Taylor Swift anuncia nueva docuserie 'Eras Tour' y película de concierto para Disney+

Taylor Swift llega a la 67.ª edición de los Premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. . Foto: Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo

NUEVA YORK (AP).- La gira “Eras Tour” de Taylor Swift llegó a su fin, pero el espectáculo debe continuar.

Swift, quien acaba de lanzar su decimosegundo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", tiene más noticias que compartir. "Good Morning America" reveló el lunes por la mañana que tendrá dos nuevos proyectos en Disney+. Se trata de una docuserie de seis episodios con escenas detrás de cámaras sobre su histórica gira "Eras Tour", titulada "Taylor Swift 'The Eras Tour' The End of an Era".

Los dos primeros episodios de su serie documental se estrenarán el 12 de diciembre.

Y esto no debe confundirse con el segundo, titulado "Taylor Swift 'The Eras Tour' The Final Show", una película de concierto que ahora incluye la sección "The Tortured Poets Department". El álbum de 2024 se incorporó a su actuación de tres horas y media tras su lanzamiento. Se filmó en Vancouver.

Eso difiere de la película “Taylor Swift: The Eras Tour” de 2023, que se compiló a partir de varios shows de Swift en el SoFi Stadium en Inglewood, un suburbio de Los Ángeles y llegó antes que “The Tortured Poets Department”.

Los proyectos de Swift en Disney+ son solo los últimos de una serie de grandes anuncios. En su primer día de lanzamiento, el 3 de octubre, "The Life of a Showgirl" vendió 2,7 millones de copias en ventas de álbumes tradicionales. Esto rompió su récord de ventas en la primera semana... en un solo día.

Así lo afirma Luminate, una empresa de análisis y datos industriales que comenzó a realizar un seguimiento de las ventas en 1991.

Su último álbum, “The Tortured Poets Department” de 2024, acumuló 2,61 millones de unidades de álbum equivalentes en los EE. UU. en su primera semana.

Además, según Luminate, “The Life of a Showgirl” rompió el récord de mayor cantidad de copias de un álbum de vinilo vendidas en una sola semana en Estados Unidos, con 1.2 millones de copias en su primer día.

El anterior poseedor del récord era “The Tortured Poets Department”, que vendió 859 mil copias en vinilo en su primera semana.

Una de las razones por las que Swift ha cosechado tanto éxito es que lanzó su disco en diversas versiones. Estas incluyen múltiples ediciones exclusivas para Target: tres CD titulados "It's Frightening", "It's Rapturous" y "It's Beautiful", así como un lanzamiento exclusivo en vinilo, "The Crowd Is Your King".

También hay otras variantes de vinilo: “The Tiny Bubble in Champagne Collection”, “The Baby That's Show Business Collection”, “The Shiny Bug Collection” y el LP y casete estándar, en “vinilo naranja Portofino con perfume de sudor y vainilla”.