Música en Octubre: Alejandro Fernández, Cazzu, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Halsey, Rod Stewart…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Octubre abre la recta final de conciertos de 2025, un mes diverso en cuanto a música pues hay conciertos en prácticamente todos los recintos de la capital mexicana con artistas nacionales y extranjeros para todos los gustos, entre ellos Alejandro Fernández, Cazzu, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Halsey, Rod Stewart, Molotov, Chayanne, Ed Maverick, entre muchos otros.
Los principales recintos de la capital mexicana tienen programado una cartelera a medida, entre ellos el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, el Pabellón del Palacio de los Deportes, Velódromo Olímpico, Auditorio Nacional y su Lunario, Arena Ciudad de México, Pepsi Center, la Plaza de Toros México, La Maraka y el Auditorio BB.
La cartelera queda así:
Estadio GNP Seguros
- Zoé-1 y 2 de octubre
- Alejandro Fernández– 4 de octubre
Palacio de los Deportes
- Rod Stewart - 7 de octubre
- Chayanne - 8 y 9, 21, 22 de octubre
- Super Junior - 12 de octubre
- Hozier - 14 de octubre
- Conan Gray - 16 de octubre
- El Cuarteto de Nos - 18 de octubre
- Molotov - 30 de octubre
- Morrossey - 31 de octubre
- Arena Ciudad de México
- Luis Enrique y Roberto Blades - 11 de octubre
- Ritual y Furia Fest - 18 de octubre
- Beret - 24 de octubre
Auditorio Nacional
- Fey-2 de octubre
- Edith Márquez-3 de octubre
- Daniel Boaventura– 4 de octubre
- Sonora Dinamita de Lucho Argaín (Cumbia sin Fronteras)- 5 de octubre
- Natalia Lafourcade– 7 de octubre
- Dimash Qudaibergen- 8 de octubre
- Alejandro Sanz– 9, 10 y 31 de octubre
- El Tri– 12 y 13 de octubre
- Cazzu– 14 y 15 de octubre
- María José– 17 y 18 de octubre
- Bandalos Chinos– 22 de octubre
- Kase.O- 23 de octubre
Lunario
- Joss– 2 de octubre
- María Conchita Alonso– 3 de octubre
- Malcriada en Concierto– 4 de octubre
- Lost Acapulco: Tour 30 Años– 19 de octubre
- Ocean Alley - 20 de octubre
- Karen Souza - 23 de octubre
- Jaime Varela - 14 de octubre
- Alex Ponce– 26 de octubre
Teatro Metropólitan
- Ed Maverick– 17 de octubre
- Los Bunkers– 25 y 26 de octubre
- Primal Scream– 27 de octubre
- Elena Rose– 31 de octubre
Pepsi Center WTC
- Rusowsky– 11 de octubre
- Big Band Jazz de México - 12 de octubre
- Steven Wilson: The Overview Tour– 14 de octubre:
- The Lumineers– 17 y 18 de octubre
- Skillet - 19 de octubre
- Nathy Peluso– 28 de octubre
- Avatar– 31 de octubre
Auditorio BB
- The Skatalites - 3 de octubre
- FUJII KAZE North America Tour 2025– 5 de octubre
- Poppy They’re All Around Us Tour– 12 de octubre
- Joss Gawin– 13 de octubre
- Missaverso– 25 de octubre
- El Zar - 31 de octubre
Plaza de Toros La México
- Jorge Medina y Josi Cuen - 24 y 25 de octubre
- Swedish House Mafia - 31 de octubre
La Maraka
- K-Drama Fest 2025 (Jin Young)– 16 de octubre
