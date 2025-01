“La chica de la aguja”, nominada al Oscar, una historia de ficción que se conecta con el mundo actual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La más reciente película de ficción del sueco-polaco Magnus von Horn, “La chica de la aguja”, está basada en la danesa asesina en serie de niños y niñas recién nacidos entre 1913 y 1920, Dagmar Overbye, quien fue condenada a cadena perpetua.

El cineasta aclara que “no deseaba crear una cinta biográfica sobre esa mujer, sino realizar su propia historia con el personaje Karoline, interpretado por Vic Carmen Sonne, donde se refleja la situación de la mujer de esa época”.

Es un filme danés de terror psicológico histórico, el cual está nominado a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2025 y en los BAFTA para la categoría de Película de Habla No Inglesa.

La cinta aborda tópicos como el embarazo no deseado, la falta de oportunidad para el desarrollo económico de la mujer, el arrebato de los bebés a las madres jóvenes, el tráfico de recién nacidos y el aborto.

En entrevista con varios medios por zoom, donde estuvo presente Proceso, el realizador explica:

“Desearía que esta película fuera simplemente una historia del pasado, pero no lo es, y ahí radica el horror del asunto. Por un lado, está lo que hizo Dagmar. Y por el otro, la primera vez que escuché hablar de ella me intrigó, e incluyó la sociedad y razones que había alrededor de ella. Dagmar no sólo secuestraba bebés para matarlos, sino que las mujeres le entregaban a los pequeños porque no podían lidiar con ellos, y no tenían otra opción.

“En ese sentido, creo que se conecta con?aquellos lugares del mundo donde las mujeres todavía no tienen libertad de elección?o no pueden tomar una decisión de este estilo por sí mismas porque es ilegal. Ese escenario abre la puerta a diferentes tipos de alternativas en las sombras.?La parte de terror de esta historia es que se conecta con el mundo actual.?Por supuesto que es diferente, pero vivo en Polonia, donde la mayoría de las leyes más restrictivas sobre el aborto se introdujeron en el 2020”.

Detalla:

“Incluso la mujer que cometió esos crímenes, Dagmar, cuenta la historia muy claramente sobre una sociedad que tiene una especie de estructura opresiva, donde las mujeres sentían que no tenían otra opción que entregar a sus hijos, a sus bebés, a Dagmar, quien pagaba a las madres para que creyeran lo que les decía, de que había muchos padres que querían hijos, pero no podían tener los propios y eran buenos padres adoptivos. Creo que la mayoría de las mujeres en el fondo sabían que esto tal vez no era cierto, pero no podían elegir”.

“La chica de la aguja” (2024) se puede ver en los cines de México y en la plataforma MUBI. Von Horn escribió el guion con?Line Langebek.

La película tuvo su Premiere Mundial en competencia en el Festival de Cine de Cannes 2024. Además de Sonne, forman parte del elenco Trine Dyrholm,?Besir Zeciri??y?Joachim Fjelstrup.

La cinta es sobre Karoline, una joven trabajadora de una fábrica en su lucha por sobrevivir?en?la?Copenhague?posterior a?la?Primera Guerra Mundial. Cuando queda desempleada, abandonada y embarazada,?la?carismática Dagmar?la?acoge para ayudarla a dirigir una agencia clandestina de adopción de niños no deseados. Las dos forman un vínculo inesperado, hasta que un descubrimiento repentino lo cambia todo.?

Cabe destacar que la leyenda de Dagmar Overbye en Dinamarca, apodada “Niñera asesina”, generó un cambió en la legislación respecto a las cuidadoras de menores de edad.

También en la charla, la actriz danesa Sonne destaca que lamentablemente la película “es actual”. Narra que primero recibió un mail del director, donde le contaba un poco del proyecto antes del primer casting:

“Sentí emoción y muchas ganas de ser parte de esta historia. Hay una intensidad muy grande en casi todas las escenas. Me sentía tensa por el estado mental de Karoline”.

Von Horn deja claro que no deseaba que la película fuera realismo social:

“Intenté incluir elementos creativos en la forma y el estilo, porque además pensamos a la película como un cuento de hadas. Lo mismo que la banda sonora, el diseño de sonido, los encuadres o los movimientos de cámara: debían hacerla entretenida desde nuestro punto de vista. Eso es algo que ayuda al público a participar en una historia que tiene muchos elementos horribles. Por supuesto que no se trata de endulzar las situaciones, pero sí de convertirlas en una especie de aventura”.

El largometraje es en blanco y negro, y especifica al respecto a este medio informativo:

“Es parte de la forma y estilo, pero igual deseaba usar el blanco y negro como referencia a las películas y fotos de principios del siglo veinte, época en la que se desarrolla la trama, lo cual fue un reto para ser creativo en lo visual. El blanco y negro convierte al filme más fuerte”.

Y Sonne rememora en torno a eso:

“Cuando Magnus me contó que la haría en blanco y negro, yo pensé: ‘Eso es muy aburrido’. Días después me mostró algunas fotos que había hecho y tuve que retirar lo dicho. El diseño aporta mucha profundidad y valor al entretenimiento.”

Von Horn es graduado de la Escuela Nacional Polaca de Cine de Lodz, donde actualmente también es profesor. Ya con sus cortometrajes, se consagró internacionalmente como director prometedor presentando películas en festivales como Sundance y Locarno. Al encontrar inspirador trabajar en diferentes idiomas, su debut en el largometraje, “The here after” (El aquí después) fue en sueco y se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes 2015; también le valió el premio sueco Guldbaggen al Mejor Director y a la Mejor Película. Su segundo largometraje,“Sweat” (Sudor) hablada en polaco, formó parte de la selección oficial de Cannes en 2020.