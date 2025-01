“Las cinco familias: Capos de la mafia”, nueva miniserie documental de History

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor italoestadunidense Michael Imperioli (“The Sopranos”, con la que ganó el Emmy, y “Law & Order”, donde interpretó al detective Nick Falco) es el narrador de la miniserie documental “Las cinco familias: Capos de la mafia”, la cual explora el origen, el ascenso y la caída de los cinco grandes clanes de la mafia de Nueva York: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese.

Esas familias, durante más de cincuenta años, controlaron múltiples aspectos del crimen organizado en Estados Unidos, desde el contrabando y el tráfico de drogas hasta la extorsión y el juego de apuestas.

El proyecto está basado en el libro “Five families: The rise, decline, and resurgence of America’s most powerful mafia empires”, del estadunidense Selwyn Raab (exreportero de investigación de “The New York Times”) y se estrena en History este miércoles 29 de enero a las 21:50 horas, y estará disponible en VOD (Video on Demand) a partir del jueves 30 de este mes.

Por zoom, Imperioli (Nueva York, 1966) cuenta que “para las personas que encuentran estas historias atractivas, conocer la historia real es realmente interesante y cautivadora”.

“He tenido una carrera que ha estado asociada con estas historias, algunas de ellas son ficticias y otras son basadas en hechos reales, como la película ‘Buenos muchachos’ de Martin Scorsese y la serie ‘Los Soprano’. Entonces esto me ayudó a mejorar la narración de este documental. Este tema de las mafias me ha interesado desde hace mucho. En este trabajo hay mucho material de archivo de los juicios, fotografías y entrevistas. Se observa cómo esta sociedad secreta evolucionó, como fue de Sicilia hasta Estados Unidos”, dijo.

Por primera vez en History, los episodios se emitirán en su idioma original con subtítulos, con el fin de que se pueda apreciar la narración del actor, mientras que las repeticiones serán con doblaje, donde el narrador será el reconocido actor venezolano Jean Carlo Simancas.

La miniserie recorre la extensa historia de la mafia de las cinco familias en la ciudad de Nueva York a lo largo del siglo XX, comenzando con sus primeros vínculos con Sicilia, hasta su inevitable declive, siguiendo a figuras como “Lucky” Luciano, Joey “Crazy Joe” Gallo, Carmine Galante, John Gotti y Joseph Valachi, entre otros.

A través de imágenes de archivo, grabaciones de audio de los propios jefes de la mafia, recreaciones y entrevistas exclusivas con autores, historiadores, expertos, agentes de la ley y del FBI, testigos y antiguos miembros de la mafia, los espectadores obtendrán una mirada íntima al funcionamiento de la organización criminal más poderosa del siglo pasado.

Imperioli subraya a Proceso la importancia de mostrar el lado más crudo y violento de la mafia, más allá del glamour y la fascinación que muchas veces rodea a estas historias.

“Puedes dejarte encantar un poco por el mito de este mundo, pero la verdad es que se han cometido terribles actos de violencia durante muchos años, y personas han sufrido y muerto de formas horribles. Es importante no perder de vista esa realidad”, dijo.

Igual enfatiza en el vínculo entre la mafia y la experiencia inmigrante en Estados Unidos, un eje central del documental.

“Lo que es interesante es cómo la experiencia inmigrante se transforma y cómo la mafia evoluciona a partir de eso. Como niño, crecí con ‘El Padrino’, y esas historias tempranas de inmigración y de intentar sobrevivir aquí siempre me parecieron fascinantes. Creo que eso emocionará a mucha gente”.

Los tres episodios son: “Muerte de las viejas reglas” (miércoles 29), “Ascenso de los nuevos capos” (jueves 30) y “El último Don” (viernes 31 de enero).

Imperioli cuenta que “Las cinco familias: Capos de la mafia” se basa en investigaciones serias y profundas, “lo cual es importante porque no es solamente la historia de la mafia, sino de Estados Unidos, sobre todo lo que sucedió en el siglo XX”.

El actor recordó su participación en la película mexicana “Cantinflas” (2014) de Sebastián del Amo, protagonizada por Óscar Jaenada, la cual para él fue una “experiencia maravillosa al interpretar a Michael Todd”.