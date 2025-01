Malinche: becaria a favor de Nacho Cano asegura que “todo es legal” y acusa a la jueza de “difamar”

MADRID (EUROPA PRESS).- Victoria Hernández, la becaria que testificó a favor de Nacho Cano este jueves por un delito contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, aseguró que el productor musical y 'Malinche' "lo ha hecho todo legalmente", al mismo tiempo que ha acusado a la jueza de "difamar".

"Me voy satisfecha, pero un poco intranquila porque la jueza no ha ayudado mucho y las preguntas tratan de difamarlas. No sé hasta qué punto puede dañarnos la jueza", afirmó a los medios de comunicación, a la salida de los Juzgados de Plaza Castilla, donde admitió que actualmente está en Madrid por turismo. "He aprovechado para declarar", indicó.

Hernández reiteró que 'Malinche' y Nacho Cano han actuado "en forma" y reconoce que tanto ella como el resto de becados llegaron a España como turistas y a su llegada "se tramitó la visa de estudiantes".

"Dicen que veníamos a trabajar, pero eso es mentira. Nosotros veníamos de prácticas y a presentarlo en México, que allí va a estar laboralmente pagado", detalló.

Además, contó que los 17 becados y ella han estado durante un mes mandando correos a la jueza para poder declarar, aunque no les contestaban. "Queríamos declarar y queremos que escuchen la verdad y la realidad. Nosotros hemos estado ahí dentro y sabemos cuál es la verdad", reiteró.

NO HUBO “MATCH”

Respecto a su relación con Lesly, con la que compartió habitación, Victoria Hernández aseguró que no hubo "match" con la denunciante, sobre la que giraba "una vibra muy extraña" y a la que calificó como una persona "muy conflictiva", a la vez que desveló que Lesly "robó alguna comida o no pagaba el bus".

"Solo tuve relación con ella dos semanas, aunque el resto estuvimos diez meses. Era muy conflictiva, nunca hubo match con ella. En cuestión de vibras y conflicto con mis compañeros tuvo muchísimos. Y en cuestión de que también en su momento robó alguna comida o no pagaba el bus", apuntó.

"Mis compañeros y yo estamos cansados de esta situación. Lo que queremos es ser escuchados y poder cantar y bailar y disfrutar del musical", sentenció.

Por su parte, el abogado defensor de Nacho Cano, José Luis González, aseguró que la declaración de Victoria Hernández ha sido "muy importante" porque ratifica en lo que ha consistido la formación de los becarios, con mil 520 horas lectivas y prácticas no laborales asociadas a la formación.

Asimismo, comentó que la becaria a favor de Cano ha relatado el trato que la Policía les dio cuando les retuvieron el 27 de junio "durante once horas".

"En ningún momento se les trató como víctimas, sino como delincuentes, privándoles de su documentación, de tener comunicación y privándoles de la posibilidad de salir de la comisaría, accediendo a sus dispositivos de forma ilegal, sin autorización judicial, transmitiéndose correo electrónico y mensajes de WhatsApp, todo un conjunto de irregularidades que se plasman luego en el atestado", indicó.

En este sentido, acusó a la Policía de "mentir" en la declaración que realizaron este miércoles. "Dijeron dijo que no había formulado ninguna pregunta sobre acoso sexual al señor Cano, y lo acaba de ratificar, y así fue con el resto de las becarias, por tanto tienen un grave problema y lo tendrán en el futuro", advirtió.

LA DEFENSA DE LESLY: "HA CONFIRMADO A MEDIAS TINTAS LO DENUNCIADO"

Por otro lado, el abogado que defiende a Lesly Ochoa, Alfredo Arrién, aseguró que, pese a que la declaración de Victoria Hernández ha sido "bastante" dirigida por la defensa, a su vez ha sido "bastante" favorable para el caso de su representada.

"Confirmó la vulneración de la frontera en España, cómo ocultó que iba a trabajar realmente para 'Malinche', cómo dijo en todo momento que venía de turista y cómo fue, obviamente, pagado todos esos gastos de transporte hacia aquí", manifestó.

Además, el abogado señaló que Hernández ha incorporado un elemento que "esencial y crucial". "Era menor de edad cuando vino a España, lo cual puede agravar bastante los hechos", dijo.

Arrién ha hecho hincapié en que la defensa representa a esta chica en otro procedimiento, y tiene una relación y una promesa laboral para marzo de 2025. "Van a representar la función de 'Malinche'. Pero ha reconocido que esos ensayos iban dirigidos directamente a hacer un rol en concreto", aseguró.

Precisamente, Arrién explicó que la ley que regula el trabajo de los artistas prevé que el 70 por ciento del trabajo de los artistas son los ensayos y solo un 30 por ciento la representación, por lo tanto "los ensayos sí son parte de un convenio regulado por la Ley de Dirección de los Trabajadores".

"Por consiguiente es un contrato de trabajo y por consiguiente están trabajando. Lo ha dicho, lo ha confirmado, se le ha preguntado tres o cuatro veces y se ha confirmado ese hecho", detalló.

Sin embargo, reconoce que la testigo ha intentado favorecer "todo lo posible" a la organización de 'Malinche' e ironiza con la "casualidad" de que esté en Madrid haciendo turismo cuando tiene lugar las declaraciones.

"No es una casualidad, es evidente lo que ha pasado. Necesitaban contrarrestar la declaración de Lesly y las averiguaciones que había hecho la policía con los seguimientos, con las redes sociales que habían tenido de 'Malinche' y con el resto de los becarios. Aunque finalmente no se ha contrarrestado, porque ha confirmado a medias tintas lo que ya sabíamos por Lesly", sostuvo.