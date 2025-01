La soprano María Katzarava vuelve a los escenarios con homenaje a Édith Piaf

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con dos fechas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la soprano mexicana María Katzarava regresa a los escenarios nacionales luego de un año de ausencia para realizar un recorrido musical y homenaje a la cantante francesa Édith Piaf, un sinfónico a efectuarse la noche de este 30 y 31 de enero.

El acto que conmemora el 60 aniversario del fallecimiento de la leyenda de la música en el país galo se producirá de manera teatralizada al narrar una historia de corte contemporáneo: un hombre exiliado que debe huir de su tierra natal –debido a su orientación sexual– buscando llegar a París, la ciudad que lo cautiva a partir de la música que cantara Piaf.

El homenaje a la voz de “La vie en rose” (La vida en rosa) contará con María Katzarava , considerada una de las más importantes en la escena nacional, el actor Hernán del Riego, dirección en escena de Miguel Alonso Gutiérrez, texto de José Carlos Campo, música en vivo por parte de la Orquesta Sinfónica Belleville 72 (en referencia al lugar donde nació Piaf) formada especialmente para este show, y participación al piano de Alexander Vivero, los arreglos musicales de Yonatan Sánchez, y la dirección musical de Isabel Costes.

Entre los temas que se podrán escuchar están: Les feuilles mortes; Milord; La foule; Dans le port d’Amsterdam; Sous le ciel de Paris; Mon manège à moi; La vie en rose; Hymne à l’amour; La hanson des vieux amants; Et s’ill fallait le faire; Ne me quitte pas; Mon Dieu; Non, je ne regrette rien; Je suis malade; J’attendais y Je t’aime, entre otras.

Katzarava, admiradora de Esperanza Iris (1888-1962) y consciente de lo que implica interpretar temas de Piaf (a quien considera su cantante favorita), afirmó al promocionar este concierto –en el marco de una conferencia de prensa–, que vive un momento importante profesionalmente en donde busca abrir el abanico de oportunidades que ofrece la música para no caer en la rutina.

Hay que mencionar que Katzarava replica en este espectáculo la hazaña en concierto del espectáculo que presentó en 2023 en Las Palmas, capital de Gran Canaria en el año 2023 titulado “Edith Piaf, una vida en concierto”, tras lo cual grabó un disco homenaje a la francesa.

El concierto se realiza bajo el impulso de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, acto con el que a su vez inicia su temporada de actividades 2025.

“Édith Piaf. Homenaje sinfónico” se presentará este jueves y viernes a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico).