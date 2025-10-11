Mendonça Filho recibió la Medalla Filmoteca UNAM; su película “El agente secreto” inauguró el FICM

MORELIA, MICH. (apro).- La Filmoteca UNAM le otorgó la Medalla Filmoteca UNAM al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho por sus invaluables contribuciones a la cinematografía universal, y su película El agente secreto, que arrasó en el Festival de Cine de Cannes, inauguró la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El cineasta expresó que “es un gran honor estar en Morelia”, y añadió: “Creo que los mejores festivales de cine están llenos de festividad, poesía y belleza. Después de 23 años, es mi primera vez acá, pero es un festival que tiene una importancia de formación muy grande, no solamente acá en en México, también dentro de una visión internacional del cine contemporáneo. Es una gran felicidad de estar acá.

“El agente secreto es una película brasileña. Hay pedazos del cine brasileño, cine estadunidense, hay un pedazo de amor del cine mexicano, igual del séptimo arte australiano y muchas otras cinematografías. Al final es un filme acerca de la memoria y también de la capacidad que mi país tiene de olvidar. Además, me gustaría dedicar la sesión a los estudiantes. Creo que los alumnos son una gran esperanza para el futuro.”

El largometraje protagonizado por Wagner Moura, de 160 minutos, se estrenará en México el 16 de febrero próximo. La cinta, que logró Mejor Dirección y Mejor Actor en Cannes, está ubicada en 1977, durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil. Se centra en Marcelo, un experto en tecnología de 40 años, huyendo de su misterioso pasado, regresa a Recife en busca de su hijo para salir del país, ya que es perseguido.

Aseguró que no fue su deseo analizar la dictadura, “sino reconstruir una atmósfera de la época, casi como la de 1977. Además, como mi madre era historiadora, uno toma prestados muchos recuerdos de otras personas”. Precisó:

“La dictadura siempre estuvo en segundo plano. Estoy contento con la forma en que esta presencia orgánica se refleja en la película, desde un punto de vista sociodramático. El cine igual es una parte importante de la película.”

Sobre el cine brasileño, acentuó:

“Ahora somos bastante optimistas, la situación es muy diferente (en la administración de Lula da Silva). Cuando empezamos este proyecto, fue un momento terrible, toda la financiación desapareció. No sabíamos cómo sacarla adelante en 2020. Fue una situación terrible. Todavía hay mucho trabajo qué hacer porque hubo mucha destrucción en los años pasados. Creo que el cine brasileño ha vuelto, y espero que sigamos viendo grandes películas y muy diferentes”.

Mendonça Filho develó la butaca que lleva su nombre y será instalada en la sala 5 de Cinépolis Morelia Centro.

El realizador nació Recife en 1968. Cuenta con una amplia trayectoria como crítico y programador. Dirigió el departamento de cine de la Fundación Joaquim Nabuco durante 18 años y es director artístico de Janela Internacional de Cinema en Recife. Como cineasta, realizó la transición del video en la década de 1990 al formato digital y a 35 milímetros en la primera década de 2000. Sus películas han recibido más de 120 premios en Brasil y en el mundo.

Su primer largometraje fue el documental Crítico (2008), producido durante nueve años. O Som ao Redor (2012) fue su primer largometraje de ficción, proyectado en más de cien festivales internacionales. La película fue la candidata brasileña a los premios Oscar del 2014 y fue considerada “Una de las 10 mejores películas del año” por The New York Times.

Aquarius (2016), su segundo largometraje, tuvo una trayectoria aún más prestigiosa, estrenada en competencia en el Festival de Cannes y después distribuida en más de cien países. Su largometraje Bacurau codirigido con Juliano Dornelles, ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2019.