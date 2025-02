Karla Sofía Gascón pide disculpas después de que la tunden por publicaciones racistas en X

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Karla Sofía Gascón, la actriz nominada al Oscar y estrella de la película “Emilia Pérez”, pidió disculpas por sus publicaciones en redes sociales, en las que ofendió el Islam, a los chinos, a los premios Oscar, calificó a George Floyd de “drogadicto y estafador” e incluso se lanzó contra su coprotagonista, Selena Gomez.

“Como alguien de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor”, dijo la actriz en un comunicado. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

La española declaró: “Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo” y sugirió que "hay algo muy oscuro detrás” de la reaparición de sus publicaciones en su cuenta de X, la cual ya dio de baja tras las críticas.

Usuarios de redes sociales retomaron publicaciones viejas de la cuenta de Gascón en X, en las que criticó el idioma, la indumentaria y la cultura de los musulmanes en su España natal, a quienes llamó "putos moros", así mismo sugirió que se prohibiera el Islam.

“Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada que voy a recoger a mi hija al colegio, hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero”.

Y menos de un mes después de que George Floyd, un hombre afroamericano que fue asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis en 2020, lo que provocó una serie de protestas de la población en contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos.

Sobre los premios que recientemente la nominaron como "mejor actriz" dijo: “Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”.

Respecto a Cristobal Colón y la colonización, escribió: “Estos mierdas tarados, hijos de esclavizadores, de inmigrantes, de asesinos de tribus, son los ignorantes de la historia. Tiran piedras contra la estatua de un señor que buscaban una ruta hacia las indias, culpable, tan solo, de que esa gentuza haya nacido allí”.

“La vacuna china, además del chip obligatorio, viene con dos rollos primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, una linterna pop-up, 3 líneas telefónicas y un euro para tu primera compra controlada”.

“No entiendo tanta guerra mundial contra Hitler, él simplemente tenía su opinión de los judíos”.

Gascón compartió una publicación del medio mexicano “Reforma” en X, sobre Selena Gomez y Hailey Bieber, en el que se refirió a su coprotagonista: “Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovia y a su esposa”.

Gascón hizo historia como la primera intérprete trans en ser nominada al Oscar en su categoría, lo que ayudó a que el narcomusical “Emilia Pérez” se convirtiera en la película extranjera con más nominaciones por la Academia. Según "The Associated Press", Netflix espera que la controversia no afecte las posibilidades del filme en los Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aún no se ha pronunciado sobre la reciente controversia, ni por las acusaciones que la española lanzó contra la actriz brasileña Fernanda Torres y su rival en la premiación. Gascón denunció que gente de la protagonista de "Aún estoy aquí" estaba llevando a cabo una campaña en su contra en redes sociales.

"Nunca, en ningún momento, he dicho nada malo sobre Fernanda Torres o su película. Sin embargo, hay personas que trabajan con Fernanda Torres que me destrozan a mí y a 'Emilia Pérez'. Eso dice más de su película que de la mía”, sentenció.

Posteriormente, en medios de comunicación y redes sociales se sugirió que la intérprete española podría perder su nominación por acusaciones contra una competidora, tras lo cual reculó y declaró:

"En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”.