Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con "Vera, una historia de amor"

BARCELONA (EUROPA PRESS) -El escritor y comunicador Juan del Val ganó el 74 Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela "Vera, una historia de amor". El jurado realizó el anuncio en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Del Val se presentó al galardón con el seudónimo Elvira Torres y el título 'No es tan fácil morir de amor' y la novela versa sobre una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio vacío con un marqués y una relación con un joven más joven que ella le conduce a un proceso de liberación personal.

El escritor firmó junto a Nuria Roca "Para Ana, de tu muerto" y "Lo inevitable del amor", en 2017 publicó su primera novela en solitario, "Parece mentira", en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con "Candela" y en 2021 publicó "Delparaíso".

El Premio Planeta 2025 recibió mil 320 manuscritos originales, récord de participación en un año en el que se habilitó la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.

El jurado de esta edición está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y la directora de Editorial Planeta, Belén López, como secretaria con voto.