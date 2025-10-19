La secuela de terror “Teléfono negro 2” alcanza el número uno en taquilla

(AP).- La secuela de terror “Teléfono negro 2” encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana con 26.5 millones de dólares en taquilla, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. No solo superó los 23.6 millones de dólares recaudados por la película original, sino que es un triunfo muy necesario para Blumhouse tras una serie de decepciones este año, como "M3GAN 2.0".

Aunque "Teléfono negro 2" se estrenó según lo esperado, la asistencia al cine en octubre sigue siendo baja, con una disminución de aproximadamente un 11% respecto al año pasado, según Comscore. La taquilla general sigue subiendo aproximadamente un 4% en comparación con el año pasado, pero un gran éxito de taquilla que pueda generar más impulso podría no llegar hasta finales de noviembre o diciembre.

Universal Pictures estrenó “Teléfono negro 2” en 3 mil 411 cines de Norteamérica con una ola de buenas críticas. Cuatro años después de la película original, la secuela cuenta con el regreso del cineasta Scott Derrickson, así como de las estrellas Ethan Hawke y Mason Thames.

El 63 % de la audiencia del fin de semana de estreno tuvo entre 18 y 34 años, según las encuestas de salida, y el grupo demográfico más numeroso fue el hispano, con un 39 % de los compradores de entradas, mientras que el caucásico representó el 35 %.

Con 15.5 millones de dólares adicionales provenientes de 71 territorios internacionales, “Teléfono negro 2” tuvo un lanzamiento mundial de 42 millones de dólares frente a un presupuesto de producción reportado de 30 millones de dólares.

"Es un estreno fantástico", dijo Jim Orr, director de distribución nacional de Universal. "Nuestros excelentes socios, Scott Derrickson y Blumhouse, volvieron a tomar esta propiedad y crearon una historia increíblemente inquietante y escalofriante que el público simplemente no pudo dejar de ver".

La primera película de "Teléfono negro" fue un éxito inesperado para Universal y Blumhouse en 2021, cuando los cines comenzaban a reactivarse tras los cierres por la COVID-19. Al final de su temporada, había recaudado más de 161 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 18 millones.

Blumhouse ha tenido un 2025 complicado, con varios fracasos, como "El hombre lobo" y "La mujer en el jardín". Pero la otrora impenetrable productora de éxitos de terror podría estar en alza de nuevo con la secuela de "Five Nights at Freddy's" que se estrenará en diciembre. La primera película recaudó casi 300 millones de dólares en todo el mundo.

El género de terror en general ha alcanzado niveles récord este año, con éxitos como “La hora de la desaparición” y la película multigénero “Pecadores”, que generaron más de mil 200 millones de dólares para la industria, señaló Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore.

“Teléfono negro 2” también fue la única película que realmente tuvo un gran éxito este fin de semana, a pesar de varias opciones que se estrenaron en gran formato, incluyendo la comedia con clasificación R de Seth Rogen, Aziz Ansari y Keanu Reeves "Buena fortuna", que se estrenó en 2 mil 990 salas y recaudó 6.2 millones de dólares, y la expansión del drama de Julia Roberts y Andrew Garfield "Después de la caza", que recaudó 1.6 millones de dólares en 1238 salas. También se estrena "Frankenstein" de Guillermo del Toro, aunque Netflix no informa sobre sus ingresos de taquilla.

"Tron: Ares" cayó un 67%, hasta los 11.1 millones de dólares, en su segundo fin de semana en cines, lo que le bastó para alcanzar el segundo puesto en las listas. A nivel mundial, ya ha recaudado 103 millones de dólares.

“Buena fortuna”, que se estrenó en tercer lugar, recibió críticas mayoritariamente positivas, pero la comedia de Ansari con un toque de crítica social no generó mucho entusiasmo en su primer fin de semana. Sin embargo, con una calificación de B+ en CinemaScore, probablemente tenga más posibilidades en las próximas semanas que el drama universitario “After the Hunt”, que obtuvo una pésima calificación de C-.

“Este es un octubre por excelencia para el cine, lo que significa que no es un semillero de éxitos de taquilla”, dijo Dergarabedian. “Pero el mercado está repleto de títulos. Es la temporada de premios; aquí es donde hay muchas películas de autor, películas más atrevidas. En conjunto, estas no generan una gran recaudación en taquilla, pero se genera una buena relación con los cinéfilos”.

El próximo fin de semana, el público recibirá otra tanda de aspirantes a premios, entre ellos la última colaboración de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, “Bugonia”, y la película biográfica de Bruce Springsteen , “Springsteen: líbrame de ninguna parte” , protagonizada por Jeremy Allen White de “El oso”.