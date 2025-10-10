John Lodge, cantante y bajista de Moody Blues durante la era clásica, muere a los 82 años. Foto: AP

LONDRES (AP).- John Lodge, cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, falleció. Tenía 82 años.

En un comunicado emitido este día, su familia declaró con profunda tristeza que Lodge falleció de forma repentina e inesperada. Añadió que Lodge se fue en paz, rodeado de sus seres queridos y al son de The Everly Brothers y Buddy Holly.

Lodge, nacido en Birmingham, se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con su compañero cantante Justin Hayward, tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick. Permaneció con la banda hasta que dejaron de actuar en directo en 2018.

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluido el álbum psicodélico de 1967 “Days Of Future Passed”, que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su seguimiento un año después, “In Search Of The Lost Chord”.

Lodge también participó en el álbum de 1977 “Octave”, en el que The Moody Blues adoptó un sonido más orientado al pop.

Continuó grabando discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, “December”, una colección de canciones navideñas.

El grupo continuó actuando en vivo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.