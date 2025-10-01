Incautan 21 obras falsificadas de Salvador Dalí tras apertura de muestra en Parma, Italia

Agentes posan con algunas de las 21 obras de la exposición "Dalí. Entre el arte y el mito", que fueron incautados por la sospecha de ser falsificaciones, en Parma, Italia. Foto: AP

ROMA (AP) — La policía italiana especializada en arte incautó el miércoles 21 presuntas obras de Salvador Dalí sospechosas de ser falsificaciones, después de recibir un aviso de la fundación del artista surrealista en España sobre presuntas anomalías.

Las obras formaban parte de la exposición "Salvador Dalí, tra arte e mito" ("Salvador Dalí, entre arte y mito") que estuvo en Roma la primera mitad del año y se inauguró la semana pasada en el Palazzo Tarasconi de Parma.

El unidad especializada en arte de los carabinieri explicó que, mientras la muestra estaba en Roma, recibió un reporte sobre anomalías sospechosas en algunas de las obras por parte de la Fundaciòn Gala - Salvador Dalí. El artista creó la fundación sin ánimo de lucro en 1983 para "promover, fomentar, difundir, realzar y defender el mundo de Dalí en todo el mundo", según su web.

El miércoles por la mañana, con una orden judicial, la policía incautó 21 obras en el museo de Parma, que incluían tapices, dibujos y grabados. La policía indicó que la investigación seguía en curso.

Con sus caprichosas creaciones, Dalí es uno de los artistas más falsificados junto con Pablo Picasso y Amadeo Modigliani, según ArtNews.