros. Eso es saludable, porque habla de tener más una conexión con la raíz. No creo que haya otro disco, otra banda, que suene como nosotros en el mundo”.

Pascual Reyes descartó que ante las mezclas de ritmos haya una crisis en el rock, sino un buen momento de la industria musical, donde todos los géneros pueden convivir y reflejo de ello es la aceptación de los festivales, como el Vive Latino:

“Yo creo que es hay un florecimiento de la música, a mí me encanta que en el Vive Latino haya tanta variedad, a final de cuentas si vas a ver los grupos de rock no te molesta que Belanova esté tocando. Antes cuando empezamos nosotros la gente era muy intolerante. Ahora es más fácil subir a un escenario porque la gente en general está más abierta y es más receptiva. Es un buen momento para la industria musical, no sé si para para el rock, pero sí para la industria”.

Surgida hacia el año 2000 en Ciudad Satélite, Estado de México, su trayectoria ha significado para Reyes “una resistencia, pero tampoco es una resistencia forzada. Veo que somos como campesinos, es hora de cosechar, de sembrar, de hacer canciones, somos parte de un ciclo en la música”.

Consolidados como un referente del rock mexicano, el vocalista negó el calificativo de ser forjadores del estilo musical “Dark Guapachoso” para ser heredado en futuras generaciones, por lo tanto, tampoco anhelan ser cronistas de su tiempo, “somos maestros sin alumnos porque no sé a quién podríamos influenciar para que suene como nosotros, por eso digo, somos unos maestros sin alumnos. No creo que seamos cronistas, más bien retratamos pasajes de nuestras vidas, pero no de una manera externa, sino no que nace del interior”.

¿Rock contestario?

Alejados de ser una banda contestataria o de crítica política, el músico dijo que siempre han explorado en los senderos del desamor, el sufrimiento y la melancolía, Pascual Reyes afirmó que “nosotros nacimos en un contexto que ya muchas cosas estaban resueltas, ya no había que luchar contra algo, contra un gobierno represor. Nacimos en otro contexto y la música tenía que ver con otras cosas, es más personal. El rock tiene que ver con la paleta de instrumentos más que con el discurso. Son letras personales, no tienen una intención de mover algo, sino más bien es una necesidad, un flujo, una catarsis”.

Al concluir la charla, los integrantes definieron lo que les ha significado la música en sus vidas, aunado a su deseo de cómo quieren que sea recordado San Pascualito Rey en el tiempo.

Todos coincidieron en que se trata de un elemento que les da sentido a sus vidas, una compañera, y una “salvadora” en algunos casos comparada con momentos difíciles tanto personales como profesionales.

Vicente Jauregui precisó: “La música me ha salvado de la incomunicación, de niño era muy tímido y la música fue el primer lenguaje que yo podía tocar sin necesidad de hablar mucho. En la pandemia me salvó de nuevo porque pude hacer un proyecto solista, que me permitió estar a flote. Que San Pascualito Rey se le recuerde en el tiempo como una banda que supo explorar su asombro y fue fiel a eso”.

Con el acto en el Lunario del Auditorio Nacional el 8 de febrero próximo, San Pascualito Rey prepara una gira por la República para continuar festejando sus 25 años carrera acompañándose de su disco “Dark Guapachoso”, incluyendo visita por primera ocasión en Estados Unidos con una serie de shows.