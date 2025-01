Selena Gomez llora por las deportaciones de mexicanos... y la tunden por "Emilia Pérez" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz estadunidense Selena Gomez rompió en llanto en una historia de Instagram en la que habló sobre las personas afectadas por la política de deportación de migrantes aplicada por el gobierno del republicano Donald Trump desde el primer día de su mandato.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños, no lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo pero no puedo. No sé qué hacer, intentaré todo, lo prometo”, dijo en inglés la también cantante y empresaria de ascendencia mexicana en un video titulado “Lo siento”, que acompaña con un icono de la bandera de México.

Selena Gomez nació en 1992 el pueblo de Grand Prairie, en las afueras de Dallas. Sus abuelos emigraron de Monterrey a Texas durante la década de los setenta, de acuerdo con una nota de 2021 de Los Angeles Times.

La actriz que se hizo famosa en el canal Disney Channel es parte del elenco de la película francesa “Emilia Pérez”, la mayor contendiente al Oscar con 11 nominaciones y que ha sido objeto de una fuerte polémica tras abordar temas como el narcotráfico en México y la crisis de desaparecidos.

Parte de la controversia ha sido la propia actuación de Gomez, a la que se le ha criticado por su pronunciación del español.

El video fue borrado de la cuenta de Selena Gomez después de desatar críticas en redes sociales por su participación en la película.

Se queja de la falta de respeto a "su people" pero también es participe activa de una película que denigra a los mexicanos y latinos en general ????? — dani (@mysoloisten) January 27, 2025

Selena Gómez llorando según por los migrantes deportados cuando se prestó a hacer una película que denigra a México y a los mexicanos, y que contribuye a la narrativa de Trump. Hipocresía en su máximo esplendor. https://t.co/j6FBPKKFnK — Sara Mago ?? (@manolo_kub) January 27, 2025

Te quiero mucho Selena Gómez pero no puedes grabarte llorando por los inmigrantes ilegales deportados después de haber sido partícipe de una película como Emilia Pérez que se burla directamente de los mexicanos y nuestra cultura, estereotipándonos. pic.twitter.com/umtSxacjSg — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 27, 2025

Selena Gomez es una FARSA, sabe que no tiene el talento/capacidad para cantar en vivo. 9 meses esperando el papel de Emilia Pérez y no pudo aprender español! Más de una década y todavía no puede justificarse como “cantante” o su falsa imagen “latina”. Es oportunista y egoísta!!!! https://t.co/2CVywBETVw — Lila (@lila1989333) January 5, 2025

Después publicó una leyenda sobre fondo negro que dice: “Aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente”.