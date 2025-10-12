Policía identifica a las dos personas que apuñalaron y mataron en cárcel a Ian Watkins

El músico británico Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, durante su actuación en el V Festival de Música en Hylands Park, Chelmsford, Inglaterra, el 20 de agosto de 2011.. Foto: Foto AP/Joel Ryan, Archivo

LONDRES (AP).- La policía británica identificó y arrestó a dos hombres por asesinato después de que Ian Watkins, excantante de Lostprophets, fuera asesinado a puñaladas en una prisión del norte de Inglaterra, donde cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores.

Los servicios de emergencia acudieron a la prisión de Wakefield, en West Yorkshire, el sábado por la mañana después de que Watkins, de 48 años, fuera atacado con un cuchillo. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Se está llevando a cabo una investigación por asesinato tras el arresto de dos hombres, de 25 y 43 años, dijo la Policía de West Yorkshire en un comunicado.

En 2013, Watkins se declaró culpable de 13 cargos, entre ellos intentar violar a un bebé, tocar sexualmente a un niño de 1 año, alentar a un fan a abusar de su hijo y realizar pornografía infantil.

En el momento de su sentencia, el juez John Royce calificó a Watkins de depredador sexual manipulador y peligroso que había abusado de su fama para ayudar a satisfacer su "lujuria insaciable".

“Quienes han comparecido ante estos tribunales durante muchos años han visto una gran cantidad de casos terribles”, declaró Royce al dictar sentencia en el Tribunal de la Corona de Cardiff. “Este caso, sin embargo, es innovador”.

Watkins fue el cantante principal de Lostprophets, una banda de rock galesa que encabezó las listas de éxitos del Reino Unido en 2006 con su tercer álbum, "Liberation Transmission". La banda anunció su disolución tras el arresto de Watkins.