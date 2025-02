Patti Smith se disculpa por cancelar un espectáculo tras desmayarse en el escenario en Brasil

SAO PAULO (AP).- La veterana cantante y poeta Patti Smith aseguró a sus fans que está “bien” tras desmayarse durante una presentación en Brasil y regresar después para disculparse con el público por terminar su espectáculo antes de tiempo.

Un video publicado en las redes sociales mostró a la artista de 78 años en el escenario del recinto de Sao Paulo la noche del miércoles, donde ofreció disculpas a sus fans por cancelar el concierto, aunque antes de irse interpretó dos canciones más.

Patti Smith fainted on stage during her show last Wednesday in São Paulo.



She was attended to by first aid personnel and left the stage in a wheelchair.



As reported by the show's press team, the artist suffered "a severe migraine in recent days and felt dizzy on stage".



