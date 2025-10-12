“Tron: Ares” lidera la taquilla, pero no cumple las expectativas con un debut de 33.5 mdd. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- “Tron: Ares” arrasó en la taquilla hasta el primer puesto este fin de semana, pero la tercera entrega de Disney en la franquicia de ciencia ficción no cumplió con las expectativas.

A pesar de algunas críticas favorables, incluyendo una de tres estrellas de cuatro de The Associated Press, la nueva película de "Tron", protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges, recaudó 33.5 millones de dólares, según estimaciones de Comscore este día.

El proyecto de gran presupuesto, que según se informa costó alrededor de 150 millones de dólares, llegó 15 años después de que "Tron: Legacy" se estrenara con 44 millones de dólares, antes de recaudar más de 400 millones de dólares a nivel mundial.

El último capítulo sigue la batalla entre dos poderosas empresas tecnológicas, Emcom y Dillinger, que se enfrentan a la misma barrera de la inteligencia artificial. Ambas pueden generar creaciones físicas mediante impresoras 3D láser, pero cada creación dura solo 29 minutos antes de convertirse en cenizas.

“Tron: Ares” estuvo repleta de acción y nostalgia, pero no fue suficiente para atraer a un gran número de espectadores en más de 4 mil cines.

“Ha sido difícil para esa franquicia consolidarse y convertirse en una megafranquicia”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. Señaló que la película original de “Tron” de 1982 tuvo inicialmente dificultades en taquilla, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto.

Dergarabedian dijo que las cifras internacionales podrían jugar un papel clave en la rentabilidad de la película.

“Aun así, lideró la taquilla”, dijo. “Tuvo una fecha de estreno muy acertada. Todas las miradas están puestas en una gran película de Disney, una marca enorme, conocida y con décadas de trayectoria”.

No fue el único lanzamiento nuevo que tuvo problemas para conectarse.

“Roofman”, protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst en la comedia dramática sobre un trabajador de la construcción que intenta reconstruir su vida, se estrenó en segundo lugar con un modesto debut de 8 millones de dólares.

"Una Batalla Tras Otra", de Paul Thomas Anderson, se ubicó en tercer lugar con 6.6 millones de dólares. "La Casa de Muñecas de Gabby: La Película" se mantuvo estable en el cuarto puesto con 3.3 millones de dólares. El estreno familiar de Netflix y DreamWorks, basado en la popular serie preescolar, continúa cosechando buenos resultados entre el público infantil en su tercer fin de semana.

En quinto lugar, "Soul on Fire" debutó con 3 millones de dólares. Este drama religioso narra la historia real de John O'Leary, un sobreviviente de quemaduras y orador motivacional, con las actuaciones de Joel Courtney, William H. Macy y John Corbett.

“The Conjuring: Last Rites” le siguió con 2,9 millones de dólares, marcando otra entrada estable en la longeva franquicia de terror de Warner Bros.

En séptimo lugar, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” recaudó 2.2 millones de dólares, continuando el fuerte impulso teatral de la franquicia de anime en todo el mundo.

“The Smashing Machine”, protagonizada por Dwayne Johnson como la leyenda de la UFC Mark Kerr, sumó 1,7 millones de dólares en el octavo lugar.

Completando el top 10 estuvieron “The Strangers: Chapter 2” con 1.5 millones de dólares y “Good Boy” con 1.3 millones de dólares.

Tras un par de fines de semana de gran éxito el mes pasado, la taquilla ha sufrido un revés en octubre, un mes que Dergarabedian considera un puente entre la temporada de cine de verano y la de vacaciones. Afirmó que este mes es perfecto para que películas como "The Smashing Machine" y "After the Hunt", que se estrena el 17 de octubre, brillen a su manera.

“Si eres cinéfilo, sobre todo del cine independiente, de autor y de temporada de premios, este es un mes fantástico”, dijo. “Los cinéfilos deberían disfrutar de la ecléctica oferta que ofrece la gran pantalla”.