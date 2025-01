Shows electrónicos en Tulum: Day Zero, Solomun, Michael Bibi y Maceo Plex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una diversidad de artistas de la escena musical electrónica arribará a Tulum para el arranque musical de este 2025, en una alternativa inmersa en la naturaleza.

Los shows se realizarán en la sede conocida como “Tehmplo”, espacio inmerso en la jungla ubicado a las afueras de la zona hotelera de Tulum, hacia el sur, en la costa caribeña de la península de Yucatán.

El primer encuentro tuvo lugar el 5 de enero con los actos de Michael Bibi y Maceo Plex, acompañándose de Maga, Metrika y Hank. En ese mismo escenario, pero el próximo día 9 de enero el Dj bosnio-alemán Solomun será recibido en el recito en un aforo destinado para nueve mil fans.

Por su parte, el festival Day Zero se celebrará el 11 de enero en el “Cenote Dos Ojos” con la presencia de Adam Ten, Airrica, Anthony Middleton, Cole Knight, Fatboy Slim, Francesca Lombardo, Mëstiza, Patrick Mason y Sonja Moonear, entre otros, donde también se estiman reunir a 9 mil almas.

De acuerdo con organizadores, en Tulum se busca generar experiencias inmersivas en conciertos y festivales, fusionando arte, música y naturaleza. Yalia Bailleres, jefa de operaciones y socia de Lostnights, comentó en entrevista:

“Para Day Zero ya vamos por la catorceava edición y Tehmplo vamos para su tercer año. La Riviera Maya ya tiene más de una década posicionada como una de las paradas de la música electrónica mundial, con shows y con una oferta de artistas de música, visuales y performers, que crea toda una gama de entretenimiento muy importante dentro de este género, es la parada obligada para el nicho de los amantes de la música electrónica. Como lo es Ibiza en el verano en Europa, Tulum lo es en enero año con año”.

Destacó que el destino turístico es atractivo para los visitantes, “la gente programa no solamente ir al evento, sino que hace diferentes actividades, tienen la playa, pueden bucear, hacer esnórquel, visitar los cenotes, toda la parte gastronómica, es súper importante Tulum”.

Asimismo, añadió que al contar con el aeropuerto de Tulum y la estación del Tren Maya, “no solamente hablamos de los extranjeros, sino brinda al mercado nacional una opción de visita, cuando era un destino que a lo mejor logísticamente costaba un poquito más de trabajo llegar”.

La vocera enmarcó que las festividades musicales gozan de un enfoque sustentable para preservar los espacios naturales, a su vez de una alternativa social en apoyo a la comunidad local:

“Para nosotros ha sido bien importante y es algo que trabajamos año con año, no sólo durante el festival. Tenemos diferentes actividades, las planeamos alrededor del año. Trabajamos con empresas certificadas de separación de basura, que durante el evento la están recogiendo y separando. Esta parte de trabajar con empresas certificadas no solamente es la separación, sino a dónde van esos residuos. El tema de la basura es que llegue al lugar donde tiene que ir, cuidamos mucho el impactar lo menor posible, en agradecimiento y respeto a la comunidad que nos está brindando el poder hacer este tipo de eventos. Las actividades las planeamos alrededor del año, por ejemplo, tenemos limpiezas masivas de la playa, acabamos de hacer una el pasado 17 de diciembre, llevamos voluntarios, hacemos una convocatoria local, la gente que trabaja en el festival vamos a limpiar playas, igual trabajamos con las mismas empresas para que todo lo que recogemos lo podamos destinar a los lugares adecuados. Ahora que empezamos nuestro montaje para Day Zero y Tehmplo vamos a hacer una reforestación, el gobierno municipal nos permite en un área de unos camellones de calles de Tulum”.

Ecológicamente señaló que salvaguardan a las tortugas construyendo jaulas para que lleguen a desovar sin acceso a la gente. Asimismo, en lo social apoyan al equipo de futbol de niños y brindan empleo a personas de la zona, “el tema de sustentabilidad para nosotros es algo muy importante, de la mano lo trabajamos en la parte social con la comunidad maya. La gente que nosotros procuramos emplear es de los pueblitos, alrededores y gente local”.

Todo ello lo trasladan al ámbito musical, los espectáculos incluyen tanto a artistas internacionales, así como nacionales y emergentes, “es algo que nos da mucho gusto, que se pueda combinar nuestra cultura con talentos internacionales, eso genera una oferta de lo que hacernos en México para todos los turistas e invitados internacionales. Procuramos tener participación de las mujeres. La combinación de todos estos talentos crea experiencias únicas”.

Yalia Bailleres concluyó que es de relevancia el poder de las mujeres en la industria musical, además de incluir las causas sustentables y sociales, “hay un camino para las que vienen detrás y aportar desde el corazón a todos los proyectos, por la comunidad y la cultura. En México hay mucha oferta de eventos, conciertos y festivales. Tanto en promotores, artistas y productores, se tiene que cultivar esta parte de la sustentabilidad y lo social. La responsabilidad de cómo dejamos nuestra huella al crear un proyecto y un evento alrededor del espacio y la comunidad que nos lo permite, nos hace crecer también como personas”.

La productora Lostnights Events en su historial ha desarrollado Day Zero en Tulum, hasta eventos internacionales como Get Lost en Miami, Nueva York, Ciudad de México, Montenegro y Art Basel. Además, estuvo a cargo de la producción de Armando Manzanero en Chichen Itza, Emmanuel y Mijares en Las Vegas.