Vive Latino 2025: 25 años de diversidad y homenaje a Pau Donés de Jarabe de Palo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Vive Latino celebrará sus 25 años de diversidad musical el próximo 15 y 16 de marzo, y lo hará regresando a su casa, el Estadio GNP Seguros, un homenaje especial a Pau Donés (1966-2020) de Jarabe de Palo, y una larga lista de bandas destacándose, Scorpions, Keane, Caifanes, Zoé, Little Jesus, Siddhartha, Molotov, Porter, Rüfüs Du Sol, Edén Muñoz y Los Ángeles Azules.

En la presentación oficial ante medios de comunicación se brindaron detalles del encuentro musical que retornará a su sede ocupando el renovado Estadio GNP, antes Foro Sol, y abordó un poco de la historia del encuentro festivalero al recordar:

“Había sucedido algún concierto exitoso probablemente en este teatro, donde los participantes de la mesa me dijeron ‘¿por qué no haces más conciertos de estos?, respondiendo ‘no estoy seguro cuantos conciertos de rock en español pueden llenar teatros o auditorios’, y ahí Alejandro Soberón me dijo ‘¡pues ponlos juntos!’, y ese fue el momento de concepción del Vive Latino”.

Foto: Carlos Enciso

Detalló que habrá algunos cambios en los escenarios: la Carpa Intolerante tendrá un lugar más grande para el público, donde se observarán propuestas emergentes. En tanto, continuará el tablado principal Amazon, Amazon Music, Telcel, Carpa VL, la mencionada Carpa Intolerante y Momentos Indio, aunado a Casa Comedy, El Parque, Aldea Musical y un cuadrilátero de lucha libre, y comentó Puig sobre la evolución:

“El festival Vive Latino ha sabido madurar renunciando a lo ortodoxo, en conjunto supimos crear un andamiaje, una estructura que su corazón es el rock, pero que hemos sabido avanzar a cualquier tipo de género y lo único que hace eso es enriquecer al festival”.

Es lo contrario a la polarización y este es un concepto importante, si echamos un vistazo a la sociedad del mundo actual, la realidad es que, bajo ese signo, bajo ese manto de la música, convivimos y nos mezclamos grupos muy disímbolos. A través de todos estos años, el Vive Latino se ha confirmado como un caso de integración ciudadana”.

Y sintetizó que el encuentro ha permitido replicar otros festivales, “toda esa excitación que logramos crear en la primera etapa del festival lo que ha provocado es la existencia de muchos festivales en México y la región”.

Foto: Carlos Enciso

La presentación fue dirigida por Ro Velázquez de Liquits. Se contó con la participación de una extensa lista de invitados, viéndose en el escenario al legendario rockero Rafael Acosta con su banda Los K’comxtles; Jesús Romualdo Flores “El Chipotle” de Víctimas del Doctor Cerebro; Emmanuel del Real “Meme”; Alfonso André, de Caifanes; Paco Ayala y Micky Huidobro, de Molotov; Héctor Quijada, de La Lupita; Javier Blake, de División Minúscula; Levith Vega, de El Haragán y Compañía; Rodrigo Guardiola, de Zoé, Caloncho, Santiago Casillas, de Little Jesus, y Karen Martín, de Alto Grado.

En la reunión se realizó “palomazo” especial con el proyecto solista de Emmanuel del Real “Meme”, presentando su tema “Princesa”, mismo que se lanzará oficialmente este miércoles 29 de enero. También arribó el rap de Robot95, además de la agrupación Happy-Fi.

Los K’Comxtles anunciaron que honrarán la memoria de Javier Bátiz (1944-2024). A su vez, Héctor Quijada, de La Lupita, adelantó un homenaje a su guitarrista Lino Nava (1968-2024). Foto: Carlos Enciso

La cita de la tradicional festividad será el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP. En su primera fecha se verá a Caifanes, Caloncho, Clubz, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Jarabe de Palo (Homenaje a Pau Donés), Little Jesus, Los Ángeles Azules, Emmanuel del Real “Meme”, Molotov, Nortec, Scorpions y Siddhartha, entre otros

A la segunda entrega llegarán artistas como Aterciopelados, División Minúscula, Edén Muñoz, El Haragán y Compañía, Jay de la Cueva, La Lupita, Los Concorde, Keane, Motel, Mon Laferte, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Vilma Palma e Vampiros, Víctimas del Doctor Cerebro y Zoé.