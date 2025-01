Documental “The Stringer” cuestiona la autoría de la foto “niña del napalm” de Vietnam

PARK CITY, Utah, EU (AP) — Tras medio siglo de silencio público, un fotógrafo independiente de Vietnam afirma que tomó una de las fotos más renombradas e impactantes del siglo XX: la imagen de una niña desnuda huyendo de un ataque con napalm en el sur de Vietnam, que durante mucho tiempo se ha atribuido a un fotógrafo de plantilla de The Associated Press.

Nguyen Thanh Nghe reclama la autoría de la fotografía ganadora del Premio Pulitzer, conocida como "la niña del napalm", en el nuevo documental "The Stringer" estrenado este fin de semana en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah.

AP realizó su propia investigación y dijo que no tiene motivos para concluir que alguien diferente al fotógrafo Nick Ut, tomara la imagen. La agencia de noticias dijo que estaba "sorprendida y decepcionada" de que los cineastas hayan retratado a la organización como si hubiera revisado los materiales de la película y los hubiera desestimado. AP afirma que vio la película por primera vez en Sundance.

Nghe se unió a los cineastas para una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección, donde dijo, a través de un traductor, "Yo tomé la foto". El público aplaudió con entusiasmo. No dijo por qué esperó tanto tiempo para hacer la afirmación.

AP dijo que estaba pidiendo a los cineastas que liberen a sus colaboradores de los acuerdos de no divulgación para la película, incluido Nghe. También pidió a los cineastas que compartan un análisis visual que encargaron, y la propia película. "No podemos afirmar más claramente que The Associated Press solo está interesada en los hechos y una historia verídica de esta foto emblemática", dijo la agencia.

Una imagen capturada en la niebla de la guerra

Nguyen dice que tomó la foto icónica de Kim Phuc el 8 de junio de 1972. Nghe dijo que fue al pueblo de Trang Bang ese día como conductor para un equipo de noticias de NBC y capturó la imagen de Phuc corriendo por la calle, llorando y desnuda con los brazos extendidos. Dijo que vendió su imagen a la AP por 20 dólares, y la agencia le dio una impresión de la foto que su esposa más tarde destruyó.

Representantes de la AP, que vieron la película por primera vez el sábado en el estreno, impugnan la implicación de la película de que la agencia revisó sus hallazgos y los desestimó.

"Tan recientemente como en diciembre, reiteramos nuestra solicitud de ver los materiales completos de los cineastas y no respondieron, ni incluyeron la respuesta completa de la AP en la película", dijo el domingo Lauren Easton, portavoz de la AP. "Nos sorprendió y decepcionó que la película retratara a la AP como si hubiera revisado los materiales de la película y haya desestimado las acusaciones, lo cual es completamente falso".

La investigación de la película fue liderada por el equipo de esposos Gary Knight, fundador de VII Foundation, y la productora Fiona Turner. Bao Nguyen, un cineasta vietnamita-estadounidense, dirigió.

"No soy periodista ni mucho menos", dijo Nguyen. "Tenía un escepticismo saludable, como creo que cualquiera tendría, al ir en contra de una verdad de 53 años. ... Pero como narrador y cineasta, pensé que era tanto mi responsabilidad como mi privilegio poder elevar la historia de individuos como Nghe".

AP investigó independientemente

Antes de haber visto la película, la AP realizó su propia investigación durante seis meses y concluyó que "no tiene motivos para creer que alguien diferente a Ut tomó la foto". Ahora, la AP está pidiendo a los cineastas que levanten los acuerdos de no divulgación que colocaron en sus sujetos para permitir que la compañía investigue más a fondo.

"AP está lista para revisar cualquier prueba y nueva información sobre esta foto", dijo Easton.

Knight y Turner se reunieron con AP en Londres el pasado junio para tratar las acusaciones. Según la AP, los cineastas solicitaron que la agencia de noticias firmara un acuerdo de no divulgación antes de proporcionarles sus pruebas. AP no lo firmó. La película sugiere que se presentaron pruebas a la AP, pero AP lo niega.

Una fuente primaria en la película es Carl Robinson, entonces editor de fotos de la AP en Saigón, cuya decisión de no usar la imagen fue anulada por Horst Faas, jefe de fotografía de AP en Saigón.

Robinson dice en la película que Faas le instruyó que "la hiciera de personal" y acreditara a Ut por la foto. Tanto Faas como Yuichi "Jackson" Ishizaki, quien desarrolló la película, están muertos. Robinson, de 81 años, fue despedido de AP en 1978.

El sábado, un moderador del Instituto Sundance preguntó por qué quería denunciar ahora. "No quería morir antes de que esta historia se conociera", le dijo Robinson al público después de la proyección. "Quería encontrar a (Nghe) y decirle lo siento".

Una variedad de testigos entrevistados por AP, incluidos corresponsales renombrados como Fox Butterfield y Peter Arnett y la propia sujeta de la foto, Phuc, dicen estar seguros de que Ut tomó la foto.

Un análisis forense de la escena

Robinson es una de esas personas con las que la AP intentó hablar durante su investigación, pero "nos dijeron que sólo podíamos hacerlo bajo ciertas condiciones" que dijeron les habrían impedido "tomar medidas rápidas si fuera necesario".

La investigación de la película duró más de dos años. Los periodistas enlistaron a un equipo francés de forenses, INDEX, para ayudar a determinar la probabilidad de que Ut hubiera estado en posición de tomar la foto. El equipo de forenses concluyó que era muy poco probable que Ut pudiera haberlo hecho.

El abogado de Ut, James Hornstein, dijo esto el domingo después del estreno: "A su debido tiempo, corregiremos este error en un tribunal donde se vindicará la reputación de Nick Ut".

Knight hizo referencia a la investigación de la AP el sábado, diciendo al público que la declaración de la compañía está disponible en línea. "Dijeron que siempre están abiertos a examinar la verdad. Y creo que fue una cosa muy razonable de decir", dijo Knight. "Nuestra historia está aquí y está aquí para que todos ustedes la vean".

Añadió: "Las cosas suceden en el campo en el calor del momento. ... Todos somos más fuertes si nos examinamos a nosotros mismos, hacemos preguntas difíciles y somos abiertos y honestos sobre lo que sucede en nuestra profesión. Ahora más que nunca, yo diría".

"The Stringer" aún no tiene planes de distribución.