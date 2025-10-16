Festival “Las cuatro casas” se hará el 2 de noviembre en Parque Naucalli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Se presentó el cartel oficial del Festival Internacional “Las Cuatro Casas”, un evento gratuito que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el Parque Naucalli, con la participación de reconocidas bandas nacionales e internacionales.

El festival surge como una propuesta cultural con sentido popular que busca devolver a los espacios públicos su valor como lugares de encuentro, convivencia y disfrute colectivo. Más que un concierto, Las Cuatro Casas representa la fuerza de una comunidad que mantiene viva su historia, sus tradiciones y su identidad compartida.

Durante la presentación, el alcalde Isaac Montoya señaló que este festival refleja la historia cultural de Naucalpan, una historia construida por su gente a lo largo del tiempo, donde el arte y la música han sido parte de la vida cotidiana.

“La cultura tiene que estar al alcance de todas y todos, en cada colonia, en cada comunidad, en cada rincón de Naucalpan.Acercar la música y el arte a la gente es reconocer su valor, su historia y su identidad.

Este festival representa esa visión: una cultura viva, incluyente y cercana a quienes hacen grande a nuestro municipio”, expresó Montoya Márquez.

El cartel del festival incluye a Los Caligaris, Gondwana, Los Estrambóticos, Liran’ Roll, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats, Elli Noise, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Skiner y Toster, quienes compartirán escenario en una jornada musical abierta y gratuita.

Además, el evento ofrecerá actividades gastronómicas, exposiciones nacionales e internacionales sobre el Día de Muertos, una zona infantil para niñas y niños, espacios de convivencia familiar y una arena de lucha libre con una cartelera sorpresa que será revelada próximamente.

En el marco del Día de Muertos, el festival rendirá homenaje a nuestras tradiciones, al trabajo de las familias naucalpenses y al espíritu que mantiene viva la identidad del municipio.