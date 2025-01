Estafan al rapero Mc Davo con 200 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El rapero y compositor mexicano dio a conocer que fue estafado con 200 mil pesos por un contratista que le instalaría una cocina.

A través de TikTok e Instagram, David Sierra Treviño, mejor conocido como Mc Davo, denunció a Carlos Ferreira Morales, un supuesto instalador de cocinas en Monterrey, quien presuntamente lo estafó hace aproximadamente un año, tras contratar sus servicios.

Luego de que Germán Ortega, de los “Mascabrothers”, compartió en redes sociales que también había sido víctima del mismo fraude, David decidió hacer pública su experiencia.

“Una persona me robó 200 mil pesos a mí y me acabo de enterar que le robó otros 200 mil pesos a otra persona del medio artístico y me parece increíble cómo el destino nos junta (...) Carlos Ferreira es la persona que nos robó", declaró el rapero.

Mc Davo asegura que el estafador “te monta la película” para que el engaño sea lo más creíble posible, generando confianza en las personas interesadas por el servicio de instalación de cocinas con materiales como mármol y granito.

A pesar de que tomó precauciones para comprobar la veracidad de la compañía, no pudo prevenir la estafa:

“Fingió tener una oficina, yo mandé a mi gente a que comprobara que era un lugar donde armaran cocinas y en efecto sí, pero no eran de él. (...) Pide un carro prestado para presentarse en tu casa”.

Treviño declaró que luego de depositarle los pagos correspondientes por sus servicios y diversos productos del hogar, Ferreira trabajó a medias, quedándole a deber 200 mil pesos. También aseguró que la persona no se esconde, pues sigue respondiendo los mensajes de WhatsApp con nuevas excusas.

Mc Davo dijo que ya tiene abogados en el caso y que está buscando al responsable, que frecuenta lugares como Puebla, Querétaro y Ciudad de México.

“Lo que me cueste meterlo al bote, lo voy a pagar. (...) Si alguien sabe de este hombre, avisen. (...) Vamos por ti, Carlos Ferreira Morales”.

@mcdavo Pues chale así las cosas jejeje durante 1 año no había dicho nada pero ya basta de perdonarle a la gente estafadora sus chingaderas ? sonido original - McDavo

Por último, el rapero alertó a las personas para que “no caigan en publicidad en redes” porque suele ser convincente, y espera que su experiencia sirva para que no le pase a alguien más.