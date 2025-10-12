Se cae pantalla gigante durante el concierto sinfónico de El Tri en el Auditorio Nacional (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno concierto sinfónico de celebración del grupo de rock El Tri por su 57 aniversario y por el 40 aniversario de su primer disco, se desprendió parcialmente la pantalla gigante del Auditorio Nacional donde se llevaba a cabo el evento que tuvo que ser suspendido.

De acuerdo con información difundida por la reportera especializada en espectáculos Itzel Cruz Alanis, en su cuenta de X, a las 19:11 del domingo 12, el vocalista de la banda mexicana Alex Lora “sólo cantó una rola” cuando “se reventaron las cadenas” de la pantalla gigante, lo que provocó que se zafara la estructura “y el concierto paró”.

SE CAE PANTALLA EN ESCENARIO DE @eltridemexico EN @AuditorioMx



Alex Lora solo cantó una rola. Se reventaron las cadenas, se zafó la estructura y el concierto paró.

“Si es muy culero el pedo, pero se les está cayendo la pantalla de este lado a estos cabrones, hijo mío (…) Nunca pasan estas mamadas más que cuando toca El TRI”, reprobó Alex Lora mientras en el recinto los asistentes se sumaron al repudio con rechiflas y gritos.

Sonaba “Soy un perro negro y callejero”.

Cuando se le cayó la pantalla al

en el concierto de #ElTri

Después de 40 minutos de ocurrido el colapso parcial de la pantalla de 19 metros de alto, el concierto se reanudó, según el seguimiento de que hizo Cruz Alanís.

#alexlora #eltrisinfonico #auditorionacional #muerealexlora #casimuerealexlora

Casi muere Alex Lora en concierto del



Casi muere Alex Lora en concierto del

Auditorio Nacional al casi caer pantalla de 19 metros en el escenario.

“La estructura fue colocada de nuevo. No hubo lesionados”, contó la periodista al destacar que Alex Lora y su grupo volvieron al escenario del Auditorio Nacional para continuar con su tocada.

#ULTIMAHORA #ElTri El concierto de 'El Tri' esta noche en el Auditorio Nacional se suspendió después de que se desprendiera una pantalla momentos después de que iniciara la presentación.

No hay lesionados.

No hay lesionados.pic.twitter.com/koLnFfUBGV — David Álvarez Jiménez (@DavidAlvarezJi2) October 13, 2025

Cabe recordar que El Tri es uno de los grupos de rock mexicano más icónicos del país, y su primer disco titulado “Simplemente” (Warner Music, 1984) vendió más de 100 mil copias.

Este domingo, Alex Lora y su banda celebraba precisamente los 40 años de ese disco que con el primer sencillo “Triste Canción” se convirtió en un fenómeno en Iberoamérica.

Descartan riesgo

En un comunicado, el Tri agradeció a los medios y al público su interés por lo ocurrido al inicio del concierto.

“La situación se debió al desprendimiento de una cadena que sostenía una de las pantallas laterales que forman parte de la producción del grupo, lo que ocasionó que dicha pantalla girara sobre su eje hacia el escenario. En ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público, del grupo o del personal técnico. Es importante señalar que este equipo pertenece a un proveedor externo ajeno al recinto”.

El concierto se reanudó tras una pausa de aproximadamente 25 minutos, tiempo durante el cual se corrigió el desperfecto y se aseguró la pantalla en su posición original con equipo nuevo, destacó el grupo.