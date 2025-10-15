Fernando Eimbcke vuelve al FICM con la ficción “Olmo”

MORELIA, Mich. (apro).- Con una historia de una familia mexicana en Estados Unidos y ubicada en 1979, Fernando Eimbcke retorna al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El proyecto, que compite en la selección oficial, se llama “Olmo”.

El protagonista es Aivan Uttapa en el papel de Olmo, un adolescente de 14 años de edad, quien se encuentra confinado en su casa porque su papá padece de esclerosis múltiple, interpretado por Gustavo Sánchez Parra, en una magnífica actuación.

Eimbcke, quien en este mismo festival presentó sus memorables largometrajes “Temporada de patos” y “Club sandwich”, platica en entrevista de la nueva cinta:

“Los adolescentes son el personaje perfecto, siempre carecen de algo y todo el tiempo tienen un conflicto enorme”.

La guionista del filme, Vanessa Garnica, señala que tuvieron que efectuar una investigación de primera mano con especialistas y familias de pacientes con esclerosis múltiple, así como con organizaciones migrantes con el objetivo de ser respetuosos con las voces que se representan en la película.

Rememora que un día Eimbcke le habló con una idea difusa para crear la historia:

“Me preguntó ¿qué pasaría si un chico tiene que estar en casa y lo que quiere es irse de fiesta? Ya tenía esa idea en mente. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarla y desarrollarla. Yo entonces estaba cuidando a mi mamá, que estaba enferma, y de alguna manera también siento que pedazos de aquello se fue colando. ¿Cómo se incluye el humor en situaciones de dolor? Siempre tuvimos claro que necesitábamos usar el humor como herramienta básica de contar la historia, pero también lo empleamos en la vida”.

Eimbcke interviene:

“Aprendimos algo, Vanessa y yo, con la amistad, que a pesar de lo difícil que son las familias, sobrevivimos gracias al humor que hemos tenido con nuestra amistad; reírnos de las cosas y siempre”.

-¿Cómo encontraron al elenco?

El director responde:

“Fue una cosa maratónica. Tuvimos la suerte de que Eréndira Núñez había trabajado con la estadunidense Susana Shopmaker. Es una de las mejores castingneras que hay, entonces ella se puso a buscar hasta debajo de las piedras. Hizo todo un casting por muchas ciudades de Estados Unidos. Buscó y buscó hasta que apareció este chavo Aivan. Rosa Armendariz, también, la hermana del personaje principal. A Gustavo lo buscamos desde aquí. Ya sabíamos que iba a ser él. Los demás igual los busco Eréndira.

Por último, ambos hablan de los que les aporta esta nueva filmación. Garnica expresa que el proyecto le deja “una satisfacción enorme, mucho orgullo y ganas de seguir”.

Eimbcke añade:

“Tener la oportunidad de contar una historia, es una fortuna, y más de manera colectiva”.

“Olmo” se proyectó por primera vez en febrero pasado en el Festival Internacional de Cine de Berlín y se estrenará en México en febrero próximo.