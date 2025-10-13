Revelan fotos del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau con la cantante Katy Perry

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau podrían mantener una relación sentimental, como lo revelaron una serie de fotografías publicadas por el diario británico Daily Mail, en las que aparecen compartiendo gestos afectuosos en un yate cerca de las costas de Santa Bárbara, California.

La cantante Katy Perry, de 40 años y originaria de California, anunció en julio del 2025 su separación del actor Orlando Bloom, su pareja durante nueve años y con quién tuvo una hija, Daisy Dove que actualmente tiene cuatro años.

Por su parte, Justin Trudeau, de 53 años, quien fue el primer ministro de Canadá desde noviembre del 2015 hasta marzo del 2025, se divorció de su esposa mientras continuaba en el cargo, en el verano del 2025. Su matrimonio con Sophie Grégoire-Trudeau duró 18 años. La pareja tuvo tres hijos: Xavier, de 18 años; Ella-Grace, de 16; y Hadrien, de 11.

Ahora, la serie de imágenes parecen confirmar los rumores de un posible noviazgo entre la cantante y el exmandatario canadiense. En las fotos publicadas por Daily Mail, ambos aparecen abrazados y besándose en la cubierta del yate de la cantante en California.

Insiders reveal how reluctant Katy Perry finally gave in to 'persistent' Justin Trudeau... as sexy yacht photos get spicy response from his ex-wife https://t.co/ngyb8lGLlx — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 13, 2025

Las especulaciones en torno a un posible noviazgo entre ambos surgieron en julio, cuando el tabloide americano TMZ publicó unas fotografías de ambos compartiendo una cena en el restaurante Le Violon, en Montreal. El exprimer ministro también fue visto en el concierto de Katy Perry en esa ciudad dos días más tarde.

Las nuevas fotos revelan un ambiente de confianza entre ambos. Katy Perry estaba usando un traje de baño oscuro y él tenía el torso descubierto, gafas de sol y pantalones de mezclilla.

“Las fotos fueron hechas por un pasajero de un barco turístico que pasaba por allí a finales del mes pasado, mientras Perry disfrutaba de un breve descanso de su gira mundial Lifetimes”, aseguró Daily Mail.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj — Katy Perry Info (@KPPlayInfo) October 12, 2025

De acuerdo con el diario, el testigo los vio cuando la cantante detuvo su yate junto a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. El detalle que permitió al fotógrafo reconocer a Trudeau fue un tatuaje en su hombro izquierdo que es “el planeta Tierra dentro de un cuervo Haida”, de acuerdo con una publicación en X (antes Twitter) de quien fue el primer ministro canadiense.

Crisis política

Por el momento, ninguna de las partes ha hecho una declaración oficial que permita confirmar el noviazgo. Katy Perry se encuentra llevando a cabo la parte europea de su gira, que terminará el próximo 11 de noviembre en Madrid y Justin Trudeau, quien dejó el gobierno tras una crisis política a inicios del 2025, todavía no ha anunciado nuevos proyectos.

El político canadiense oriundo de Ottawa es el hijo de Pierre Elliott Trudeau, quién también fue primer ministro de Canadá. De hecho, Trudeau nació mientras su padre ocupaba el cargo.

Antes de ingresar a la política fue profesor de francés y matemáticas a nivel de secundaria. Miembro del partido liberal, logró una victoria por mayoría en las elecciones federales de 2015 y se mantuvo en el cargo durante casi una década, aunque una crisis política lo obligó a dimitir. En su lugar quedó como primer ministro de Canadá Mark Carney.

Desde finales del año pasado, Trudeau fue objeto de las burlas del presidente estadunidense Donald Trump, quien lo llamó “gobernador del gran estado de Canadá”.