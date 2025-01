Trino lanza sus “Crónicas marcianas...”, de Ajijic al universo exterior

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).­­– El monero Trino se ha vuelto casi un mito a través de sus dibujos, ícono para los milennials a los que hizo reír desde los Libros de Texto Gratuitos en la década de los noventas, y figura para las recientes generaciones a través de redes sociales donde se mantiene vigente.

Acaba de lanzar Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e integrados, volumen de colección para recordar que no hay nada como el sentido del tacto en momentos tan digitales.

Se trata de un libro de bolsillo de la editorial Aguilar que no sólo se reduce a los monitos característicos, sino se complementan con elementos que dejan ver la personalidad del dibujante, cuyo nombre completo es José Trinidad Camacho Orozco (Guadalajara, 1961).

El libro presentado apenas en diciembre último en la librería Ghandi de Miguel Ángel de Quevedo y en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en donde estuvo acompañado del comediante Andrés Bustamante como presentador, tuvo éxito entre los terrícolas asistentes.

Ahí, en un diálogo divertido, en el que el Trino hizo hasta un jam de dibujos en vivo sobre cómo se podría ver un extraterrestre, según las distintas visiones de la audiencia de la FIL, aseguró además que lo más similar imaginable a un extraterrestre es como un pulpo, con distintos brazos y lo más parecido a un molusco.

Para el monero tapatío, Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político (2000) con distintas publicaciones de las series El Santos, Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución, Historias desconocidas de la Conquista, Historias del fin del mundo y otras patrañas, ¡Viva la familia!... pero bien lejos y El regreso del rey chiquito, el tema alien es de tanta curiosidad a pesar de no creer en ovnis, pero le fascina, dice a Proceso desde Ajijic, junto a lago de Chapala, Jalisco, donde radica:

“Es que hablar de extraterrestres o naves espaciales es como hablar de un cuento moderno. Todos conocemos a alguien que tiene una historia en relación a los ovnis, que si los han visto, que si los abdujeron, que si saben de dónde salen, etc., y a mí me parece un campo fértil porque no creo en ellos. Me encantaría que me pasara algo o tener una buena referencia sobre el tema.

“Sin embargo, las pruebas de ‘vida extraterrestre’ se remiten a cosas tan extrañas que no son nada creíbles, y de ahí viene el terreno fértil sobre el tema”.

Autorretrato del monero. Foto: Especial

El monero recuerda una película que lo inspiró, Contacto, basada en la novela homónima de Carl Sagan (quien a su vez trabajó en el guion, aunque no vio el estreno pues falleció meses antes debido a un cáncer) y dirección de Robert Zemeckis, en donde se relata cómo una científica (Jodie Foster) busca un “contacto” sin salir del planeta Tierra, y lo logra de las manera menos esperada, a través de los sueños.

También, de manera reciente, The arrival (La llegada, 2016), en donde el gobierno estadunidense contrata a su mejor lingüista (Amy Adams) para buscar descifrar cómo comunicarse con un extraterrestre, una figura muy similar a un pulpo gigante que sólo se alcanza a ver entre sombras.

­–Parece que este tema es la vía que encontró para señalar lo bueno, y sobre todo lo malo de los humanos, específicamente de los mexicanos y su forma de vivir…

–Es que volviendo al tema de Contacto, se me ocurre un chiste: Si con ese tipo de contacto extraterrestre me van a llevar a una playa bonita, quiero pensar en algo chido para que suceda, y si quiero ver a un extraterrestre pensaré en Lord Molécula... Así, si se me aparece un extraterrestre en su versión real (porque dicen que son muy feos y que asustan), ya no me van a parecer tan gachos -dice mientras ríe.

“Pienso en los extraterrestres, no como en la cinta Depredador, sino más bien en pequeños seres microscópicos, y quizá no estoy alejado si vemos nuestro cuerpo y elementos con microscopio… es como otro mundo a través de una lente”.

Esa visión está en diversos cartones a lo largo de Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e integrados. en donde da cuenta de distintos mundos dentro de la peluca de un señor o un tóper de comida en el refrigerador. El volumen de bolsillo de 115 páginas tiene cartones de entre 2003 y 2006, todos publicados en el diario Reforma de manera consecutiva.

–Hay elementos en donde también parece romper la “cuarta pared” en sus dibujos. ¿Cuándo decide hacer eso y por qué?

–Hay muchas cosas que me influyen. A mí me encanta subirme a los taxis porque los taxistas siempre van a saber sobre tres temas: política, futbol y los extraterrestres. En cada uno están informados y siempre te cuentan historias, de ahí también viene parte de la inspiración, y pienso cómo se vería esto o aquello en un dibujo.

Se lee en la introducción del volumen:

“Me encantan esos videos en los que se ven postales de naves extraterrestres junto al volcán Popocatépetl pasando a velocidades inimaginables cerca de un avión, o en forros de nubes, y mi otro posible escenario puede ser que estas apariciones sean vida de otras dimensiones, y esto me parece más atractivo, más moderno. Me explico: qué tal si estas naves captadas no son de otras galaxias, sino de humanos que ya descubrieron cómo viajar del futuro al pasado y organizan excursiones VTP (viaje todo pagado) para ver en vivo cómo derrumban las torres gemelas, como erupciona un volcán, cómo gana el Atlas sus últimos bicampeonatos de la historia... o demás sucesos importantes de la humanidad.

“¿Qué tal que nosotros estemos regresando a ver cómo la cagamos en la historia, qué tal si son tours de escuelas primarias del futuro y traen a niños a vernos como si fueran al Africam Safari de Puebla? En ninguna de estas posibilidades encuentro de manera fehaciente algún indicio científico que pueda demostrar tales afirmaciones...”.

Trino afirma que la recopilación de todos los dibujos se realizó durante el sexenio de Vicente Fox, referido a todo lo social que se vivió en esos años:

“Me dicen que si hablo sobre política, sobre la 4T, sobre Fox, y la gente le da tantas interpretaciones que me hacen parecer muy inteligente, la verdad es que el contexto social es inevitable, pero tampoco me guío por ello, no es mi interés”.

–Pero sí tiene un toque político. Como dice, es inevitable...

–Sí, porque pienso en qué se encontraría un extraterrestre si viene a la Tierra. Pues vería corrupción, robos, y todo el material que se genera en la Cámara de Diputados, con eso se van a encontrar.

En busca de un objeto volador. Foto: Especial

–Hay varios sexenios de atraso, incluido el de la 4T para publicar Las crónicas marcianas...

–Tengo para hacer otros seis volúmenes porque hay gente que las leyó en el periódico, pero si no estabas suscrito en realidad es como si los leyeras por primera vez, así que para cuando se publiquen los de la 4T quizá ya estaremos en otros tiempos políticos, y seguramente va a ser así, pero lo importante de todo es que se pueden leer como gustes. Incluso hay quien dice que el tiempo no les ha pasado, y que sobre todo se ríen mucho… Ya con esto me basta, porque por como están los tiempos en el mundo, en el país, la risa es lo que ayuda”.