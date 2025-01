“Sin disculpas”: así respondió el zar fronterizo de Trump a Selena Gomez sobre deportaciones (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tom Homan, zar de la frontera del gobierno de Donald Trump, respondió a la actriz y cantante estadunidense Selena Gómez, quien publicó un video en Instagram en el que llora por las deportaciones de inmigrantes mexicanos.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños, no lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo pero no puedo”, dijo en inglés la también cantante y empresaria de ascendencia mexicana en un video titulado “Lo siento”, que acompaña con un icono de la bandera de México, y que posteriormente borró.

La cadena Fox News, afín a Trump, entrevistó a Homan a propósito del video de la celebridad hollywoodense.

En su respuesta, el zar fronterizo sugirió a la cantante acudir al Congreso para cambiar las leyes en materia de inmigración.

“Si no le gusta, entonces vaya al Congreso para que cambien la ley. Haremos esta operación sin disculparnos, haremos que nuestra comunidad sea más segura.

“Todo es por el bien de esta nación. Y seguiremos adelante. Sin disculpas. Seguiremos adelante”, advirtió Homan.

El zar fronterizo negó que hasta el momento se haya arrestado a ninguna familia, sino a “amenazas públicas”.

JUST IN: Border Czar Tom Homan reacts to Selena Gomez’s viral breakdown, says he has “no apologies” and he is going to keep moving forward.



The reaction we’ve all been waiting for.



“If they don't like it, then go to Congress and change the law.”



“We're going to do this… pic.twitter.com/OQv9Vdhj4V — Collin Rugg (@CollinRugg) January 27, 2025