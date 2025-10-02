Música en Octubre: Alejandro Fernández, Cazzu, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Halsey, Rod Stewart…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Octubre abre la recta final de conciertos de 2025, un mes diverso en cuanto a música pues hay conciertos en prácticamente todos los recintos de la capital mexicana con artistas nacionales y extranjeros para todos los gustos, entre ellos Alejandro Fernández, Cazzu, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Halsey, Rod Stewart, Molotov, Chayanne, Ed Maverick, entre muchos otros.

Los principales recintos de la capital mexicana tienen programado una cartelera a medida, entre ellos el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, el Pabellón del Palacio de los Deportes, Velódromo Olímpico, Auditorio Nacional y su Lunario, Arena Ciudad de México, Pepsi Center, la Plaza de Toros México, La Maraka y el Auditorio BB.

La cartelera queda así:

Estadio GNP Seguros

Zoé-1 y 2 de octubre

Alejandro Fernández– 4 de octubre

Palacio de los Deportes

Rod Stewart - 7 de octubre

Chayanne - 8 y 9, 21, 22 de octubre

Super Junior - 12 de octubre

Hozier - 14 de octubre

Conan Gray - 16 de octubre

El Cuarteto de Nos - 18 de octubre

Molotov - 30 de octubre

Morrossey - 31 de octubre

Arena Ciudad de México

Luis Enrique y Roberto Blades - 11 de octubre

Ritual y Furia Fest - 18 de octubre

Beret - 24 de octubre

Auditorio Nacional

Fey-2 de octubre

Edith Márquez-3 de octubre

Daniel Boaventura– 4 de octubre

Sonora Dinamita de Lucho Argaín (Cumbia sin Fronteras)- 5 de octubre

Natalia Lafourcade– 7 de octubre

Dimash Qudaibergen- 8 de octubre

Alejandro Sanz– 9, 10 y 31 de octubre

El Tri– 12 y 13 de octubre

Cazzu– 14 y 15 de octubre

María José– 17 y 18 de octubre

Bandalos Chinos– 22 de octubre

Kase.O- 23 de octubre

Lunario

Joss– 2 de octubre

María Conchita Alonso– 3 de octubre

Malcriada en Concierto– 4 de octubre

Lost Acapulco: Tour 30 Años– 19 de octubre

Ocean Alley - 20 de octubre

Karen Souza - 23 de octubre

Jaime Varela - 14 de octubre

Alex Ponce– 26 de octubre

Palacio de los Deportes

Rod Stewart– 7 de octubre

Chayanne– 8, 9, 21 y 22 de octubre

Dimash Qudaibergen– 10 de octubre

Super Junior– 12 de octubre

Hozier– 14 de octubre

Conan Gray– 16 de octubre

Cuarteto de Nos– 18 de octubre

Molotov– 30 de octubre

Morrissey– 31 de octubre

Teatro Metropólitan

Ed Maverick– 17 de octubre

Los Bunkers– 25 y 26 de octubre

Primal Scream– 27 de octubre

Elena Rose– 31 de octubre

Pepsi Center WTC

Rusowsky– 11 de octubre

Big Band Jazz de México - 12 de octubre

Steven Wilson: The Overview Tour– 14 de octubre:

The Lumineers– 17 y 18 de octubre

Skillet - 19 de octubre

Nathy Peluso– 28 de octubre

Avatar– 31 de octubre

Auditorio BB

The Skatalites - 3 de octubre

FUJII KAZE North America Tour 2025– 5 de octubre

Poppy They’re All Around Us Tour– 12 de octubre

Joss Gawin– 13 de octubre

Missaverso– 25 de octubre

El Zar - 31 de octubre

Plaza de Toros La México

Jorge Medina y Josi Cuen - 24 y 25 de octubre

Swedish House Mafia - 31 de octubre

La Maraka