David Fincher le da a “Seven” un último brillo 4K UHD para su 30 aniversario

(AP).- Para David Fincher ver “Seven” en 4K fue una experiencia que solo puede describir como desgarradora. Eso o una reunión de la escuela secundaria.

“Sin duda hay momentos en los que uno se pregunta: ‘¿En qué estaba pensando?’ o ‘¿Por qué dejé que esta persona tuviera ese peinado?’”, dijo Fincher en una entrevista reciente con The Associated Press.

No le molesta que la película sea un producto de su época en la mayoría de los aspectos, pero algunas cosas simplemente no podrían soportar una resolución de alta definición.

“Estaba un poco decrépito, para ser sincero”, dijo Fincher. “Necesitábamos resucitarlo. Hay cosas que se pueden ver en 4K HDR que no se pueden ver en una copia en película”.

Siempre perfeccionista, él y un equipo se pusieron a trabajar en una nueva restauración de la película para su relanzamiento por el 30 aniversario. Este fin de semana, la versión restaurada de “Seven” se proyectará en pantallas IMAX por primera vez en Estados Unidos y Canadá, y el 7 de enero también estará disponible la versión para video doméstico en 4K UHD.

El thriller policial oscuro escrito por Andrew Kevin Walker y protagonizado por Brad Pitt y Morgan Freeman, en el papel de un par de detectives que buscan a un asesino en serie, fue una especie de revitalización de la carrera de Fincher, cuyo debut como director, “Alien 3”, no había ido bien.

“Seven” no era una apuesta segura: se hizo por sólo 34 millones de dólares (y sólo consiguió ese dinero cuando Fincher logró persuadir a los ejecutivos del estudio para que le dieran 3 millones más), pero recaudó más de 327 millones de dólares, sin tener en cuenta la inflación, y sigue influyendo en el género.

Fincher ha supervisado a lo largo de los años varias restauraciones de la película (incluida una para disco láser), pero decidió que ésta tenía que ser la última. Por eso insistió en un escaneo 8K del que pudieran obtener el 4K. Quería asegurarse de que no fuera necesario repetirlo cuando las pantallas fueran más avanzadas.

Para los espectadores ocasionales, los cambios no deberían ser demasiado notorios. Fincher no agregó personajes ni le dio a Gwyneth Paltrow un final feliz.

"Estoy totalmente en contra de la idea de cambiar cualquier contenido", dijo Fincher. "En 'Seven' no hay literalmente ninguna posibilidad de incluir juguetes, así que no vamos a incluir nada de eso".